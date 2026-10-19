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Khởi tố Lê Thị Thanh Duyên SN 1990 và bị hại Phạm Văn Thim

Trang Anh
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Ngay khi đến điểm hẹn gặp Phạm Văn Thim, Lê Thị Thanh Duyên và Lê Văn Muộn liền sử dụng chai bia và dao tấn công liên tiếp vào nhiều vị trí trên cơ thể nạn nhân.

Công an tỉnh Quảng Ngãi ngày 18/10/2026 cho biết, ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với: Lê Văn Muộn (sinh năm 1995), Lê Thị Thanh Duyên (sinh năm 1990), Phạm Duy Hùng (sinh năm 2010) cùng trú tại xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi; Đặng Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2010) trú tại xã Ba Động; Phạm Văn Hợi (sinh năm 2008), Phạm Văn Chưởng (sinh năm 2010) cùng trú tại xã Ba Dinh về tội “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; đồng thời khởi tố Phạm Văn Thim (sinh năm 1998) trú tại xã Ba Tơ về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 20 giờ ngày 19/8/2026, do uống rượu bia say xỉn không làm chủ bản thân và xuất phát từ lời nói thách thức của Phạm Văn Thim hẹn Lê Văn Muộn đến nói chuyện giải quyết mâu thuẫn, Lê Văn Muộn đã chuẩn bị 02 con dao, đồng thời rủ Lê Thị Thanh Duyên, Phạm Duy Hùng, Đặng Nguyễn Quốc Khánh và Phạm Văn Hợi cùng tham gia thực hiện hành vi cố ý gây thương tích cho Phạm Văn Thim.

Ngay khi đến điểm hẹn gặp Phạm Văn Thim, Lê Thị Thanh Duyên và Lê Văn Muộn liền sử dụng chai bia và dao tấn công liên tiếp vào nhiều vị trí trên cơ thể nạn nhân. Tiếp đó, Phạm Duy Hùng, Đặng Nguyễn Quốc Khánh và Phạm Văn Hợi cũng liên tiếp sử dụng dao, mũ bảo hiểm, vỏ chai bia, tay, chân tấn công dồn dập, thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn và manh động.

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Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Chỉ đến khi thấy Phạm Văn Thim bị thương tích ở nhiều vị trí và chảy nhiều máu, nhóm này mới ngừng sử dụng hung khí nguy hiểm, chuyển sang dùng tay chân đánh, la hét và chửi bới để dằn mặt. Khi lực lượng chức năng xuất hiện tại hiện trường, các đối tượng mới chịu chấm dứt hành vi và nhanh chóng rời đi.

Đáng chú ý, quá trình điều tra cũng làm rõ hành vi vi phạm của chính người bị hại là Phạm Văn Thim. Cụ thể, trước thời điểm nhóm đối tượng đi đến, Phạm Văn Thim đã chuẩn bị sẵn 01 con dao rựa nhằm mục đích đánh lại Lê Văn Muộn. Khi Lê Thị Thanh Duyên sử dụng vỏ chai bia tấn công, Thim đã cầm rựa giơ lên để chống trả nhưng bị Lê Văn Muộn giơ dao chém trước nên không kịp tấn công lại, phải bỏ chạy rồi vấp ngã rơi rựa.

Căn cứ Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, con dao rựa do Phạm Văn Thim sử dụng được quy định tại Phụ lục 5 “Danh mục dao có tính sát thương cao” ban hành kèm theo Thông tư số 75. Do đó, hành vi của Phạm Văn Thim đã đủ yếu tố cấu thành tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc là bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho mỗi người dân về hậu quả khôn lường của việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực và hơi men. Lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, kiềm chế ứng xử, tuyệt đối không tàng trữ, sử dụng trái phép các loại hung khí, vũ khí có tính sát thương cao. Mọi hành vi vi phạm pháp luật, coi thường kỷ cương phép nước và xâm phạm trật tự an toàn xã hội đều sẽ bị phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

- Ảnh 2.

Ảnh tạo bởi AI

Bắt Trần Thanh Tùng SN 1996
- Ảnh 3.Công an bắt Nguyễn Thị Tuyết 69 tuổi trước sự bất ngờ của gia đình

Đối tượng Nguyễn Thị Tuyết đã sát hại người bạn thân tên Phạm Thị Phước, 22 tuổi, ở cùng địa phương để cướp sợi dây chuyền.

Tags

Lê Thị Thanh

Lê Văn

Quảng Ngãi

Cố ý gây thương tích”

sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

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