Vụ giáo viên tiếng Anh bạo hành học sinh: Sở lên tiếng, trường sẽ tạm dừng chương trình

Đại diện Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ cho biết, đã nhận báo cáo của các bên liên quan vụ việc nam giáo viên tiếng Anh người nước ngoài có hành vi bạo lực với học sinh lớp 2 tại Trường TH-THCS-THPT Việt Hoa. Trong khi phía nhà trường cho biết, sẽ tạm dừng dạy tiếng Anh chương trình liên kết từ tháng 11 tới để rà soát, lấy ý kiến phụ huynh.

Sáng 30/10, trao đổi với Tiền Phong, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Cần Thơ xác nhận, đã nắm được sự việc giáo viên bạo lực học sinh xảy ra tại Trường TH-THCS-THPT Việt - Hoa (phường Cái Răng, TP. Cần Thơ). Ngay ngày hôm sau khi xảy ra vụ việc, nam giáo viên người nước ngoài đã viết thư xin lỗi phụ huynh, học sinh và nhà trường.

Cũng theo đại diện Sở GD&ĐT, nam giáo viên tiếng Anh hiện đã nghỉ việc. Về phía gia đình các học sinh bị ảnh hưởng, các bên liên quan đã có buổi gặp gỡ trao đổi, giải quyết vụ việc và phụ huynh cũng đã có sự cảm thông.

Hình ảnh người dạy tiếng Anh túm cổ một học sinh đưa ra khỏi lớp ở Trường Phổ thông Việt - Hoa. (Ảnh: Cắt từ video)

Sáng cùng ngày, chia sẻ với Tiền Phong, thầy Trần Tấn Bửu, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Việt - Hoa cho biết, trong hôm nay sẽ có thông báo tới phụ huynh việc tạm dừng học chương trình tiếng Anh liên kết. Trước mắt sẽ tạm dừng từ ngày 1/11. Việc tạm dừng này để trường và đơn vị liên kết rà soát lại quy trình, xem xét lại việc liên kết, lấy ý kiến phụ huynh... sau đó mới quyết định việc triển khai tiếp hay không, liên kết với đơn vị nào.

Được biết, giáo viên dạy tiếng Anh có hành vi bạo lực học sinh kể trên của trung tâm tiếng Anh liên kết với Trường Phổ thông Việt - Hoa, mang quốc tịch Nga, mới sang Việt Nam dạy được khoảng 9 tháng.

Trước đó, ngày 28/10, lãnh đạo Trường Phổ thông Việt - Hoa cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu và dữ liệu trích xuất từ camera an ninh, sự việc diễn ra vào khoảng 16h ngày 22/9 tại lớp 2A2. Thời điểm trên, 36 học sinh của lớp được chia thành hai nhóm để thực hành giao tiếp với giáo viên nước ngoài. Trong lớp có mặt một giáo viên người nước ngoài (mặc áo nâu) và một trợ giảng người Việt (mặc áo trắng).

Đoạn video kéo dài hơn 1 phút ghi lại cảnh trong lúc đứng lớp, nam giáo viên người nước ngoài bất ngờ đi xuống khu vực bàn học, dùng tay tát vào mặt 2 học sinh ngồi bàn đầu phía bên phải. Sau đó, người này tiếp tục đi tới bàn thứ hai ở dãy giữa, túm cổ và lôi một học sinh khác nhấc bổng lên, đưa ra khỏi lớp. Khi quay trở lại, nam giáo viên lại tát thêm một học sinh ngồi bàn đầu.

Một số học sinh lớp 2 Trường Phổ thông Việt - Hoa bị người dạy tiếng Anh hành hung trước sự chứng kiến của cả lớp và người trợ giảng. (Ảnh: Cắt từ video)

Lãnh đạo Trường Phổ thông Việt - Hoa xác nhận, người có hành vi bạo lực với các em học sinh là một giáo viên dạy tiếng Anh (35 tuổi, quốc tịch Nga). Cả giáo viên này và nam trợ giảng đều không phải là nhân sự cơ hữu của trường mà thuộc một trung tâm Anh ngữ bên ngoài, được cử sang giảng dạy theo hợp đồng liên kết. Riêng giáo viên người Nga mới bắt đầu đứng lớp tại trường từ ngày 18/8.

Đại diện nhà trường cho biết, trước khi xảy ra sự việc, nam giáo viên tỏ ra vui vẻ, học sinh cũng thoải mái giao lưu. Tuy nhiên, vào khoảng 8 phút cuối tiết học lại bất ngờ xảy ra hành vi bạo lực. Do hệ thống camera phòng học không có chức năng thu âm nên nhà trường vẫn chưa thể xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến hành động bức xúc của giáo viên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu Trường Phổ thông Việt - Hoa đã trực tiếp gửi lời xin lỗi đến các em học sinh cùng phụ huynh, đồng thời trình báo cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định. Phía trung tâm Anh ngữ quản lý trực tiếp cũng đã ra quyết định cắt hợp đồng làm việc đối với nam giáo viên người Nga.

Trường Phổ thông Việt - Hoa là cơ sở giáo dục tư thục hoạt động hơn 20 năm qua tại TP. Cần Thơ, hiện đang có gần 1.000 học sinh cấp phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 12), với quy mô 36 lớp.