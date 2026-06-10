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Vụ con trai phóng hỏa khiến bố ruột tử vong: Nghi vẫn còn người mắc kẹt bên trong

Lam Giang (Tổng hợp)
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Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường song công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Sự việc con trai phóng hỏa khiến cụ ông 82 tuổi tử vong xảy ra sáng 8/6 tại xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót. Nghi phạm trong vụ việc là Trần Ngọc Lynh (53 tuổi, trú xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long) đã bị bắt sau ít giờ gây án.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM mới đây cho hay, tại cơ quan công an, Lynh khai nhận do mâu thuẫn tranh chấp tài sản với gia đình nên rạng sáng ngày 8/6 đã dùng xăng tạt vào khu vực chứa nhiều thùng giấy các tông trước cửa hàng, sau đó châm lửa gây cháy.

Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, nhiều người trong cửa hàng đã kịp thoát ra ngoài. Tuy nhiên, cụ ông T.N.L. (82 tuổi, bố ruột của Lynh) bị bệnh tai biến nên đã mắc kẹt và tử vong trong đám cháy.

Vụ con trai phóng hỏa khiến bố ruột tử vong: Nghi vẫn còn người mắc kẹt bên trong - Ảnh 1.

Ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ hoản hoạn. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nghi vẫn còn người mắc kẹt trong khu vực cháy. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp khó khăn do một phần tầng một bị sập, kết cấu tường yếu, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Như đã đưa tin, theo báo Tiền Phong, hơn 7 giờ ngày 8/6, đám cháy bất ngờ bốc lên tại căn nhà của bà T.T.N.L (con gái cụ L.) nằm trên mặt tiền quốc lộ 57B (ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long). Đây vừa là tiệm kinh doanh văn phòng phẩm kết hợp photocopy.

Vụ con trai phóng hỏa khiến bố ruột tử vong: Nghi vẫn còn người mắc kẹt bên trong - Ảnh 2.

Camera ghi lại cảnh nghi phạm phóng hỏa đốt nhà.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Long đã cử phương tiện, cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy cơ bản được khống chế lúc lúc 8 giờ 45 phút cùng ngày.

Hậu quả vụ cháy đã thiêu rụi cửa hàng và tài sản bên trong. Khi kiểm tra hiện trường phát hiện thi thể cụ ông.

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Tags

cháy nhà

hỏa hoạn

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