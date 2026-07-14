HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ chủ tiệm vàng Kim Lý nổi tiếng hàng đầu Tp. HCM bị khởi tố: Hé lộ thủ đoạn giao nhận bằng “mật mã” đặc biệt và cách giấu kim cương qua cửa kiểm tra

Anh Khôi
|

Đường dây đưa hơn 30.000 viên kim cương trị giá trên 1.500 tỷ đồng vào Việt Nam được tổ chức theo quy trình khép kín. Mỗi mắt xích hoạt động độc lập, sử dụng ứng dụng tự xóa tin nhắn và những quy ước đặc biệt khi giao nhận hàng.

- Ảnh 1.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, các đối tượng trong đường dây liên hệ với đầu mối người Ấn Độ qua mạng xã hội để đặt mua kim cương, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ.

Nhân viên người Ấn Độ được thuê sang Việt Nam, trực tiếp đến các cửa hàng vàng bạc, đá quý để chào bán sản phẩm. Khi khách đồng ý mua, các bên lập nhóm WhatsApp để báo giá, đặt hàng và giao nhận.

Kim cương được chào bán với giá thường thấp hơn khoảng 1/3 so với thị trường Việt Nam . Khách hàng chủ yếu là các hộ kinh doanh hoặc công ty vàng bạc mới thành lập, có nhu cầu tìm nguồn hàng.

Lợi dụng đặc tính nhỏ gọn, người vận chuyển giấu kim cương trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo rồi nhập cảnh qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài và Phú Quốc mà không khai báo hải quan.

Khi hàng về Việt Nam, chủ hàng tại Hồng Kông lập nhóm WhatsApp, thông báo số lượng, thời gian nhận và thông tin khách hàng. Kim cương được phân loại theo từng người mua, sau đó chuyển qua nhiều trung gian hoạt động độc lập.

Toàn bộ quá trình chào bán, giao hàng và thanh toán được tổ chức khép kín. Các đối tượng sử dụng WhatsApp, Viber cài chế độ tự động xóa tin nhắn. Khi giao hàng, nhận tiền, hai bên nhận diện nhau bằng quy ước “số seri trên tờ tiền USD”.

- Ảnh 2.

Bà Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý). Ảnh: CA Thanh Hóa

Ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Buôn lậu”, gồm bà Lê Thị Ngọc Mỹ, chủ tiệm vàng Kim Lý; bà Nguyễn Thị Liên, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; bà Hoàng Thị Thanh Nga, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; và bà Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ.

TIN LIÊN QUAN

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

﻿Kim Lý là thương hiệu kinh doanh vàng bạc, đá quý lâu năm tại TP.HCM, có cửa hàng trên đường An Dương Vương, phường An Đông. Doanh nghiệp hoạt động dưới pháp nhân Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, do bà Lê Thị Ngọc Mỹ làm Giám đốc.

Cuối tháng 5/2026, cái tên Kim Lý bất ngờ được chú ý rộng rãi sau khi bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần nhắc đến trong các buổi livestream, đặt câu hỏi về mã số định danh, giấy kiểm định và chính sách thu mua lại một số sản phẩm kim cương.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

kim cương

buôn lậu kim cương

chủ tiệm vàng Kim Lý

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

02:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại