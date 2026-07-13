Vụ 147 điểm 10 môn Toán: Các bị can bị khởi tố về tội gì?

Liên quan vụ án tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 19 bị can với các tội danh khác nhau để tiếp tục làm rõ sai phạm.

Liên quan vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngày 12/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Tính đến nay, tổng số bị can đã bị khởi tố trong vụ án được nâng lên 19 người để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, tại cuộc họp báo chiều 9/7 về kết quả điều tra bước đầu vụ việc liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang , cho biết cơ quan điều tra bước đầu xác định động cơ dẫn đến hành vi vi phạm xuất phát từ áp lực thành tích.

Ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường THPT chuyên Tuyên Quang bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, còn Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, được giao nhiệm vụ thư ký điểm thi.

Cơ quan điều tra xác định bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng một số cán bộ, giám thị tạo điều kiện cho thí sinh trong quá trình làm bài. Từ sự chỉ đạo này, Nguyễn Hà Duy đã vào phòng thi để hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh trong giờ thi môn Toán.

Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò và hành vi của các cá nhân có liên quan. Đến nay, trong số các bị can đã được công bố, bà Trần Thị Thu Hằng bị khởi tố để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong khi đó, Nguyễn Hà Duy bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hai bị can khác đã bị khởi tố nhưng cơ quan chức năng hiện chưa công bố danh tính.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Viên Minh)

Vụ việc được phát hiện sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào sáng 1/7. Kết quả môn Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang gây chú ý khi hơn 290 trong tổng số 328 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có 147 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối.

Chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy để điều tra.

Đến ngày 8/7, giáo viên này bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, đánh dấu bước đầu trong quá trình điều tra vụ án đang tiếp tục được mở rộng.

Tại họp báo về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức chiều 9/7, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Sở đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang thi lại môn Toán nhằm bảo đảm công bằng, khách quan và quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Sau khi xảy ra vụ việc, Sở gặp gỡ phụ huynh và thí sinh tại Điểm thi trên để lắng nghe ý kiến. Các phụ huynh và thí sinh đều thống nhất đề xuất tổ chức thi lại môn Toán. Sở đã báo cáo, kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh có hơn 17.000 thí sinh lớp 12 của 92 trường dự thi tại 62 điểm thi, với hơn 3.600 cán bộ tham gia các khâu tổ chức.

Sau khi xuất hiện phản ánh về số lượng điểm 10 môn Toán bất thường tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi tại các điểm thi, đồng thời phân tích kết quả thi, đối chiếu với học bạ, tập trung vào các thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên hoặc có mức chênh lệch lớn giữa điểm thi và kết quả học tập.

Theo ông Cảnh, kết quả rà soát cho thấy điểm trung bình các môn thi nhìn chung đều thấp hơn điểm học bạ nhưng vẫn phù hợp với năng lực của học sinh, ngoại trừ môn Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Cụ thể, môn Ngữ văn 11/326 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, mức chênh lệch trung bình so với học bạ là 0,1 điểm. Môn Ngoại ngữ 207 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó một bài thi đạt điểm 10, với mức chênh lệch trung bình 0,31 điểm so với học bạ. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, kết quả của hai môn này không có dấu hiệu bất thường.

Đối với môn Toán, việc 147 thí sinh đạt điểm 10 được xác định là dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi. “Qua rà soát và phân tích dữ liệu, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và đang tiếp tục xử lý theo quy định” , ông Hoàng Minh Cảnh cho biết.