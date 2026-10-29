Vụ bữa cơm bình dân 640.000 đồng: Chủ quán giải thích về loại gà 300.000 đồng/nửa con

Chủ quán cho biết đã tìm cách liên lạc với anh Đ. để giải thích rõ vấn đề nhưng không được.

Sự việc tài xế N.V.Đ. (trú tại TP Hải Phòng) đăng tải thông tin "bóc phốt" trên mạng xã hội sau khi dùng bữa cơm bình dân tại quán cơm B.C. (ở xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi) hết 640.000 đồng đã nhận được đông đảo sự quan tâm của dư luận những ngày qua.

Liên quan đến sự việc, chia sẻ trên báo Dân trí, bà Trần Thị Minh Trinh, chủ quán cơm B.C. cho biết bữa cơm đang được phản ánh có giá hợp lý, quán không “chặt chém”. Theo bà Trinh, quán ăn của bà chủ yếu bán cho xe khách đường dài. Khi tài xế đặt cơm cho hành khách thường có giá khoảng 40.000 - 45.000 đồng/suất. Với khách lẻ gọi cơm đĩa có giá 50.000 đồng.

Về bữa cơm của gia đình anh Đ., trong đó có đĩa gà luộc rất đầy đặn ban đầu được tính 300.000 đồng, sau khi nam tài xế phản ánh, bà đã yêu cầu nhân viên giảm còn 250.000 đồng. Hình ảnh đĩa thịt gà trên mạng là phần còn lại sau khi khách đã ăn xong. Ngoài ra, các món khác như canh là bát to, thịt kho trứng cũng nhiều.

Về loại gà bán cho anh Đ., bà Trinh cho hay đó là gà kiến, được mua tại xã Nghĩa Hành. Đây là loại gà được thả vườn nên thịt thơm ngon, giá mua vào đã lên tới 170.000 đồng/kg. Mỗi con gà nặng khoảng hơn 2kg, sau khi làm sạch, luộc chín được bán với giá 500.000 đồng/con. Theo bà Trinh, đây là mức giá hợp lý. Anh Đ. gọi nửa con gà, sau đó yêu cầu thêm thịt nên nhân viên mới tính với giá 300.000 đồng.

Đĩa thịt gà còn lại sau khi gia đình anh Đ. đã ăn xong.

Chủ quán bày tỏ, khi sự việc bị phản ánh lên mạng, bà cảm thấy buồn song sự việc không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của quán. Bà cũng được nhiều tài xế xe khách gọi điện hỏi thăm, động viên. Bà Trinh cũng tìm cách liên lạc với anh Đ. để giải thích rõ vấn đề nhưng không được.

Trước đó, báo Tiền Phong thông tin, theo phản ánh của nam tài xế, hôm đó anh lái xe từ miền Bắc vào, di chuyển trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Khi rẽ xuống đường dẫn cao tốc, ông ghé quán cơm B.C. để ăn uống.

Đoàn của anh Đ. gồm 4 người, trong đó có 1 cụ già và 1 trẻ em. Khi vào quán, người đàn ông hỏi cơm bình dân và gọi các món gồm: Nửa con gà luộc, một đĩa rau lang luộc, một đĩa thịt kho trứng, một tô canh cải và một tô cơm.

Anh Đ. cho biết, quán không niêm yết giá các món ăn, nhân viên cũng không thông báo giá khi anh gọi món nên vị khách không biết trước số tiền phải thanh toán cho bữa ăn. Ăn xong, anh Đ. bất ngờ khi nhân viên thông báo số tiền phải thanh toán cho bữa ăn là 640.000 đồng, trong đó nửa con gà luộc 300.000 đồng, đĩa thịt kho trứng 150.000 đồng, rau lang luộc 60.000 đồng, canh cải thịt 80.000 đồng và cơm 50.000 đồng.

Khi anh Đ. hỏi lại nhân viên của quán vì thấy mức giá này là quá cao thì 2 bên xảy ra tranh cãi. Sau đó, nhân viên đồng ý giảm giá phần gà luộc từ 300.000 đồng xuống còn 250.000 đồng. Ngoài chuyện giá cả, thái độ ứng xử của quán trong lúc 2 bên bất đồng cũng khiến nam tài xế bức xúc.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.