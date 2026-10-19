Tất cả người dân đi hát karaoke chú ý cảnh báo mới nhất từ công an

Công an đề nghị mỗi người dân khi tham gia các dịch vụ giải trí về đêm cần hình thành thói quen giải trí lành mạnh.

Công an phường Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai ngày 18/10/2026 đã ra cảnh báo tới tất cả người dân có sở thích đi hát karaoke.

Theo đó, dịch vụ karaoke là loại hình giải trí phổ biến, nhưng hành vi cố tình kinh doanh quá giờ quy định của một số chủ cơ sở vì lợi nhuận đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ANTT trên địa bàn.

"Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 54/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 148/2024/NĐ-CP), các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không được hoạt động từ 00:00 (12 giờ đêm) đến 08:00 sáng hằng ngày."

Theo điểm b, khoản 5, Điều 21 Nghị định 87/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (có hiệu lực từ ngày 15/05/2026), hành vi kinh doanh dịch vụ karaoke trong khoảng thời gian không được kinh doanh mỗi ngày sẽ bị "Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân vi phạm (đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt sẽ gấp đôi theo quy định chung)".

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Nhiều người đi hát karaoke thường mang tâm lý chủ quan, xem việc quán mở cửa muộn hay vi phạm giờ giấc là "chuyện riêng của chủ quán" và nếu bị kiểm tra thì chỉ cơ sở kinh doanh phải chịu phạt. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý và an toàn cá nhân, khách sử dụng dịch vụ karaoke cũng gánh vác trách nhiệm xã hội rõ ràng, đồng thời đối diện với những rủi ro trực tiếp.

Công an Đồng Nai cho rằng, việc khách tiếp tục hát quá 24h đêm, yêu cầu chủ quán "phục vụ thêm một vài tiếng" vô tình tạo ra cầu thúc đẩy cung, tiếp tay cho cơ sở vi phạm pháp luật. Khách hàng văn minh cần có ý thức tôn trọng khung giờ hoạt động hợp pháp, chủ động kết thúc cuộc vui trước nửa đêm để bảo đảm quyền được nghỉ ngơi, yên tĩnh của cộng đồng xung quanh.

Để đối phó với sự kiểm tra của lực lượng chức năng sau 12 giờ đêm, hầu hết các quán karaoke vi phạm thường chọn cách tắt biển hiệu, kéo sập cửa cuốn, khóa trái cửa ra vào từ bên trong và chỉ để khách hát ở các phòng kín. Nếu chẳng may xảy ra chập cháy, nổ khí gas trong điều kiện bị khóa chặt bên trong, khách hát sẽ hoàn toàn mất lối thoát hiểm, lực lượng cứu hỏa bên ngoài cũng gặp vô vàn trở ngại để tiếp cận, dẫn đến nguy cơ thương vong thảm khốc. Vì vậy, Công an tỉnh khuyến cáo người đi hát karaoke không tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm tính mạng khi có hỏa hoạn.

Ảnh minh họa - Công an Đồng Nai

Rủi ro vướng vào các tệ nạn và rắc rối pháp lý

Ngoài các vấn đề trên, việc hát karaoke ngoài thời gian cho phép còn dễ có rủi ro vướng vào các tệ nạn và rắc rối pháp lý. Các phòng hát hoạt động thâu đêm thường là môi trường lý tưởng để một số đối tượng xấu lôi kéo sử dụng chất cấm (ma túy, bóng cười, thuốc lắc). Một số khách hàng không giữ vững được tâm lý bản thân, cả nể, tham gia sử dụng và vi phạm pháp luật, khi bị lực lượng Công an kiểm tra đột xuất sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cá nhân, công việc và cuộc sống gia đình.

Việc kết thúc buổi hát hò, uống rượu bia đến nửa đêm và điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong trạng thái thiếu ngủ, không tỉnh táo không chỉ tiềm ẩn nguy cơ bị xử lý theo quy định, va chạm giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây gổ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Công an phường Thống Nhất đề nghị mỗi người dân khi tham gia các dịch vụ giải trí về đêm cần hình thành thói quen giải trí lành mạnh, tuân thủ nghiêm giờ giấc và tuyệt đối từ chối sử dụng dịch vụ tại những điểm kinh doanh lén lút sau giờ cấm.

Đồng thời, khi phát hiện các cơ sở cố tình hoạt động chui, khóa cửa hát thâu đêm gây bức tử tiếng ồn, người dân cần chủ động cung cấp thông tin cho Công an cơ sở để kịp thời ngăn chặn hiểm họa cho cả cộng đồng.