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Bắt thanh niên 22 tuổi và người đàn ông U60 xâm hại 1 bé gái nhiều năm

Trang Anh
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Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng B V T và B T T H về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Công an Thái Nguyên ngày 18/10/2026 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, xảy ra tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, xác định trong khoảng từ năm 2020 đến năm 2023, B V T (sinh năm 1973, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu T N H (tên nhân vật đã được thay đổi), trú cùng xã Đại Phúc.

- Ảnh 1.

Đối tượng TTH (trái) và B V T tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Thái Nguyên

Cũng trong khoảng thời gian năm 2022 đến tháng 8 năm 2026, cháu T N H bị đối tượng B T T H (sinh năm 2004, cùng trú tại xã Đại Phúc) xâm hại tình dục nhiều lần, đến tháng 10/2026, cháu H đã đến cơ quan Công an trình báo.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 14/10/2026, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng B V T và B T T H về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, ngày 16/10/2026, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng trên.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vũ Thành Đạt SN 1989 ra đầu thú
Bắt thanh niên 22 tuổi và người đàn ông U60 xâm hại 1 bé gái nhiều năm - Ảnh 2.Khám xét khẩn cấp chỗ ở Bùi Thị Xuân SN 1996 và nhiều người, công an thu giữ 20.000 lọ thuốc

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Tags

Thái Nguyên

xâm hại tình dục

hiếp dâm

công an Thái Nguyên

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