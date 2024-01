Vụ 3 người ở Vĩnh Long bị bắn: Nghi phạm đã tự sát

Liên quan đến vụ 3 người bị bắn, trong đó có 1 người tử vong tại ấp Phước Trinh (xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), ngày 26-1, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, nghi phạm Phạm Quốc Huy (ngụ tỉnh Đồng Nai) được phát hiện đã tự sát tại nghĩa trang TP Biên Hòa (phường Long Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai).



Nghi phạm được xác định đã tự sát. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Bước đầu xác định nguyên nhân do Huy có mâu thuẫn tiền bạc với ông H.B.Đ (40 tuổi; ngụ ấp Phước Trinh) nên Huy đến nhà ông Đ. để giải quyết mâu thuẫn vào trưa 25-1.

Chiếc xe máy mà nghi phạm chạy đến nhà ông Đ. gây án được phát hiện tại một bệnh viện ở Vĩnh Long. Nguồn: Báo Công an Nhân dân

Lúc này, Huy đã bắn ông H.B.Đ (40 tuổi), ông H.N.C (59 tuổi) và vợ ông C. là bà N.T.K.H (60 tuổi). Ông C. và bà H. là chú, thím của ông Đ., nhà ở cạnh bên. Sau khi xảy ra vụ việc, Huy rời khỏi hiện trường bằng xe máy. Ba người bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng bà H. đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Trọng án của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an các tỉnh: Vĩnh Long, Đồng Nai, Ninh Bình, TP HCM và các tỉnh ĐBSCL truy xét nóng đối tượng gây án. Sáng 26-1, Huy được phát hiện đã tử vong tại khuôn viên Nghĩa trang TP Biên Hoà, trên đầu đối tượng có vết thương, trên tay vẫn còn cầm khẩu súng ngắn.

Chiếc xe máy mà Huy điều khiển rời khỏi hiện trường được đối tượng gửi tại bệnh viện ở tỉnh Vĩnh Long.

Trong ngày 26-1, gia đình tổ chức tang lễ cho bà H. trong không khí tan thương khi chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán.

Trao đổi với báo chí, bà H.T.H.Q (31 tuổi; con gái bà H.) là người chứng kiến sự việc đau lòng, kể rằng lúc đó bà cùng cha mẹ vừa ăn cơm xong. Ông C. đang nằm trên võng, còn bà H. từ nhà sau đi ra thì Huy tìm tới nhà. Lúc này Huy cầm 1 con dao và 1 cây súng.

Nhà ông H.B.Đ bị đối tượng Huy tạt xăng phóng hoả. Ảnh: Ca Linh

Do Huy từng đến đây đòi nợ nên bà H. quay vào nói với chồng và con. Huy liền bắn vào ông C. nhưng hụt, sau đó đối tượng bắn tiếp một phát nữa vào ông C. rồi mới bắn vào đầu bà H. Sau khi 2 vợ chồng ông C. ngã gục xuống thì Huy nói với bà Q. "Tao tha cho mày" rồi sang nhà kế bên tìm ông Đ. Sang nhà, Huy nổ súng bắn ông Đ. và tạt xăng châm lửa đốt nhà rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Ông H.V.B (cha ông Đ.) cho biết con trai mình đi làm ở Đồng Nai, trở về quê hơn nửa năm nay và chưa có việc làm. Huy từng 2 lần xuống nhà tìm Đ. đòi tiền nhưng trước đó không nghe con trai nhắc chuyện thiếu nợ.

"Lúc xảy ra sự việc, tôi đang đi rước cháu. Được người thân gọi điện báo tôi trở về thì thấy nhiều đồ đạc trong nhà đã cháy. Ba người thân đưa đi cấp cứu nhưng nào ngờ H. tử vong" – ông B. buồn bã nói.