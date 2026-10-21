Vụ nam sinh đánh cô giáo gãy mũi giữa lớp nhìn từ góc độ pháp lý

Cơ quan điều tra khởi tố theo khoản 2 Điều 134, có khung hình phạt từ 2 đến 6 năm tù thì đòi hỏi phải xác định thêm các tình tiết định khung tương ứng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ngày 22/10/2026 đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với L.H.V (17 tuổi)- nam sinh đánh cô giáo giữa lớp về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Phân tích góc độ pháp lý, Luật sư Hoàng Hà - Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh cho rằng việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Cố ý gây thương tích là diễn biến cần thiết khi có căn cứ xác định hành vi mang dấu hiệu tội phạm. Pháp luật hình sự cũng có quy định riêng đối với hành vi cố ý gây thương tích cho chính thầy giáo, cô giáo của mình tại Điều 134 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, việc xác định trách nhiệm hình sự, tình tiết định khung và mức hình phạt phải dựa trên kết quả điều tra, giám định thương tích cùng những chứng cứ khách quan khác.

Thông tin trên báo Thanh Niên online cho hay, nam sinh này mới 17 tuổi nên theo luật sư Hà, quá trình tố tụng phải tuân thủ các quy định đặc thù của Luật Tư pháp người chưa thành niên. Việc áp dụng biện pháp tạm giam không thể mặc nhiên xuất phát từ tính chất gây bức xúc của vụ việc mà phải đáp ứng đầy đủ điều kiện luật định.

Camera ghi lại hành vi của nam sinh - Ảnh cắt từ clip

Về trách nhiệm hình sự, điểm d khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định tình tiết cố ý gây thương tích đối với chính thầy giáo, cô giáo của mình. Theo đó, nếu có căn cứ chứng minh hành vi và đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm, người thực hiện vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự ngay cả khi tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 11%. Tuy nhiên, việc Cơ quan điều tra khởi tố theo khoản 2 Điều 134, có khung hình phạt từ 2 đến 6 năm tù thì đòi hỏi phải xác định thêm các tình tiết định khung tương ứng.

Nam luật sư phân tích 2 khả năng pháp lý đáng chú ý. Trường hợp thứ nhất, nếu kết luận giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%, đồng thời chứng minh bị hại chính là cô giáo của nam sinh, có thể xem xét áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134.

Nếu kết quả điều tra chứng minh có hai lần tấn công độc lập, mỗi lần đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cơ quan điều tra có thể xem xét tình tiết “phạm tội 02 lần trở lên” theo điểm c khoản 2 Điều 134. Đối với việc bắt khẩn cấp và tạm giam, do bị can được thông tin là 17 tuổi nên phải áp dụng các quy định đặc thù của Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Tội danh theo khoản 2 Điều 134 thuộc loại tội nghiêm trọng do cố ý, đáp ứng điều kiện về loại tội phạm để xem xét áp dụng các biện pháp này.

Cần cá thể hóa trách nhiệm trên cơ sở hành vi, hậu quả...

Luật sư Hoàng Hà cũng khẳng định đây là sự việc đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ vì hậu quả thương tích mà còn bởi hành vi bạo lực xảy ra ngay trong lớp học, đối với chính người đang thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. Nếu nguyên nhân ban đầu chỉ xuất phát từ việc giáo viên nhắc nhở học sinh không làm bài tập về nhà thì càng đáng suy nghĩ. Nhắc nhở, yêu cầu học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập là hoạt động giáo dục bình thường. Một học sinh có thể không đồng tình với cách xử lý của giáo viên, nhưng không có quyền sử dụng bạo lực để phản ứng, bất kể lý do là gì.

Ở góc độ xã hội, vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về hiệu quả giáo dục đạo đức, kỹ năng kiểm soát cảm xúc và ý thức tôn trọng người khác trong nhà trường. "Tôi cho rằng giáo dục tiến bộ phải bảo vệ học sinh trước những hành vi bạo lực, xúc phạm của giáo viên, nhưng đồng thời cũng phải bảo vệ giáo viên trước hành vi bạo lực của học sinh. Không thể nhân danh quyền trẻ em để xem nhẹ trách nhiệm của người học, cũng không thể nhân danh kỷ luật để phủ nhận quyền của học sinh", luật sư Hoàng Hà nói.

Cụ thể, ông cho rằng cần cá thể hóa trách nhiệm trên cơ sở hành vi, hậu quả, độ tuổi và nhân thân người bị buộc tội. Thầy cô phải được pháp luật bảo vệ trước bạo lực nhưng người chưa thành niên cũng phải được bảo đảm quyền bào chữa, nguyên tắc suy đoán vô tội và cơ hội sửa chữa sai lầm.

Ngày 19/10, Công an xã Nội Bài đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với L.H.V - học sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, ngày 19/10, do không hoàn thành bài tập về nhà, L.H.V. cùng một số học sinh khác bị cô giáo L.T.H. phạt đứng góc lớp.

L.H.V đã bực tức dùng tay đánh cô giáo L.T.H. Cú đánh khiến cô giáo ôm đầu loạng choạng đi về bàn giáo viên. Nam sinh này tiếp tục đi theo thì được các học sinh khác trong lớp nhanh chóng ngăn cản. Sự việc xảy ra ngay trong lớp học, khiến nhiều người bức xúc vì hành động bạo lực của học sinh đối với cô giáo. Hậu quả vụ hành hung khiến cô H. bị gãy xương cánh mũi phải.