Vụ 146 điểm 10 Toán ở Trường Chuyên Tuyên Quang: Bộ GD&ĐT nói có bất thường, tiếp tục làm rõ khâu coi thi

Trong công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi, bước đầu, Tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu bất thường

Liên quan đến sự việc có 146 học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đạt điểm 10 môn Toán trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 gây xôn xao dư luận, tối 5/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) đã tiếp tục cập nhật thông tin liên quan, theo thông tin trên báo Tiền Phong.

Ngày 2/7, Bộ GD & ĐT đã thành lập Tổ công tác kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan đến kết quả thi tại Hội đồng thi môn Toán tỉnh Tuyên Quang.

Tổ công tác gồm đại diện các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an, làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tổ công tác đã làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang, rà soát hồ sơ công tác coi thi, chấm thi; kiểm tra quy trình bảo quản bài thi, chấm thi trắc nghiệm; đối chiếu dữ liệu quét bài thi, phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh; phân tích, đối sánh dữ liệu điểm thi với kết quả học tập của thí sinh; đồng thời yêu cầu các cá nhân liên quan báo cáo, tường trình việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường.

Trong công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi, bước đầu, Tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, Tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này.

Tổ công tác đã phối hợp, cung cấp thông tin và đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi, các thành viên tại điểm thi và các cá nhân có liên quan (nếu có).

Bộ chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang rà soát toàn diện các khâu tổ chức thi, xử lý nghiêm các vi phạm nếu được xác định, khi có kết quả xác minh chính thức cần thông tin kịp thời tới công luận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (sinh năm 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: VTC News)

Bộ GD & ĐT nêu quan điểm là xử lý vụ việc với tinh thần khẩn trương, khách quan, công bằng, đúng quy chế và đúng quy định của pháp luật; bảo đảm tính nghiêm túc, trung thực của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Vào tối cùng ngày, thông tin trên báo VTC News cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (sinh năm 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.