3 con giáp được Thần tài nâng đỡ trong ngày thứ Sáu, 4/9/2026

Tử vi học có nói ngày thứ Sáu, 4/9 sẽ mang lại may mắn, tiền bạc và thành công cho 3 con giáp sau.

Ngày thứ Sáu, 4/9/2026, tức ngày 23 tháng 7 âm lịch, còn gọi là ngày Tân Tỵ, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ, mang nạp âm là Bạch Lạp Kim, tức là vàng trong nến hay vàng chân đèn mang bản chất của kim loại đang trong quá trình nung chảy để loại bỏ tạp chất. Do đặc tính đang được tôi luyện trong lò lửa, người mang nạp âm này hoặc vận khí của ngày thường ẩn chứa sự chuyển biến mạnh mẽ, vừa có tính kiên cường của kim lại vừa mang sự nhiệt huyết của hỏa.

Trong ngày này, các công việc liên quan đến sự đổi mới, cải tổ bộ máy, học tập nâng cao tay nghề hay thanh lọc tư duy sẽ được hưởng nguồn năng lượng tích cực nhất để bứt phá. Tuy nhiên, vì là "vàng trong nến" chưa thành hình nên tài lộc và vận trình trong ngày cần sự kiên trì, tỉ mỉ và tránh các quyết định đầu tư mạo hiểm mang tính chớp nhoáng.

Tử vi học có nói, ngày Tân Tỵ, cục diện ngũ hành sinh khắc và các cát tinh hội tụ đã gọi tên 3 con giáp nhiều may mắn và tài lộc nhất dưới đây.

1. Con giáp tuổi Sửu: Tỵ - Sửu Bán Hợp Tam Tai Hóa Cát Linh

Do cục diện Bán Hợp Tam Hợp mang lại, vận trình tài lộc của người tuổi Sửu trong ngày này vô cùng hanh thông và khởi sắc rực rỡ. Con giáp này đón nhận nhiều tin vui liên quan đến tiền bạc ngay từ những giờ đầu tiên của ngày mới.

(Ảnh minh họa)

Các khoản đầu tư trước đây tưởng chừng như đóng băng nay đột nhiên mang lại nguồn lợi nhuận bất ngờ ngoài mong đợi. Đối với người làm công ăn lương, sự chăm chỉ của bạn được cấp trên ghi nhận bằng một khoản thưởng nóng hoặc đề xuất tăng lương xứng đáng. Những ai đang theo đuổi con đường kinh doanh tự do sẽ liên tục đón nhận các đơn hàng lớn và ký kết thành công nhiều hợp đồng béo bở.

Tuổi Sửu cũng có cơ hội gặp gỡ được những đối tác lớn mang tầm chiến lược lâu dài giúp mở rộng quy mô làm ăn. Dòng tiền đổ về túi rủng rỉnh giúp bản mệnh tháo gỡ được mọi áp lực tài chính và chi tiêu thoải mái. Tuy nhiên, con giáp này cũng nên trích ra một phần lợi nhuận để tái đầu tư vào các danh mục an toàn nhằm tích lũy của cải bền vững. Nhìn chung, đây là ngày mà thần tài gõ cửa nhà tuổi Sửu nên hãy nhanh tay nắm bắt mọi thời cơ làm giàu nhé.

2. Con giáp tuổi Dậu: Tỵ - Dậu Bán Hợp Kim Cục Trợ Tài

Nhờ có sự nâng đỡ của cục diện Bán Hợp, người tuổi Dậu cũng sẽ là con giáp đón nhận một ngày tài lộc bùng nổ và vạn sự hanh thông. Bản mệnh may mắn được cát tinh soi chiếu nên làm việc gì liên quan đến tiền bạc cũng đều sinh lời nhanh chóng.

(Ảnh minh họa)

Tư duy nhạy bén giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư vô cùng chính xác và đi trước đối thủ một bước. Công việc kinh doanh buôn bán trong ngày thứ Sáu này diễn ra vô cùng tấp nập, khách hàng tự tìm đến nườm nượp. Những nguồn thu nhập phụ từ nghề tay trái hoặc các dự án bên ngoài cũng đồng loạt đổ về khiến ví tiền của bạn dày lên trông thấy.

Nếu có ý định mở rộng thị trường hoặc khai trương cửa hàng thì đây chính là thời điểm vàng để tuổi Dậu thực hiện. Quyết định dứt khoát và lòng dũng cảm sẽ giúp con giáp này thu về những khoản tiền thưởng lớn mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Dù tiền bạc dư dả nhưng bản mệnh cũng cần tỉnh táo trước những lời mời gọi đầu tư mạo hiểm từ người lạ. Hãy tận hưởng ngày cát lành này bằng cách tự thưởng cho bản thân một món quà ý nghĩa để tái tạo năng lượng.

3. Con giáp tuổi Thân: Tỵ - Thân Lục Hợp Quý Nhân Hóa Sát

Người tuổi Thân cũng sẽ là con giáp được cục diện Lục Hợp che chở nên vận trình tài lộc trong ngày Tân Tỵ này vô cùng vượng phát. Sự xuất hiện của quý nhân giúp bạn hóa giải mọi rủi ro và tìm thấy lối đi tiền bạc mới trong lúc khó khăn.

(Ảnh minh họa)

Những vướng mắc về tài chính hay các khoản nợ khó đòi trước đây bỗng nhiên được giải quyết một cách êm đẹp. Người làm công chức có cơ hội khẳng định năng lực cá nhân và nhận về những khoản thù lao xứng đáng với công sức bỏ ra. Với người làm chủ, tư duy đột phá giúp bạn tìm ra giải pháp tối ưu hóa chi phí và gia tăng biên độ lợi nhuận tối đa.

Vận may tài lộc còn đến từ các trò chơi may mắn hoặc những món quà bất ngờ từ người thân trong gia đình. Việc hợp tác làm ăn với bạn bè hoặc đồng nghiệp trong ngày này diễn ra vô cùng suôn sẻ và hứa hẹn mang lại trái ngọt. Tuổi Thân có thể tự tin triển khai các kế hoạch mua sắm tài sản có giá trị lớn mà không cần phải đắn đo quá nhiều. Con giáp này hãy giữ vững tinh thần lạc quan và tiếp tục duy trì sự nhạy bén này để tài lộc luôn luân chuyển hanh thông.

* Lưu ý chung:

Dù nằm trong danh sách may mắn, tuổi Sửu, Dậu và Thân vẫn cần lưu ý một số điểm để giữ vững tài lộc trong ngày Tân Tỵ có nạp âm Bạch Lạp Kim này. Bản chất ngày này mang tính chất kim loại đang nung chảy, do đó cả ba con giáp đều phải đặc biệt kiềm chế sự nóng nảy và tránh các quyết định tài chính bốc đồng, vội vã.

Tuổi Sửu cần cẩn trọng trong giao tiếp với đồng nghiệp để tránh vướng vào họa thị phi, tranh chấp không đáng có làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Tuổi Dậu dù khách hàng đông đúc nhưng phải kiểm tra kỹ lưỡng các điều khoản hợp đồng và hóa đơn để phòng ngừa sai sót, thất thoát tiền bạc. Đối với tuổi Thân, bạn nên học cách từ chối khéo léo trước những lời vay mượn từ các mối quan hệ xã giao để bảo vệ thành quả tài chính của mình.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.