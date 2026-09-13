Thành phố biển của Việt Nam vừa tăng 2 bậc, vượt Taipei và Kuala Lumpur để lọt Top 6 châu Á về tỷ lệ khách quay lại.

Một thành phố biển của Việt Nam vừa gây chú ý khi vượt qua những điểm đến nổi tiếng như Taipei và Kuala Lumpur trong bảng xếp hạng mới về tỷ lệ khách du lịch quay trở lại. Điểm đến đó chính là Đà Nẵng.

Vượt qua Taipei và Kuala Lumpur, thành phố biển Việt Nam bất ngờ lọt Top 6 châu Á về tỷ lệ khách quay lại. (Ảnh: Danang Fantasticity)

Theo Travel Daily Media, nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố Repeat Visitor Ranking 2026, dựa trên dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm. Đà Nẵng đứng thứ 6 trong danh sách 10 điểm đến tại châu Á có tỷ lệ khách quay lại cao nhất.

Tokyo (Nhật Bản) đứng đầu bảng xếp hạng, theo sau là Bangkok (Thái Lan). Bali (Indonesia), Seoul (Hàn Quốc) và Osaka (Nhật Bản) lần lượt hoàn thiện Top 5. Đà Nẵng đứng ngay sau Osaka, trong khi Kuala Lumpur, Fukuoka, Taipei và Johor Bahru xếp ở các vị trí tiếp theo.

Điều đáng chú ý là thứ hạng của Đà Nẵng đã thay đổi rõ rệt chỉ sau một năm. Trong bảng xếp hạng Agoda công bố năm 2025, Taipei đứng thứ 6, Kuala Lumpur thứ 7, còn Đà Nẵng đứng thứ 8. Như vậy, khi vươn lên vị trí thứ 6 trong năm nay, thành phố biển Việt Nam đã vượt qua cả Taipei và Kuala Lumpur.

Đà Nẵng đứng thứ 6 trong danh sách 10 điểm đến tại châu Á có tỷ lệ khách quay lại cao nhất. (Ảnh: Danang Fantasticity)

Agoda cho rằng xu hướng đi lại đang có sự thay đổi khi nhiều người không còn chỉ muốn "đánh dấu" thật nhiều địa điểm đã ghé qua. Thay vào đó, những nơi tạo được trải nghiệm đủ tốt để du khách muốn trở lại đang ngày càng có lợi thế. Đại diện Agoda tại Thái Lan và khu vực Đông Dương cũng nhận định, du lịch đang chuyển dần sang việc tìm kiếm những điểm đến thực sự đáng để quay lại.

Điều gì khiến thành phố biển này giữ chân du khách?

Đà Nẵng có lợi thế đặc biệt khi cùng lúc sở hữu biển, núi, cảnh quan đô thị và hệ thống điểm tham quan đa dạng.

Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng, những địa danh nổi bật có thể kể tới Bà Nà Hills, bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cầu Rồng, sông Hàn và biển Mỹ Khê. Ngoài ra, thành phố còn có các khu chợ nổi tiếng như chợ Cồn, chợ Hàn, nơi du khách có thể thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng miền Trung.

Đà Nẵng có lợi thế đặc biệt khi cùng lúc sở hữu biển, núi, cảnh quan đô thị và hệ thống điểm tham quan đa dạng. (Ảnh: iVivu)

Không gian du lịch của Đà Nẵng hiện cũng rộng hơn với phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn - hai Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận. Cổng thông tin thành phố giới thiệu Đà Nẵng hiện sở hữu đồng thời Hội An, Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, bên cạnh hàng loạt bãi biển và điểm nghỉ dưỡng.

Cổng thông tin du lịch Đà Nẵng cũng cho biết trong năm 2026, các điểm đến văn hóa, làng nghề, không gian sinh thái và du lịch cộng đồng tiếp tục được kết nối với những sản phẩm biển vốn đã quen thuộc, giúp du khách có thêm lựa chọn thay vì chỉ tập trung vào một loại hình trải nghiệm.

Lượng khách tập trung đông tại các khu vực ven biển, trung tâm thành phố, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Hội An. (Ảnh: Tiền Phong)

Sức hút của thành phố biển này còn thể hiện qua lượng khách trong những dịp cao điểm gần đây. Từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9/2026, Đà Nẵng ước đón hơn 850.000 lượt khách, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có hơn 224.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu du lịch trong kỳ nghỉ đạt khoảng 3.326 tỷ đồng.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, thành phố còn đón tổng cộng 810 chuyến bay nội địa và quốc tế, bình quân 162 chuyến mỗi ngày. Lượng khách tập trung đông tại các khu vực ven biển, trung tâm thành phố, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Hội An.

Du khách nên tham quan những đâu khi tới Đà Nẵng?

Với những người lần đầu đến Đà Nẵng, biển Mỹ Khê là một trong những địa điểm dễ lựa chọn để bắt đầu hành trình. Du khách có thể tới biển vào sáng sớm để ngắm bình minh, đi dạo hoặc tắm biển, sau đó di chuyển tới bán đảo Sơn Trà.

Với những người lần đầu đến Đà Nẵng, biển Mỹ Khê là một trong những địa điểm dễ lựa chọn để bắt đầu hành trình. (Ảnh: iVivu)

Tại Sơn Trà, chùa Linh Ứng Bãi Bụt là điểm tham quan nổi tiếng. Theo thông tin giới thiệu của thành phố, chùa nằm trên bán đảo Sơn Trà và mở cửa từ 6 giờ đến 21 giờ. Khu vực này thích hợp để kết hợp ngắm cảnh biển, núi và toàn cảnh thành phố từ trên cao.

Buổi tối, du khách có thể trở lại trung tâm, đi dọc sông Hàn và tham quan Cầu Rồng. Khu vực ven sông tập trung nhiều điểm vui chơi, ăn uống, đồng thời cũng thuận tiện để khám phá nhịp sống về đêm của Đà Nẵng.

Nếu có ngày thứ hai, Ngũ Hành Sơn là lựa chọn phù hợp cho những người yêu thích cảnh quan thiên nhiên kết hợp với văn hóa, tâm linh. Quần thể này gồm các ngọn núi đá vôi, bên trong có nhiều hang động và công trình chùa cổ. Một số điểm thường được nhắc tới gồm chùa Tam Thai, động Huyền Không và làng đá mỹ nghệ Non Nước.

Từ đây, du khách có thể tiếp tục hành trình tới phố cổ Hội An. Đi vào cuối buổi chiều và ở lại tới tối là lựa chọn phổ biến bởi đây là thời điểm không gian phố cổ, khu vực ven sông và các tuyến phố đi bộ trở nên nhộn nhịp hơn.

Nếu thích vui chơi và nghỉ dưỡng, du khách có thể dành riêng một ngày cho Bà Nà Hills. (Ảnh: Sun World)

Nếu thích vui chơi và nghỉ dưỡng, du khách có thể dành riêng một ngày cho Bà Nà Hills. Khu du lịch nằm cách khu vực trung tâm khoảng 25 km, nổi bật với Cầu Vàng, khu Làng Pháp và nhiều hạng mục vui chơi, tham quan.

Một lựa chọn khác là Thánh địa Mỹ Sơn dành cho những du khách quan tâm tới lịch sử, kiến trúc và văn hóa Chăm. Cùng với Hội An, đây là một trong hai Di sản Văn hóa Thế giới thuộc không gian du lịch Đà Nẵng hiện nay.

Với chuyến đi khoảng 3 ngày, du khách có thể chia lịch trình thành ngày đầu khám phá Mỹ Khê - Sơn Trà - sông Hàn; ngày thứ hai dành cho Ngũ Hành Sơn - Hội An; ngày cuối lựa chọn Bà Nà Hills hoặc Mỹ Sơn tùy sở thích. Cách sắp xếp này giúp chuyến đi có đủ trải nghiệm biển, thiên nhiên, đô thị và văn hóa mà không phải dồn quá nhiều điểm tham quan vào cùng một ngày.

Từ vị trí thứ 8 lên thứ 6 chỉ sau một năm, việc Đà Nẵng vượt Taipei và Kuala Lumpur cho thấy sức hút của thành phố không chỉ nằm ở khả năng kéo du khách tới lần đầu. Với hệ thống điểm đến ngày càng đa dạng, thành phố biển này còn đang tạo được lý do để nhiều người muốn trở lại trong những chuyến đi tiếp theo.

Theo Travel Daily Media; Agoda; Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng