Võ Việt Chung đưa áo dài, đờn ca tài tử và ẩm thực vào show tối 1/10 tại TP.HCM

"Qua Lãnh Mỹ A Show, tôi mong muốn khán giả hiểu thêm về An Giang, về Sài Gòn - Gia Định xưa, về miền Tây Nam Bộ và văn hóa sông nước. Tất cả tạo nên một câu chuyện đặc trưng miền Nam", NTK Võ Việt Chung chia sẻ.

Tối qua (1/10), tại Khu du lịch Văn Thánh, TP.HCM, nhà thiết kế Võ Việt Chung chính thức giới thiệu Lãnh Mỹ A Show – chương trình được xây dựng như một hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang không đứng riêng mà kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực.

Với hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, Võ Việt Chung cho biết Lãnh Mỹ A Show là bước mở rộng câu chuyện về áo dài và chất liệu Lãnh Mỹ A sang những giá trị văn hóa gắn với đời sống người miền Nam.

NTK Võ Việt Chung.

Các người mẫu, hoa, á hậu trình diễn các bộ sưu tập của NTK Võ Việt Chung.

Lãnh Mỹ A và Sen được chọn làm hai hình ảnh xuyên suốt chương trình. Nếu Lãnh Mỹ A gợi nhắc về chất liệu, ký ức và dòng chảy thời gian, sen gắn với đất, nước và vẻ đẹp của vùng phương Nam. Từ đó, êkíp xây dựng hành trình "Thấy – Nghe – Nếm – Cảm một phương Nam" để khán giả không chỉ xem một show thời trang mà còn tiếp cận văn hóa bằng nhiều giác quan.

Trước khi chương trình bắt đầu, khán giả có thể tham quan khu vực trưng bày, tìm hiểu về Lãnh Mỹ A – loại lụa được nhuộm từ trái mặc nưa. Một số thiết kế sử dụng chất liệu này, trong đó có áo dài "Hội Trùng Dương" cũng được giới thiệu.

Trên sân khấu, ba bộ sưu tập "Cô Ba Xứ Việt", "Ngọc Viễn Đông" và "Huê Khôi Xứ Nam Kỳ" lần lượt xuất hiện, mở ra những lát cắt khác nhau về áo dài, chất liệu và hình ảnh người phụ nữ phương Nam.

"Cô Ba Xứ Việt" tập trung vào câu chuyện của Lãnh Mỹ A và hành trình của chất liệu này trong thời trang. "Ngọc Viễn Đông" nhìn lại áo dài qua những giai đoạn khác nhau của Sài Gòn, trong khi "Huê Khôi Xứ Nam Kỳ" khai thác hình ảnh người phụ nữ Sài Gòn và miền Nam.

Theo Võ Việt Chung, thời trang có thể trở thành một phương tiện giúp khán giả hình dung về từng giai đoạn lịch sử và đời sống.

"Thời trang không chỉ giúp khán giả cảm nhận về thời gian, niên đại mà còn mở ra câu chuyện về con người và vùng đất. Qua trang phục, mái tóc, cách thể hiện hay một món ăn đặc trưng, người xem có thể hình dung rõ hơn về bản sắc văn hóa từng vùng miền.

Tôi muốn thực hiện một chương trình về văn hóa và di sản áo dài, trong đó kể những câu chuyện của người miền Nam qua đờn ca tài tử, hát bội, những điệu múa và đặc biệt là ẩm thực – những giá trị góp phần làm nên diện mạo và ký ức văn hóa phương Nam", Võ Việt Chung chia sẻ.

Ẩm thực tại sự kiện...

... và nghệ thuật truyền thống.

Một trong những điểm khác biệt của Lãnh Mỹ A Show là các loại hình nghệ thuật truyền thống được đặt trong cùng mạch kể với thời trang. Đờn ca tài tử, vọng cổ, hát bội và múa Mâm Vàng được kết nối với từng chương của chương trình. Trong đó có phần vọng cổ "Tình Anh Bán Chiếu" do nghệ sĩ Trần Trí Khang biểu diễn và trích đoạn hát bội "Lữ Bố - Điêu Thuyền" với sự tham gia của các nghệ sĩ Khánh Minh, Mỹ Mỹ.

Phần âm nhạc do nhạc sĩ Võ Thiện Thanh phụ trách, những âm thanh của đàn tranh, sáo, đàn bầu cùng tiếng nước, tiếng chim được đưa vào các tiết mục, tạo nên không gian âm thanh gợi liên tưởng đến miền sông nước.

Võ Việt Chung cho biết anh không muốn sân khấu được xây dựng theo hướng quá cầu kỳ mà ưu tiên sự mộc mạc, gần gũi với tinh thần văn hóa Nam Bộ.

"Tôi muốn đưa sự mộc mạc của miền Tây Nam Bộ lên sân khấu. Sân khấu có sự giản dị, nhưng đó phải là sự đầu tư chỉn chu chứ không phải cẩu thả. Từ lời ca tiếng hát, giai điệu, ẩm thực đến những câu chuyện về đời sống sông nước, các yếu tố được kết nối để tạo thành một trải nghiệm thay vì chỉ một buổi trình diễn thời trang", nhà thiết kế nói.

Nhiều loại hình nghệ thuật tại Lãnh Mỹ A Show.

Không chỉ dừng ở việc giới thiệu trang phục, Lãnh Mỹ A Show còn đưa ẩm thực vào cấu trúc chương trình. Sáu tiết mục nghệ thuật được kết hợp với sáu món ăn trong hành trình "Lãnh & Sen" gồm: gỏi ngó sen tôm hùm, yến sào tiềm sen, gà quay lu - xôi đậu xanh chiên phồng, bò nướng lá lốt cuộn nhân sen, cơm hấp lá sen sò điệp và long nhãn bọc hạt sen.

Các món ăn được xây dựng tương ứng với từng chương tạo nên những sắc thái khác nhau trong câu chuyện về vùng đất phương Nam. Vì vậy, ẩm thực không được xem như một phần phục vụ bên ngoài mà trở thành một lớp nội dung trong tổng thể trải nghiệm.

"Qua Lãnh Mỹ A Show, tôi mong muốn khán giả hiểu thêm về An Giang, về Sài Gòn - Gia Định xưa, về miền Tây Nam Bộ và văn hóa sông nước. Tất cả tạo nên một câu chuyện đặc trưng miền Nam", anh chia sẻ.

Võ Việt Chung kỳ vọng Lãnh Mỹ A Show không chỉ là một chương trình thời trang mà có thể trở thành một sản phẩm văn hóa - du lịch về đêm của TP.HCM, nơi du khách có thể tìm hiểu về vùng đất phương Nam thông qua thời trang, chất liệu, âm nhạc, nghệ thuật và ẩm thực.

Khán giả đến với chương trình có thể tham quan không gian Lãnh Mỹ A, thưởng thức các món ăn, xem trình diễn áo dài và cùng lúc tìm hiểu những câu chuyện về Sài Gòn xưa, An Giang, miền Tây Nam Bộ cũng như đời sống văn hóa của người phương Nam. "Lãnh Mỹ A Show" dự kiến được tổ chức định kỳ vào tối thứ năm hằng tuần tại Khu du lịch Văn Thánh.