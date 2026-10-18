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Công an bắt Nguyễn Thị Tuyết 69 tuổi trước sự bất ngờ của gia đình

Trang Anh
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Đối tượng Nguyễn Thị Tuyết đã sát hại người bạn thân tên Phạm Thị Phước, 22 tuổi, ở cùng địa phương để cướp sợi dây chuyền.

Công an tỉnh Quảng Ngãi ngày 18/10/2026 cho biết, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh đã di lý đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1957, quê quán xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, nay là xã Vệ Giang, Quảng Ngãi) về đến Trại Tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Theo hồ sơ, năm 1979, đối tượng Nguyễn Thị Tuyết đã sát hại người bạn thân tên Phạm Thị Phước, 22 tuổi, ở cùng địa phương để cướp sợi dây chuyền, đôi bông tai vàng. Sau khi gây án, Nguyễn Thị Tuyết bỏ trốn nhưng đã bị Công an tỉnh Nghĩa Bình lúc đó bắt giữ. Nguyễn Thị Tuyết bị án tù chung thân về tội “giết người” và “cướp của”.

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Nguyễn Thị Tuyết bị bắt giữ sau 43 năm - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Công an tỉnh Nghĩa Bình (cũ) đã Lệnh truy nã số 166/TN đối với Nguyễn Thị Tuyết. Trong quá trình trốn truy nã Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên, sinh năm 1962. Nguyễn Thị Tuyết trốn tại thôn Cát An, xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống lập gia đình có chồng, con, cháu.

Sau 43 năm, vừa qua ngày 16/10/2026, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi Nguyễn Thị Tuyết sinh sống.

Bắt Trần Thanh Tùng SN 1996
Công an bắt Nguyễn Thị Tuyết 69 tuổi trước sự bất ngờ của gia đình - Ảnh 2.Bắt thanh niên 22 tuổi và người đàn ông U60 xâm hại 1 bé gái nhiều năm

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng B V T và B T T H về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tags

Nguyễn Thị Tuyết

Quảng Ngãi

giết người

cướp của

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