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Công an đang tìm chủ tài khoản ngân hàng số 109871917092, ai biết nhanh chóng liên hệ

Trang Anh
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Đến ngày 01/11/2026, không có ai nhận là chủ tài khoản ngân hàng trên thì số tiền trong tài khoản sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang ngày 20/10/2026 cho biết đang kiểm tra xác minh nguồn tin về tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra từ tháng 11/2020 đến cuối tháng 02/2021.

Quá trình kiểm tra, xác minh Cơ quan điều tra xác định tài khoản số 109871917092 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) có thông tin chủ tài khoản là “LE MINH KHOI”, sinh ngày 08/6/1983, trú tại “Xom 2, TT Nenh, H. Viet Yen, T. Bac Giang” (hiện trong tài khoản có 2.084.433.960 đồng) có liên quan đến vụ việc.

Công an tìm chủ tài khoản ngân hàng số 109871917092 tại Tuyên Quang - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Báo Chính phủ

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị chủ tài khoản hoặc người biết thông tin về chủ tài khoản liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh, địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 24, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang (hoặc qua đồng chí Đại úy Đào Tiến Lợi - Điều tra viên, số điện thoại 0888.488.811), để được giải quyết theo thẩm quyền.

Đến ngày 01/11/2026, không có ai nhận là chủ tài khoản ngân hàng trên thì số tiền trong tài khoản sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính Phủ quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

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Công an tìm chủ tài khoản ngân hàng số 109871917092 tại Tuyên Quang - Ảnh 2.Tất cả người dân đi hát karaoke chú ý cảnh báo mới nhất từ công an

Công an đề nghị mỗi người dân khi tham gia các dịch vụ giải trí về đêm cần hình thành thói quen giải trí lành mạnh.

Tags

Công an tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang

Ngân sách nhà nước

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