Tất cả những người "check-in" trên mạng xã hội chú ý cảnh báo nóng từ công an

Khi đăng ảnh, cần kiểm tra cả nội dung trong khung hình và thông tin vị trí đi kèm.

Công an tỉnh Điện Biên mới đây đã ra cảnh báo về thói quen "check - in" của nhiều người dùng mạng xã hội.

Theo công an tỉnh, check-in tại một địa điểm, đăng ảnh chuyến đi hoặc chia sẻ vị trí theo thời gian thực có thể vô tình tiết lộ nơi một người đang có mặt, lịch trình di chuyển và thời gian vắng nhà. Vì vậy, trước khi công khai vị trí trên mạng xã hội, người dùng cần cân nhắc kỹ thông tin mình đang chia sẻ và phạm vi những người có thể tiếp cận.

Một bài đăng tưởng như chỉ để lưu giữ khoảnh khắc có thể chứa nhiều dữ liệu hơn dự kiến. Tên địa điểm, biển hiệu, tuyến đường, hình ảnh xung quanh hoặc tính năng gắn vị trí có thể giúp người khác xác định khá chính xác nơi người dùng đang ở.

Đáng chú ý, việc liên tục check-in tại nhiều địa điểm trong ngày có thể tạo thành một "bản đồ" về lịch trình cá nhân. Khi kết hợp với những bài đăng trước đó, người khác có thể nhận biết nơi ở, nơi làm việc, thói quen di chuyển hoặc thời điểm gia đình không có mặt tại nhà.

Không nên "check - in" vị trí theo thời gian thực - Ảnh minh họa

Để hạn chế nguy cơ, công an tỉnh Điện Biên đề nghị người dùng nên cân nhắc chia sẻ hình ảnh sau khi đã rời khỏi địa điểm thay vì công khai vị trí theo thời gian thực. Không nên đăng tải công khai thông tin cho biết mình đang đi xa nhà trong thời gian dài, đặc biệt khi nội dung có thể xác định rõ địa chỉ nơi ở.

Khi đăng ảnh, cần kiểm tra cả nội dung trong khung hình và thông tin vị trí đi kèm. Những chi tiết như biển số phương tiện, bảng tên đường, địa chỉ cửa hàng, số nhà hoặc giấy tờ xuất hiện trong ảnh cũng cần được cân nhắc trước khi công khai.

Bên cạnh đó, nên kiểm tra cài đặt quyền riêng tư của mạng xã hội và các ứng dụng có chức năng chia sẻ vị trí. Chỉ cho phép những người thực sự cần thiết tiếp cận thông tin vị trí và tắt tính năng chia sẻ vị trí khi không sử dụng.

Check-in không phải là vấn đề nếu được thực hiện có kiểm soát. Điều quan trọng là người dùng hiểu rằng mỗi lần chia sẻ vị trí đều có thể cung cấp thêm một mảnh ghép về cuộc sống cá nhân.

Một bài đăng có thể chỉ mất vài giây để thực hiện, nhưng thông tin về lịch trình có thể được người khác lưu lại rất lâu. Check-in đúng lúc, đúng chỗ và chia sẻ có chọn lọc chính là cách đơn giản để tận hưởng mạng xã hội mà vẫn bảo vệ sự riêng tư của mình.

Ảnh tạo bởi AI

Công an cảnh báo về trào lưu đang hot trên mạng xã hội Công an đề nghị người dùng mạng tuyệt đối không tải lên các bức ảnh có độ phân giải quá cao, chụp cận cảnh rõ nét khuôn mặt hoặc các bức ảnh chứa thông tin nhạy cảm.







