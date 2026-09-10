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Vợ Tuấn Hưng đăng ảnh tâm trạng: "Mỉm cười không làm chúng ta mất gì"

Li La
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Chia sẻ mới nhất của vợ Tuấn Hưng thu hút sự chú ý.

Mới đây, Hương Baby - vợ Tuấn Hưng - thu hút sự chú ý khi chia sẻ một dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Mỉm cười không làm chúng ta mất gì, nhưng lại khiến mọi thứ tốt đẹp hơn".

Vợ Tuấn Hưng đăng ảnh tâm trạng: "Mỉm cười không làm chúng ta mất gì" - Ảnh 1.

Status vợ Tuấn Hưng.

Đính kèm chia sẻ là hình ảnh Hương Baby với biểu cảm đầy tâm trạng. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận hỏi thăm như: "Mặt buồn quá", "Nhưng mặt em buồn thế", "Sao chị buồn thế"... Bên cạnh đó, không ít người dành lời khen cho vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung của bà xã Tuấn Hưng.

Trước đó không lâu, Hương Baby cũng có chia sẻ đáng chú ý về việc dành thời gian cho bản thân sau những bộn bề của cuộc sống. Cô viết: "Hương thích những khoảng lặng như thế này…

Sau những ngày lo toan đủ thứ cho gia đình, công việc, đôi khi mình chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần cho bản thân một chút thời gian được nghỉ ngơi, được chậm lại và được yêu chiều chính mình. Phụ nữ mình đừng lúc nào cũng cố gắng đến quên mất bản thân nhé.

Mệt thì nghỉ, buồn thì cho mình một khoảng lặng, và khi đủ bình yên… mình lại bước tiếp thật nhẹ nhàng. Chúng ta xứng đáng với những phút giây dịu dàng như thế". Quan điểm của Hương Baby nhận được nhiều sự đồng tình từ người theo dõi.

Vợ Tuấn Hưng đăng ảnh tâm trạng: "Mỉm cười không làm chúng ta mất gì" - Ảnh 2.

Vợ chồng Tuấn Hưng.

Hương Baby kết hôn với ca sĩ Tuấn Hưng vào năm 2014. Cặp đôi có 3 người con và nhiều năm qua được biết đến là một trong những gia đình được chú ý trong showbiz Việt.

Bên cạnh việc chăm sóc các con, Hương Baby còn kinh doanh và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình trên mạng xã hội. Tuấn Hưng cũng nhiều lần thể hiện sự trân trọng đối với vợ và gia đình.

Thời gian gần đây, gia đình Tuấn Hưng và Hương Baby đã quyết định sang sống tại Mỹ. Nam ca sĩ từng chia sẻ việc thay đổi môi trường sống giúp gia đình có thêm thời gian bên nhau, đồng thời tạo điều kiện để các con rèn luyện tính tự lập.

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Hương Baby

Tuấn Hưng

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