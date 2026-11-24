Tờ TC của Nga đăng bài viết có tiêu đề "Vụ 'mất tích' của Velyka Novosilka: Phải chăng đã phát hiện ra điểm yếu của Nga?

Theo đó, quân đội Ukraine đang tìm cách đẩy lực lượng Nga khỏi phía đông nam tỉnh Dnepropetrovsk. Truyền thông Ukraine cho biết, sau khi kết thúc giai đoạn chính của chiến dịch vào tháng 8, Kiev đã giành lại 745 km² lãnh thổ, gồm 26 khu dân cư.

Giao tranh tại đây vẫn chưa lắng xuống. Cuộc phản công của Ukraine đã kéo dài gần một năm và vẫn tiếp diễn.

Filia không trụ được

Đà tiến của Ukraine ảnh hưởng đến quyền kiểm soát từng khu dân cư và cả thế trận trên toàn tuyến. Trên hướng Novopavlovka, quân đội Nga đang dần mất địa bàn. Một trong những nơi lực lượng này vừa rút khỏi là Filia, ngôi làng nằm ở phía nam Novopavlovka.

Trận chiến tại Filia kéo dài khoảng ba tuần. Phía Ukraine có các tiểu đoàn thuộc Trung đoàn Xung kích độc lập số 425 Skelya. Phía Nga có Trung đoàn Bộ binh cơ giới số 228, thuộc Sư đoàn Xe tăng số 90 của Quân khu Trung tâm.

Hai bên giao tranh giữa những công trình đổ nát, dưới mối đe dọa thường trực từ trên không. Theo truyền thông Nga, quân Ukraine tận dụng ưu thế quân số để từng bước áp sát rồi bao vây các đơn vị bộ binh cơ giới Nga.

Các nhóm quân Nga sau đó bị truy kích và phải rút về hướng Dachnoye. Khác với “vành đai pháo đài”, nơi các đô thị nằm gần nhau, khu vực này có ít khu dân cư để lực lượng Nga bám trụ và tổ chức phòng thủ.

Hệ thống pháo của Nga khai hỏa. Ảnh: Sputnik

Novopavlovka là một ngôi làng thuộc huyện Sinelnikovsky, tỉnh Dnepropetrovsk, nằm gần ranh giới hành chính với khu vực Donetsk. Trước đợt sắp xếp đơn vị hành chính năm 2020, ngôi làng thuộc huyện Mezhevaya, nay đã giải thể.

Vào đầu cuộc chiến, Novopavlovka là điểm tiếp tế quan trọng cho lực lượng Ukraine tại Donbass. Khi chiến tuyến áp sát ranh giới giữa hai khu vực, ngôi làng nằm ngay trên đường tiến của quân Nga. Từ đó, Novopavlovka trở thành một chốt phòng thủ ngăn lực lượng Nga tiến sâu hơn vào tỉnh Dnepropetrovsk.

Novopavlovka cũng án ngữ các lối tiếp cận Mezhevaya, đầu mối tiếp tế hậu phương của lực lượng Azov. Còn Filia được xem là “cửa ngõ” vào Novopavlovka, nơi binh sĩ Nga từng nhiều lần luồn qua.

Tâm điểm là mỏ lithium

Các đợt tiến công của Ukraine ở phía tây nam Donetsk đã đưa lực lượng nước này đến gần Velyka Novosilka. Giới phân tích quân sự nhận định hướng nam Donetsk đang nóng trở lại. Phía Ukraine đã công khai tuyên bố trận chiến thứ hai giành thị trấn bắt đầu.

Truyền thông Nga gọi đây là nguy cơ Velyka Novosilka “mất tích” khỏi bản đồ kiểm soát của Moscow. Thị trấn hiện vẫn do Nga nắm giữ và có vai trò quan trọng trong việc điều phối lực lượng ở phía nam. Nếu Kiev giành lại thị trấn, cụm quân phía Đông của Nga cũng có thể gặp khó khăn về tiếp tế.

Sau khi Ugledar thất thủ vào tháng 10/2024, quân Nga tiếp tục tiến qua khu vực phòng thủ kiên cố ở nam Donbass. Đến tháng 1/2025, Nga kiểm soát Velyka Novosilka, một cứ điểm được Ukraine phòng thủ kiên cố.

Việc mất thị trấn khiến thế trận của Ukraine ở phía nam xấu đi. Diễn biến này cũng góp phần tạo đà cho quân Nga tiến qua tỉnh Zaporozhye về hướng Gulyai-Polye.

Theo thông tin cần được kiểm chứng thêm mà truyền thông Nga dẫn lại, các đơn vị đi đầu của Ukraine đã cắt tuyến đường nối Fedorovka với Skudnoye rồi tiến tới Burlatskoye. Một số binh sĩ Ukraine cũng tới khu vực làng Shevchenko, nơi đã bị tàn phá trong giao tranh.

Gần Shevchenko có một mỏ lithium rộng 0,8 km². Trữ lượng tính đến độ sâu 500 m ước đạt 14 triệu tấn quặng lithium.

Các đợt tiến công của Ukraine ở phía tây nam Donetsk đã đưa lực lượng nước này đến gần Velyka Novosilka. Ảnh: The Economist

Nga gặp khó khi điều quân tăng viện

Có ý kiến cho rằng quân đội Ukraine đang thiếu nghiêm trọng nguồn lực để tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, theo truyền thông Nga, lực lượng Ukraine vẫn duy trì sức ép ở khu vực này.

Khi quân Nga gia tăng sức ép lên Orekhov và Stepnogorsk, quân Ukraine càng ráo riết áp sát khu vực giáp ranh giữa ba tỉnh. Nga phải liên tục điều chuyển quân và phương tiện để ứng phó với những diễn biến mới trên vùng thảo nguyên ven biển Azov. Tình trạng này đã kéo dài và đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Đà tiến của Ukraine ở phía nam có thể ảnh hưởng đến các khu vực khác ngoài hướng Zaporozhye. Trước hết, lực lượng Ukraine có thể uy hiếp bên sườn các đơn vị thuộc cụm quân Trung tâm đang tiến công quanh Dobropolye.

Trong khi đó, để giành quyền kiểm soát Druzhkovka và Kramatorsk, Nga đã điều phần lớn lực lượng của Tập đoàn quân binh chủng hợp thành số 41 và Sư đoàn Xe tăng số 90 sang hướng nam Konstantinovka. Lực lượng trên hướng Novopavlovka vì thế trở nên mỏng hơn.

Theo truyền thông Nga, Moscow hiện có ít nguồn tăng viện cho lực lượng đồn trú tại Velyka Novosilka. Một phương án là huy động lực lượng dự bị của Bộ Tổng tham mưu Nga, song nguồn này cũng có giới hạn.

Bộ chỉ huy Ukraine hiện đã thu hẹp chính diện tiến công và bắt đầu dồn lực vào khu vực Perebudova, Komar và Fedorovka. Truyền thông Nga nhận định đợt phản công ở phía nam khó sớm lắng xuống, đặc biệt là quanh Velyka Novosilka.

Bộ chỉ huy Nga đến nay vẫn giữ được thị trấn dù gặp nhiều khó khăn. Theo đánh giá của truyền thông Nga, nếu Kiev giành lại Velyka Novosilka, Moscow sẽ phải hứng chịu một thất bại ở cấp chiến dịch, nghiêm trọng hơn cả đợt phản công “Vivaldi”.

Giao tranh giữa những đống đổ nát

Trong các cuộc đọ súng, các đơn vị xung kích Nga từ vùng Ural và Zabaikalye phối hợp với lực lượng trinh sát để phát hiện và tấn công các vị trí của binh sĩ Ukraine. Tại những nơi UAV và các phương tiện hỏa lực khó tiếp cận, bộ binh trực tiếp giao chiến.

Lính bộ binh Nga rà soát các dải cây và tìm kiếm đối phương trong đống đổ nát. Theo truyền thông Nga, binh sĩ Azov được huấn luyện khá tốt và biết tận dụng cả những chỗ ẩn náu khó ngờ. Một số binh sĩ Ukraine ẩn trong các hầm sâu vài mét.

Giao tranh quanh những vị trí này có sử dụng thiết bị nổ. Truyền thông Nga ca ngợi tinh thần chiến đấu của binh sĩ nước này, đồng thời ghi nhận binh sĩ Ukraine cũng chiến đấu quả cảm.