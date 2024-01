Chỉ về một con đường trước đây thường là nơi vận chuyển hàng lậu nay đã mọc cỏ um tùm do lâu không có người qua lại, Thiếu tá Nguyễn Hữu Quý cho biết, những năm gần đây do tình hình dịch bệnh, cả Trung Quốc và Việt Nam đều tăng cường các biện pháp siết chặt biên giới. Do đó, tình trạng người qua lại biên giới trái phép cũng như hàng lậu tuồn qua đường tiểu ngạch gần như bị ngăn chặn hoàn toàn.