Vì có ngoại hình giống nhau, hai anh em sinh đôi tại Trung Quốc rơi vào tranh chấp kéo dài liên quan đến danh tính và hồ sơ nhập học.

Một vụ tranh chấp liên quan đến hai anh em sinh đôi và nghi vấn “mạo danh để vào đại học” tại Trung Quốc vẫn đang thu hút sự chú ý khi những người trong gia đình đưa ra các lời khai trái ngược nhau. Sau nhiều năm người em liên tục tố cáo anh trai chiếm dụng thân phận để theo học đại học, mẹ của hai người mới đây bất ngờ lên tiếng phủ nhận toàn bộ cáo buộc.

Khi vụ việc chuẩn bị được đưa ra xét xử, câu chuyện vẫn chưa có kết luận cuối cùng và trở thành một tranh chấp phức tạp xoay quanh hồ sơ hộ khẩu, học bạ và quá trình tuyển sinh đại học. Hai người liên quan là Đường Thời Đạt và Đường Nhất Đạt, anh em sinh đôi cùng trứng. Trong nhiều năm, Đường Nhất Đạt liên tục gửi đơn tố cáo cho rằng anh trai đã sử dụng thân phận của mình để tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Người em cho rằng cơ hội học tập của mình đã bị lấy mất và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ quá trình tuyển sinh, hồ sơ học tập cũng như trách nhiệm của những người liên quan.

Trong nhiều năm, Đường Nhất Đạt liên tục gửi đơn tố cáo cho rằng anh trai đã sử dụng thân phận của mình để tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học (Ảnh: Sohu)

Vụ việc sau đó trải qua nhiều lần khiếu nại, kiến nghị và thủ tục hành chính, thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương. Nhiều người cho rằng nếu việc mạo danh thực sự xảy ra, đây sẽ là vấn đề nghiêm trọng liên quan đến công bằng trong giáo dục và tính chính xác của hệ thống quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên.

Tuy nhiên, khi vụ việc chuẩn bị được đưa ra tòa, mẹ của hai anh em, bà Tiêu, lần đầu công khai lên tiếng. Bà khẳng định hai người là anh em sinh đôi nhưng từ nhỏ đã sử dụng danh tính riêng, đi học và tham gia thi cử bằng chính thông tin của mình, không có chuyện một người mạo danh người còn lại để vào đại học.

Theo lời người mẹ, sau khi hai con chào đời, do bà phải về nhà chị gái nghỉ ngơi sau sinh nên việc đặt tên cho hai đứa trẻ do anh rể đảm nhiệm. Hai người vì thế mang họ Đường và lần lượt có tên Đường Thời Đạt, Đường Nhất Đạt. Bà phủ nhận thông tin cho rằng hai anh em từng đổi tên hoặc sử dụng tên của người khác trong quá trình sinh sống và học tập.

Hai anh em có quá trình học tập riêng biệt

Bà Tiêu cũng cho biết dù hoàn cảnh nuôi dưỡng của hai anh em có sự khác biệt, thông tin cá nhân của họ vẫn được quản lý riêng biệt. Đường Nhất Đạt do mẹ trực tiếp nuôi dưỡng, trong khi Đường Thời Đạt được chị gái và anh rể chăm sóc, nuôi nấng. Hai người theo học các cấp tiểu học, THCS và THPT theo những lộ trình riêng, với hồ sơ học tập và thông tin cá nhân độc lập.

Đối với vấn đề được xem là trọng tâm của tranh chấp, người mẹ khẳng định Đường Thời Đạt đã tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học với tư cách thí sinh chính chủ. Từ đăng ký dự thi, tham gia kỳ thi, lựa chọn nguyện vọng cho đến khi nhập học và học tập tại Đại học Tương Đàm, tất cả đều sử dụng thông tin của chính anh.

Trong khi đó, Đường Nhất Đạt tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học muộn hơn 1 năm và cũng sử dụng danh tính của mình để đăng ký, dự thi và nhập học. Theo lời người mẹ, hai anh em có thời điểm thi và quá trình học tập khác nhau nên không tồn tại chuyện người này sử dụng hồ sơ của người kia để đi học.

Sau nhiều năm người em liên tục tố cáo anh trai chiếm dụng thân phận để theo học đại học, mẹ của hai người bất ngờ lên tiếng phủ nhận toàn bộ cáo buộc (Ảnh: Sohu)

Những lời khẳng định này khiến vụ việc xuất hiện diễn biến mới, bởi trước đó dư luận phần lớn chỉ biết đến cáo buộc của người em. Tuy nhiên, việc một bên đưa ra lời tố cáo và một bên phủ nhận chưa thể tự nó xác định đúng sai. Những câu hỏi liên quan đến danh tính, hồ sơ học tập và quá trình tuyển sinh vẫn cần được đối chiếu bằng các tài liệu gốc.

Được biết, vụ việc dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian tới. Tại tòa, các tài liệu như hồ sơ hộ khẩu, hồ sơ học sinh, dữ liệu đăng ký dự thi, hồ sơ tuyển sinh và giấy tờ nhập học có thể trở thành căn cứ quan trọng để xác định diễn biến thực tế.

Đường Nhất Đạt cũng chưa từ bỏ quan điểm của mình và tiếp tục cho rằng quá trình học tập, tuyển sinh hoặc quản lý hồ sơ năm đó có vấn đề. Trong khi đó, mẹ của hai anh em vẫn khẳng định không hề có chuyện anh trai mạo danh em để vào đại học. Vì vậy, đến thời điểm hiện tại, sự thật cuối cùng vẫn cần chờ quá trình xác minh và phán quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Tranh chấp gia đình cũng đặt ra bài toán về quản lý hồ sơ giáo dục

Điều khiến vụ việc được quan tâm không chỉ nằm ở mâu thuẫn giữa hai anh em, mà còn cho thấy tầm quan trọng của việc quản lý và xác minh danh tính trong giáo dục. Với những trường hợp có đặc điểm nhận dạng giống nhau như anh em sinh đôi, việc bảo đảm mỗi học sinh có một hồ sơ riêng, thông tin chính xác và có thể truy xuất từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp là yêu cầu đặc biệt quan trọng.

Nếu hệ thống hồ sơ được quản lý chặt chẽ, các thông tin như quá trình học tập, kết quả thi, hồ sơ đăng ký dự thi và dữ liệu tuyển sinh sẽ tạo thành một chuỗi thông tin có thể đối chiếu. Khi xảy ra tranh chấp, những dữ liệu gốc này cũng giúp cơ quan chức năng xác định sự việc thay vì chỉ dựa vào lời khai của các bên.

Điều khiến vụ việc được quan tâm không chỉ nằm ở mâu thuẫn giữa hai anh em, mà còn cho thấy tầm quan trọng của việc quản lý và xác minh danh tính trong giáo dục (Ảnh: Sohu)

Ở góc độ giáo dục gia đình, câu chuyện cũng cho thấy những mâu thuẫn kéo dài giữa người thân có thể trở nên phức tạp khi liên quan đến những quyết định quan trọng như học tập, hộ khẩu và cơ hội vào đại học. Những vấn đề liên quan đến danh tính, giấy tờ và quyền lợi học tập càng cần được gia đình thống nhất, minh bạch và lưu giữ đầy đủ ngay từ đầu.

Hiện các bên vẫn đưa ra những quan điểm khác nhau, trong khi vụ việc chưa có phán quyết cuối cùng. Vì vậy, việc kết luận ai đúng, ai sai vào thời điểm này là chưa phù hợp. Câu trả lời cuối cùng sẽ phụ thuộc vào hồ sơ gốc và kết quả xác minh của cơ quan tố tụng. Dù kết quả thế nào, vụ việc cũng là lời nhắc về sự cần thiết của một hệ thống quản lý hồ sơ giáo dục chính xác, minh bạch và đủ chặt chẽ để bảo vệ quyền học tập của mỗi học sinh.

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