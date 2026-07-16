Volkswagen ID. Cross ra mắt: SUV thuần điện cỡ B mạnh 208 mã lực, sạc đầy đi 436 km, giá quy đổi gần 840 triệu

Mẫu SUV 5 chỗ này được tiết lộ sẽ mở bán tại châu Âu trước tiên, dự kiến vào mùa thu năm nay.

Volkswagen chính thức ra mắt ID. Cross - phiên bản sản xuất của mẫu ID. Cross Concept giới thiệu vào năm ngoái. Xe có mức giá khởi điểm 28.000 EUR, tương đương 839,2 triệu đồng.

Mẫu xe "người anh em" của ID.Polo có kích thước tương đối khiêm tốn, chiều dài chỉ hơn 4.150 mm và trục cơ sở 2.601 mm. Tại châu Âu, ID. Cross là đối thủ cạnh tranh của các mẫu xe như Kia EV2 và Renault 4.

Dù sở hữu các số đo có phần khiêm tốn, Volkswange tuyên bố rằng cách bố trí thông minh cho phép ID. Cross tận dụng tối đa không gian cho hành khách và không gian chứa đồ so với các đối thủ. Khoang hành lý phía sau hàng ghế sau có dung tích 475 lít cộng thêm khoang chứa đồ phía trước 25 lít mang đến không gian chở đồ vượt trội so với Kia EV2, Renault 4 và thậm chí cả mẫu T-Roc lớn hơn của VW sử dụng động cơ đốt trong.

Người mua có thể lựa chọn giữa 2 gói pin và 3 mức công suất, tất cả đều được cung cấp bởi một động cơ điện duy nhất cùng hệ dẫn động bánh trước. Phiên bản cơ bản kết hợp động cơ điện 114 mã lực với pin 37 kWh, trong khi các phiên bản cao cấp hơn cung cấp động cơ 133 mã lực sử dụng cùng loại pin, hoặc phiên bản 208 mã lực kết hợp với pin lớn hơn 52 kWh.

Phạm vi hoạt động của ID. Cross lên đến 436 km với bộ pin 52 kWh. Nếu sử dụng gói pin 37 kWh cơ bản, phạm vi di chuyển giảm xuống còn 316 km. Có thể thấy phạm vi di chuyển của mẫu xe này không quá ấn tượng khi đặt cạnh Kia EV2 (317-452 km) hay Renault 4 (306-398 km).

Cũng giống như ID. Polo, thông số sạc không có gì đột phá. Pin nhỏ hơn hỗ trợ sạc DC lên đến 90 kW, trong khi gói pin lớn hơn tăng lên 105 kW. Hãng xe Đức cho biết việc sạc từ 10% đến 80% pin sẽ mất khoảng 24 phút trong điều kiện lý tưởng. Chức năng cấp nguồn từ xe đến thiết bị cũng được tích hợp, cho phép chủ sở hữu cấp nguồn cho các thiết bị bên ngoài từ bộ pin.

Thừa hưởng từ ID. Polo, mẫu xe cùng sử dụng nền tảng MEB+ với Cupra Raval và Skoda Epiq. Không gian nội thật dùng chất liệu vải cao cấp bao phủ hầu hết các bề mặt bảng điều khiển. Xe vẫn dùng các nút bấm vật lý trên vô lăng và dọc theo bảng điều khiển bên dưới màn hình thông tin giải trí 12,9 inch. Hàng ghế trước chỉnh điện 12 hướng tùy chọn với chương trình massage tích hợp.

Tùy thuộc vào phiên bản, người mua cũng có thể trang bị đèn pha LED ma trận, cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hệ thống âm thanh Harman Kardon với 10 loa.

Với giá khởi điểm gần 840 triệu, phiên bản cơ bản ID. Cross tương đương với Renault 4 nhưng vượt trội hơn về phạm vi hoạt động và chỉ kém hơn một vài mã lực. Tuy nhiên đối thủ Kia EV2 có giá khởi điểm chưa đến 800 triệu đồng tại châu Âu sẽ là đối thủ đáng gờm của ID. Cross.