Theo thông tin dự báo thời tiết mới nhất từ Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong 3 ngày tới (23 đến 25/9), siêu bão Ragasa duy trì cường độ cực mạnh. Riêng 2 ngày 22 và 23/9, Ragasa có sức gió mạnh nhất gần tâm cấp 17 (202–221 km/giờ), giật trên cấp 17 - tương đương siêu bão Cấp 4 trên thang đo bão phương Tây Saffir–Simpson.

Vào thời điểm nó đạt sức mạnh cực đại vào ngày 21/9 (270 km/giờ), Ragasa (Thần Tốc) là cơn bão mạnh nhất Trái Đất năm 2025 tính đến nay.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm DB KTTV quốc gia cho biết: "Dự báo vào tối 22/9, siêu bão Ragasa sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025. Bão di chuyển với tốc độ khoảng 20 km/giờ, duy trì cường độ cực đại ở cấp 16-17 (tương đương 220-260 km/giờ). Với sức mạnh này, siêu bão Ragasa thuộc nhóm các siêu bão mạnh nhất từng ghi nhận trên Biển Đông".

Hình ảnh vệ tinh của siêu bão Ragasa. Nguồn: Westernpacificweather

Ragasa không chỉ là một cơn bão – nó là biểu tượng của sức mạnh thiên nhiên nguyên thủy, khiến ngay cả các nhà khoa học và cộng đồng quốc tế phải "câm lặng" trước quy mô hủy diệt tiềm năng.

Severe Weather Europe (EU) đánh giá, một trong những điều kiện thuận lợi tăng tốc và duy trì sức mạnh của siêu bão Ragasa chính là nhiệt độ nước biển cao hơn bình thường trên khắp vùng nhiệt đới phía tây Thái Bình Dương - với mức nhiệt từ 30 đến 32°C.

Nhiệt độ nước cao này dẫn đến điểm sương cao hơn và năng lượng cao gần bề mặt biển, do đó các cơn bão đối lưu sẽ hấp thụ khối khí dễ bay hơi này và hỗ trợ hoạt động giông bão bùng nổ.

Bất kỳ hệ thống nhiệt đới nào nổi lên giữa vùng nước nóng này đều trở nên mạnh mẽ và dữ dội hơn. Đây chính xác là những gì đã xảy ra với siêu bão Ragasa. Sức mạnh này nhắc nhở sự mong manh của con người trước biến đổi khí hậu: Nước biển ấm hơn nuôi dưỡng những "quái vật" như Ragasa nhiều hơn, dữ dội hơn.

Sức mạnh của siêu bão Ragasa khiến con người phải câm lặng thế nào?

Đây là hình ảnh của mắt bão Ragasa - khi nó đang ở trạng thái cực đại rộng 70km! Tường mắt bão cực kỳ vững chắc cùng bán kính bão hơn 300km.

Hình ảnh mắt bão Ragasa.

Ngày 21/9/2025 là thời điểm siêu bão Ragasa nâng cấp sức mạnh lên siêu bão Cấp 5 (cấp cao nhất) với sức gió 270 km/giờ và áp suất trung tâm 922 hPa. Đây là cơn bão Cấp 5 đầu tiên trong lưu vực Tây Thái Bình Dương của năm 2025, Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Hải quân và Không quân Mỹ thông tin.

Westernpacificweather gọi siêu bão Ragasa Cấp 5 là Siêu bão quái vật.

Với tốc độ gió 270 km/giờ, cơn bão quái vật này NẾU đổ bộ đất liền với sức mạnh Cấp 5 này, nó có thể:

Phá hủy cấu trúc: Xé toạc nhà bê-tông kiên cố, lật tung xe hơi, và san phẳng rừng cây như lốc xoáy.

Gây lũ lụt diện rộng: Ragasa mang theo lượng mưa cực lớn, ước tính 200-500 mm trong 24 giờ (theo JMA/PAGASA), có thể gây lũ quét và lũ lụt ở các vùng trũng thấp. Lũ lụt sẽ phá hủy mùa màng, nhấn chìm nhà cửa, và làm tê liệt giao thông.

Hủy hoại hệ sinh thái: Gió mạnh và lũ lụt sẽ phá hủy rừng, làm bật gốc cây lớn, và gây xói mòn đất nghiêm trọng.

Gây thiệt hại hàng tỷ USD: Một siêu bão Cấp 5 như Ragasa có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD (ước tính dựa trên các bão tương tự như Haiyan ~14 tỷ USD, Michael ~25 tỷ USD). Các lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn gồm: Nông nghiệp (mất mùa lúa, cây trồng), thủy sản (tàu thuyền, cảng), và cơ sở hạ tầng (đường, cầu, nhà máy điện).