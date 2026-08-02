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Vợ Thành Chung vừa sinh em bé đã khoe dáng nuột nà trên sân Mỹ Đình, visual của mẹ 2 con mới chiếm "spotlight"

Tiên Tiên
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Nhan sắc ngày càng ngọt ngào của Ngô Tố Uyên - vợ Thành Chung.

Trong trận hòa 0-0 đầy tiếc nuối của ĐT Việt Nam trước Singapore tại bảng A, ASEAN Hyundai Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, trung vệ Nguyễn Thành Chung đã trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất ở các tình huống dâng cao hỗ trợ tấn công. Dù tỏ ra đầy lợi hại trong những pha không chiến, ngôi sao thuộc biên chế Hà Nội FC lại trải qua một ngày thi đấu vô cùng "kém duyên" trước khung thành đối phương. Cụ thể, từ những đường tạt bóng như đặt của Hoàng Đức và Quang Hải, Thành Chung đã hai lần chọn vị trí thông minh để tung ra các cú đánh đầu hiểm hóc. Tuy nhiên, cả hai pha dứt điểm cận thành này đều đưa bóng đi sạt cột dọc trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Singapore.

Thành Chung đã có 2 pha tham gia hỗ trợ tấn công và bỏ lỡ đáng tiếc bàn thắng (Ảnh: HĐ)

Thành Chung qua ống kính của vợ Tố Uyên (Ảnh: IG/Uyenkem)

Sự tiếc nuối ấy càng nhân lên khi trên khán đài sân Mỹ Đình, người hâm mộ còn bắt gặp hình ảnh của Ngô Tố Uyên – bà xã trung vệ Thành Chung trực tiếp có mặt để tiếp lửa cho chồng. Dù vừa sinh em bé thứ hai cách đây vài tháng, nàng WAGs sinh năm 2000 vẫn gây sốt khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng nuột nà. Nhan sắc rạng rỡ, mặn mà của "mẹ hai con" trong chiếc áo đấu sắc đỏ nhanh chóng chiếm trọn spotlight trên khán đài.

Nhan sắc ngọt ngào của Tố Uyên dù vừa mới sinh em bé thứ 2 (Ảnh: IG/Uyenkem)

Visual sáng bừng của nàng WAG quê Tuyên Quang (Ảnh: IG/Uyenkem)

Cô nàng khoe vóc dáng nuột nà sau sinh (Ảnh: IG/Uyenkem)

Tố Uyên mặc áo của Thành Chung (Ảnh: IG/Uyenkem)

Được biết, Thành Chung và Tố Uyên là một trong những cặp đôi đẹp của làng bóng đá Việt Nam. Cùng quê Tuyên Quang và quen nhau từ năm 2017, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng lễ cưới hoành tráng vào tháng 4/2022. Đến nay, tổ ấm của họ đã có 2 bé với con trai đầu lòng bé Leo (sinh tháng 9/2022) và bé thứ hai Rion vừa chào đời vào đầu năm 2026. Không chỉ sở hữu khối tài sản đáng mơ ước ở tuổi đời còn rất trẻ, cặp đôi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân ngọt ngào. Thành Chung nổi tiếng là người chồng cưng chiều vợ và chu đáo việc chăm con, còn Tố Uyên vừa mát tay kinh doanh vừa là hậu phương vững chắc luôn đồng hành cùng chồng trong sự nghiệp.

Dù nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ hậu phương vững chắc cùng thế trận dồn ép liên tục của đội nhà, Thành Chung và các đồng đội vẫn không thể khai thông thế bế tắc, qua đó đành chấp nhận chia điểm tiếc nuối 0-0 trước Singapore.

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Cầu thủ Thanh Chung

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