Vụ môi giới trèo cả lên bàn giật phiếu mua căn hộ ở TP HCM, chủ đầu tư nói "Chỉ là một khoảnh khắc ngắn"

Sự kiện mở bán dự án căn hộ Orchard Grand (thuộc dự án Sycamore, tọa lạc tại Đại lộ Hùng Vương, phường Bình Dương, TP HCM, với giá bán từ 58 triệu đồng/m2) vào ngày 28/9 đã trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau khi một đoạn video ghi lại cảnh môi giới chen lấn, xô đẩy, thậm chí trèo lên bàn để giành giật tờ giấy màu xanh (được cho là phiếu mua căn hộ) được lan truyền rộng rãi.

Trong video, nhiều người vừa tranh giành, xô đẩy nhau, vừa la hét, tạo nên khung cảnh nhốn nháo tại buổi mở bán. Không ít bình luận cho rằng nhóm người trên đang "diễn" và "dàn cảnh" để gây "sốt ảo" thị trường bất động sản.

Các nhân viên môi giới giành giật phiếu mua căn hộ. Ảnh cắt từ clip

Sáng ngày 29/9, CapitaLand Development (Singapore), chủ đầu tư dự án, đã chính thức lên tiếng xác nhận video này liên quan đến sự kiện ra mắt dự án chung cư Orchard Grand của tập đoàn. Doanh nghiệp cho biết sự kiện ra mắt dự án thu hút hơn 950 lượt người tham dự và nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường, với 99% số căn hộ đã được đăng ký đặt chỗ ngay trong ngày đầu mở bán.

CapitaLand giải thích rằng đoạn video chỉ ghi lại một khoảnh khắc ngắn vào giai đoạn cuối của sự kiện kéo dài nửa ngày, khi một nhóm người tham gia cùng lúc tiếp cận khu vực phát tài liệu liên quan đến việc đặt chỗ. Ngay lập tức, đội ngũ nhân sự đã được tăng cường để kiểm soát và ổn định tình hình. Chủ đầu tư khẳng định sự việc đã được xử lý kịp thời và sự kiện sau đó tiếp tục diễn ra trong trật tự. Đặt an toàn là ưu tiên hàng đầu, CapitaLand cũng thông báo đang rà soát lại các quy trình tổ chức sự kiện nhằm ngăn ngừa những tình huống tương tự trong tương lai.

Orchard Grand thuộc dự án Sycamore quy mô 18,9 ha, do CapitaLand Development Vietnam phối hợp Tập đoàn UOA phát triển trên đại lộ Hùng Vương, phường Bình Dương, TP HCM.

Dự án dự kiến cung cấp khoảng 3.500 căn hộ thuộc các phân khu thấp, trung và cao tầng, đáp ứng nhu cầu sinh sống của khoảng 13.000 cư dân. Tổng vốn đầu tư khoảng 18.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2028.

CapitaLand Development (CLD) là đơn vị phát triển bất động sản của Tập đoàn CapitaLand, sở hữu danh mục đầu tư khoảng 21,3 tỷ SGD tính đến ngày 30/6. Doanh nghiệp tập trung ba thị trường trọng điểm gồm Singapore, Trung Quốc và Việt Nam, phát triển đa dạng loại hình như dự án phức hợp, trung tâm thương mại, văn phòng, lưu trú, căn hộ, nhà ở, khu công nghiệp, hậu cần và trung tâm dữ liệu.