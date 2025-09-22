"Vũ khí bí mật" của Mỹ: 700 tỷ USD cho nhu cầu bùng nổ chưa từng có

"Vũ khí bí mật" của Mỹ trong cuộc đua năng lượng dành cho AI

Theo nghiên năm 2025 của Ngân hàng đầu tư đa quốc gia Goldman Sachs (Mỹ), tiêu thụ điện tại Mỹ đang trong giai đoạn bùng nổ chưa từng có.

Nền kinh tế lớn nhất thế giới dự kiến sẽ đầu tư 700 tỷ USD để đầu tư vào lưới điện từ nay đến 2030 nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng lớn từ các nhà máy sản xuất linh kiện quan trọng (như chất bán dẫn, pin xe điện) và các trung tâm dữ liệu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Goldman Sachs cho biết nhu cầu điện năng của Mỹ dự kiến sẽ tăng 2,4% mỗi năm cho đến năm 2030, trong đó nhu cầu liên quan đến AI chiếm khoảng hai phần ba nhu cầu điện tăng thêm.

Mỹ chưa bao giờ sản xuất được nhiều năng lượng như hiện nay, với sản lượng kỷ lục vào năm 2024 và sản lượng dầu và khí đốt tự nhiên cũng tăng vào năm 2025. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu năng lượng bùng nổ, Mỹ cần đa dạng hóa nguồn điện.

Vậy đâu là "vũ khí bí mật" của người Mỹ trong cuộc đua năng lượng cho AI?

Khí đốt tự nhiên

Khí đốt tự nhiên sẽ hưởng lợi đáng kể từ nhu cầu điện tăng và yêu cầu cung cấp liên tục 24/7 tại Mỹ. Đây là nguồn năng lượng linh hoạt nhất và là tài nguyên nội địa dồi dào.

Các bên hưởng lợi chính bao gồm các công ty tập trung vào thăm dò, phát triển, và sản xuất khí đốt tự nhiên, cũng như các chủ sở hữu và nhà vận hành đường ống khí đốt.

Năng lượng tái tạo

Năng lượng tái tạo, như điện gió và mặt trời, được sử dụng để đáp ứng yêu cầu về “điện xanh” phù hợp với mục tiêu bền vững của các công ty công nghệ lớn.

Goldman Sachs chỉ ra rằng năng lượng tái tạo dự kiến đóng góp 40% vào công suất phát điện bổ sung cho nhu cầu trung tâm dữ liệu đến năm 2030, trong khi khí đốt tự nhiên chiếm 60%.

Điện hạt nhân

Điện hạt nhân được xem là một nguồn năng lượng sạch, cung cấp điện ổn định và liên tục 24/7, phù hợp với yêu cầu của các trung tâm dữ liệu AI. Mặc dù có tiềm năng lớn, điện hạt nhân đối mặt với các thách thức như thời gian xây dựng kéo dài (thường mất 5-10 năm hoặc hơn), chi phí đầu tư cao, và các rủi ro liên quan đến quy định và thực thi.

Goldman Sachs tạm kết luận, trong ngắn hạn, khí đốt tự nhiên (chiếm 60% công suất bổ sung) và năng lượng tái tạo (40%) sẽ là các nguồn chính đáp ứng nhu cầu điện tăng 2,4% mỗi năm đến năm 2030 của Mỹ, với AI chiếm khoảng 2/3 nhu cầu tăng thêm.