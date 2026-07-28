Vợ trẻ kém 15 tuổi của NSND Công Lý báo tin vui

Mới đây, Ngọc Hà tiếp tục chia sẻ một tin vui trên trang Facebook cá nhân khi thông báo những kết quả tích cực sau thời gian theo đuổi công việc tiếp thị liên kết (affiliate).

Cô cho biết đã vươn lên vị trí top 51 toàn ngành và top 19 trong ngành thời trang, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người đã tin tưởng, ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Trong bài đăng, bà xã NSND Công Lý bày tỏ sự xúc động: "Em Hà tuần qua đã vào top 51 toàn ngành, top 19 ngành thời trang. Em cảm ơn các bác nhiều lắm. Đường đua này rất khốc liệt, em sẽ luôn nỗ lực và sẽ làm bằng tất cả trái tim."

Chia sẻ ngắn gọn nhưng chân thành nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn bè và người theo dõi. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả đã gửi lời chúc mừng, động viên Ngọc Hà tiếp tục theo đuổi công việc mới.

Không ít người cho rằng những thành quả cô đạt được là kết quả của sự chăm chỉ và kiên trì suốt thời gian qua, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ với cách cô lựa chọn sản phẩm kỹ lưỡng, chia sẻ trải nghiệm thực tế thay vì chạy theo doanh số.

Trước đó, cô từng đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân, trải lòng về chặng đường đã qua cũng như quyết định theo đuổi công việc mới mẻ này. Trong dòng chia sẻ, cô nhìn lại những biến cố từng trải qua, đồng thời nói về lựa chọn thay đổi sự nghiệp sau những năm tháng nhiều thử thách.

Theo bài đăng, bà xã NSND Công Lý cho biết bản thân là người sống thiên về cảm xúc nên không ít lần gặp khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, chính những trải nghiệm ấy cũng giúp cô gặp được nhiều người tử tế và có thêm động lực để bước tiếp.

Ngọc Hà kể rằng sau biến cố chồng lâm bệnh, cô quyết định rời công việc ổn định để tìm kiếm một hướng đi mới. Hiện tại, cô lựa chọn gắn bó với công việc tiếp thị liên kết và xem đây là một hành trình nghiêm túc, dù thu nhập ban đầu chưa quá cao như các KOL/KOC đình đám khác.

Theo Ngọc Hà, điều khiến cô cảm thấy vui không nằm ở số tiền kiếm được mà là việc có thể giới thiệu những sản phẩm bản thân tin tưởng. Cô cho biết chỉ lựa chọn những mặt hàng mình đã trực tiếp trải nghiệm hoặc đến từ các thương hiệu uy tín trước khi giới thiệu đến người theo dõi.

Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ niềm vui khi thường xuyên nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. “Em cũng nhận được nhiều tin nhắn của mọi người. Có người nói thích gu mặc của em. Có người bảo em mặc đồ rất đơn giản mà vẫn đẹp. Những lời đó làm em vui thật sự. Em nghĩ đơn giản thôi: Cứ chọn sản phẩm tốt. Kinh doanh bằng sự chân thành. Và trân trọng tình cảm mọi người dành cho mình. Có thể mỗi ngày em chỉ kiếm được những đồng tiền nhỏ. Lãi không nhiều. Nhưng em tin một điều: Cứ làm. Cứ chăm chỉ. Sự chăm chỉ chưa bao giờ phản bội ai cả”, Ngọc Hà nói.

Trước đó, vào đầu tháng 3, Ngọc Hà tiết lộ đã thu về hơn 31 triệu đồng chỉ sau hai tháng làm tiếp thị liên kết. Kết quả này khiến nhiều người bất ngờ bởi cô chỉ mới bắt đầu công việc trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, Ngọc Hà cho rằng con số trên chưa phải điều quá lớn. Cô bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những người có thể đạt doanh thu cao từ các nền tảng thương mại điện tử, bởi theo cô, thành công chỉ đến khi làm việc nghiêm túc và kiên trì.

Khi nhận được những ý kiến trái chiều và thiếu thiện chí về công việc của mình, Ngọc Hà khẳng định mọi khoản thu nhập đều đến từ sức lao động của bản thân và không có gì phải xấu hổ khi lựa chọn công việc này.

Bà xã NSND Công Lý nhấn mạnh rằng mình kiếm tiền bằng mồ hôi, thời gian và công sức lao động, từng có giai đoạn làm việc đến mức kiệt sức. Cô cho biết bản thân không dựa dẫm hay nhận lợi ích từ người khác, vì vậy luôn có thể ngẩng cao đầu với những gì mình đang làm.

Theo Ngọc Hà, công việc của cô không chỉ là bán hàng mà còn là quá trình tìm hiểu sản phẩm, lựa chọn những ưu đãi phù hợp để giới thiệu tới người tiêu dùng với mong muốn mọi người có thêm thông tin trước khi mua sắm.

Sau đó, Ngọc Hà bày tỏ hy vọng mạng xã hội sẽ có nhiều sự cảm thông và văn minh hơn, thay vì những lời phán xét dành cho những người đang nghiêm túc lao động. Với cô, bất kỳ công việc nào được thực hiện bằng sự chân chính và nỗ lực đều xứng đáng được tôn trọng.

(Tổng hợp)