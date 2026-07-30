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Vụ án “ngôi nhà kinh hoàng”: Mẹ kế nhốt con riêng của chồng trong phòng suốt 20 năm, nạn nhân khi được cứu chỉ nặng 31kg

Chi Chi
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Nạn nhân đã tự phóng hỏa căn phòng của mình trong nỗ lực trốn thoát đầy tuyệt vọng.

Người mẹ kế bị cáo buộc biến ngôi nhà ở bang Connecticut, Mỹ thành nơi kinh hoàng khi giam giữ con riêng trong điều kiện tồi tàn suốt nhiều thập kỷ đã từ chối thỏa thuận nhận tội để chỉ phải chấp hành mức án 10 năm tù, trong khi mẹ ruột của nạn nhân chỉ trích luật sư của bị cáo làm màu.

Tại phiên tòa kéo dài 90 giây ở Waterbury vào thứ Tư (29/7), các công tố viên đã nhắc lại đề nghị tuyên phạt Kimberly Sullivan, 57 tuổi, mức án 30 năm tù nhưng cho hoãn thi hành án sau khi chấp hành 20 năm. Thẩm phán Corinne Klatt sau đó đưa ra mức ưu đãi hơn khi gợi ý Sullivan chấp hành án 30 năm tù nhưng hoãn thi hành án sau 10 năm bóc lịch.

Tuy nhiên, Ioannis Kaloidis, luật sư bào chữa của Sullivan, khẳng định thân chủ của mình hoàn toàn vô tội. Ông chia sẻ với các phóng viên rằng bản thân không hề dự đoán vụ án này sẽ kết thúc bằng bất kỳ hình thức tù tội nào. Theo ông, Kimberly không làm gì sai và bà vô cùng ngạc nhiên khi vụ việc này xảy ra.

Vụ án ngôi nhà kinh hoàng: Mẹ kế giam giữ con riêng suốt 20 năm - Ảnh 1.

Kimberly Sullivan, 57 tuổi từ chối nhận tội

Luật sư nói thêm rằng ông hy vọng sẽ thảo luận về ngày xét xử Sullivan trong phiên tòa tiếp theo vào ngày 4 tháng 9. Ông cho biết dù ở Waterbury hay Bridgeport thì mọi người đều biết đến vụ án, do đó điều then chốt là phải tìm được các bồi thẩm viên không bị ảnh hưởng bởi sự giật gân của truyền thông, những lời cáo buộc vô căn cứ hay lòng trắc ẩn dành cho người đưa ra cáo buộc.

Sullivan giữ im lặng khi rời tòa trong chiếc quần sọc nhiều màu. Bà bị cáo buộc nhốt con riêng của mình, hiện 33 tuổi, trong một căn phòng bẩn thỉu tại nhà riêng ở Waterbury từ khi nạn nhân khoảng 10 tuổi và chỉ cho ra ngoài vài giờ để làm việc nhà. Nạn nhân được cho là bị nhốt khoảng hơn 20 năm mới được giải thoát.

Nạn nhân, được công chúng biết đến với tên gọi tắt "S", chỉ nặng vỏn vẹn 31 kg (68 pounds) khi được phát hiện vào tháng 2 năm 2025 sau khi tự phóng hỏa căn phòng của mình trong nỗ lực trốn thoát đầy tuyệt vọng.

Vụ án ngôi nhà kinh hoàng: Mẹ kế giam giữ con riêng suốt 20 năm - Ảnh 2.
Vụ án ngôi nhà kinh hoàng: Mẹ kế giam giữ con riêng suốt 20 năm - Ảnh 3.
Vụ án ngôi nhà kinh hoàng: Mẹ kế giam giữ con riêng suốt 20 năm - Ảnh 4.
Vụ án ngôi nhà kinh hoàng: Mẹ kế giam giữ con riêng suốt 20 năm - Ảnh 5.

Tình trạng căn phòng khi vụ việc được phát hiện

S nhanh chóng kể với cảnh sát những câu chuyện đáng sợ về hành vi ngược đãi, bao gồm việc bị bắt nghỉ học từ khi còn là một cậu bé trước khi bị đẩy lên căn phòng tầng trên, nơi trở thành nhà tù giam giữ anh suốt nhiều thập kỷ.

Người mẹ kế độc ác bị bắt giữ sau đó vài tuần nhưng đã được tại ngoại nhờ số tiền bảo lãnh 300.000 USD (khoảng 7,5 tỷ đồng) kèm điều kiện không được tiếp xúc với con riêng. Sullivan đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc, bao gồm hai tội danh bắt cóc cấp độ một, hành hung cấp độ một, giam giữ người trái pháp luật cấp độ một và cố ý tàn nhẫn với người khác.

Tracy Vallerand, mẹ ruột của S, đã chỉ trích các công tố viên vì đưa ra thỏa thuận nhận tội quá nhẹ nhàng và gọi luật sư Kaloidis là nhân vật "Beavis" trong bộ phim hoạt hình "Beavis and Butt-Head". Bà chia sẻ với tờ The Post rằng vị luật sư đó chỉ muốn đưa mặt lên truyền hình để khoe khoang việc đại diện cho kẻ tồi tệ nhất.

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Bà nói thêm rằng trừ khi họ thực sự bàn về mức án 31 năm tù cho cuộc đời của bị cáo, bà không muốn nghe bất kỳ điều gì khác. Mẹ nạn nhân tin rằng con trai bà đã bị nhốt trong lồng suốt 31 năm dựa trên các chi tiết của vụ án.

Vallerand đã từ bỏ quyền nuôi con khi cậu bé mới 6 tháng tuổi và để người cha là Kraigg Sullivan nuôi dưỡng cùng người vợ mới Kimberly. Bà chia sẻ rằng bản thân cảm thấy đau đớn mỗi ngày khi không biết thêm thông tin về tình trạng hay nơi ở của con trai ruột.

Bà cho biết mình hoàn toàn không biết gì và điều đó vô cùng tồi tệ, dằn dộ bà mỗi ngày. Bà cũng lo lắng cho sự phát triển, việc vật lý trị liệu, tâm lý trị liệu và mọi thứ của con. Bà biết con trai sẽ phải chịu tổn thương trong nhiều năm tới và điều đó khiến bà tan nát.

Nguồn: NYPost

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vụ án

mẹ kế

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