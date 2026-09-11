Sau khi anh trai và anh họ tử vong, em đã một mình kiên trì sống sót.

Một cậu bé 15 tuổi đã sống sót sau nhiều ngày lênh đênh trên biển khi chiếc thuyền đánh cá bị lật ngoài khơi một hòn đảo ở Alaska, Mỹ khiến anh trai và anh họ của cậu tử vong.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ cho biết trong một thông cáo báo chí rằng thiếu niên này đã được giải cứu vào hôm thứ Hai (7/9) sau khi được tìm thấy trên chiếc thuyền bị lật ở biển Bering, cách đảo St. Lawrence khoảng 4 dặm về phía đông.

Darren Toolie-Noongwook cho biết gia đình anh đang thương tiếc trước sự ra đi của người anh trai Sidney - trụ cột của gia đình, đồng thời đang hết mực cưng chiều Parker, người em trai tuổi teen may mắn sống sót.

Video thu thập được đã ghi lại khoảnh khắc thiếu niên này được giải cứu. Cậu bé mặc áo khoác có mũ màu đen bên trong chiếc áo ấm, quần màu xanh lá và đi bốt đen, đang quỳ trên thân thuyền.





Nhóm người đi trên một chiếc thuyền đánh cá dài khoảng 5,5 mét gần hòn đảo thì thuyền bị lật. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển cho biết họ nhận được thông báo về việc chiếc thuyền trễ hạn trở về vào tối Chủ nhật, nhưng do thời tiết xấu và tầm nhìn hạn chế nên đến sáng hôm sau mới có thể bắt đầu tìm kiếm. Lần cuối cùng chiếc thuyền được nhìn thấy là vào thứ Sáu (4/9) khi rời Savoonga.

Toolie-Noongwook chia sẻ gia đình anh làm nghề đánh bắt hải sản thương mại, công việc đòi hỏi họ phải lênh đênh trên biển nhiều ngày liền. Cả thủy thủ đoàn đã kiệt sức khi một dây cước đánh cá bị quấn vào động cơ thuyền.

"Khi động cơ bị mắc vào dây cước, họ đã cố gắng gỡ ra nhưng không thể vì dây quấn quá chặt," Toolie-Noongwook thuật lại lời Parker kể với gia đình. "Vì vậy họ chỉ biết ngồi chờ, rồi muộn hơn vào cuối đêm, thời tiết trở xấu và chiếc thuyền bị lật."

Sidney đang chạy đi lấy áo phao cho Parker thì bị vướng vào các đường dây và thuyền bị lật úp. Parker cùng người anh họ đã trèo được lên đáy chiếc thuyền lật, nhưng Sidney là "người đầu tiên ra đi," Toolie-Noongwook ngậm ngùi.

Parker và người anh họ ở bên nhau suốt đêm cho đến khi người anh họ bắt đầu hoảng loạn.

"Thành viên còn lại - người anh họ của chúng tôi - bắt đầu hoảng sợ và nhảy xuống nước," anh nói. "Anh ấy chỉ bơi được khoảng 1,5 đến 2 mét và đáng tiếc là đã bị đuối nước."

Parker còn lại một mình trên đáy thuyền nhưng cậu cảm thấy an tâm vì biết anh trai đang "dõi theo mình".

"Cậu bé quỳ ở đó và cầu nguyện suốt thời gian qua," Toolie-Noongwook nói. "Em ấy tin rằng mình sẽ sống sót, tin rằng mình sẽ được tìm thấy và an toàn, và điều đó đã xảy ra."

Hành trình giải cứu kịch tính từng phút

Thiếu niên được tìm thấy vào khoảng 3 giờ chiều thứ Hai và được giải cứu bởi tàu Northwest Explorer - một "con tàu của những người hảo tâm gần đó", cùng sự hỗ trợ của các nhân viên trực ca tại Trung tâm chỉ huy Khu vực Bắc Cực thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển.

"Trước khi rời hiện trường để tiếp nhiên liệu, phi hành đoàn HC-130 đã thả một hàng pháo sáng để dẫn đường cho tàu Northwest Explorer đến vị trí chiếc thuyền bị lật," Lực lượng Bảo vệ Bờ biển cho biết.

Adam White, thuyền trưởng con tàu tìm thấy thiếu niên, chia sẻ với NBC News rằng phi hành đoàn của ông đang trên đường trở về từ một chuyến khảo sát thì nhận được tin nhắn từ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển. Sau khi nhận được tọa độ của người sống sót, White đã chuyển hướng tìm kiếm Parker và chuẩn bị các vật dụng để giữ ấm cho cậu bé.

Bảy nhà khoa học và sáu thuyền viên trên tàu đều đặn quan sát mặt nước để xem liệu có thể tìm thấy cậu hay không.

"Khi em ấy xuất hiện trong tầm mắt, tất cả mọi người đều vỡ òa niềm vui," White nói. "Ai nấy đều reo hò."

White cho biết Parker không thể với tới các bể bơi cứu sinh ở gần đó do bị kẹt trên đáy thuyền bị lật, cách vị trí cuối cùng được ghi nhận khoảng 8 dặm. Tàu đã bấm còi liên tục "để trao cho cậu bé chút hy vọng" rằng sự giúp đỡ đang đến.

Cậu bé tuổi teen đã sống sót nhiểu ngày trên đáy thuyền bị lật

"Chúng tôi đã rất may mắn vì cậu bé quá kiên cường và mạnh mẽ. Cậu ấy đã bắt được sợi dây ném cứu hộ mà chúng tôi quăng tới," White nói. "Cậu ấy đã bám chặt trong khi chúng tôi kéo vào. Tôi thực sự không thể tin được cậu bé này lại kiên cường đến vậy."

White cho biết thiếu niên bị hạ thân nhiệt "ở mức trung bình" khi lên được tàu. Họ đã giúp nâng thân nhiệt của cậu lên trước khi chuyển cậu đến cơ sở y tế.

White sau đó đã gặp gia đình Parker, một cuộc gặp mà ông mô tả là tràn ngập cảm xúc.

"Chúng tôi ôm nhau thật chặt, và họ đong đầy niềm hạnh phúc," White chia sẻ. "Dù vậy, rõ ràng là có rất nhiều nỗi đau và sự đau thương trong mắt họ. Đó là một mớ cảm xúc lẫn lộn."

Gia đình đã ở bên nhau khi nhận được tin Parker còn sống. Toolie-Noongwook chia sẻ cả gia đình đang cùng nhau vượt qua nỗi đau này.

"Đó sẽ là một quá trình rất, rất dài vì sự việc này quá đỗi đau thương," anh nói. "Chúng tôi vô cùng hạnh phúc vì Parker đã sống sót, nhưng chấn thương tâm lý đi kèm thật sự khiến chúng tôi nhói lòng. Tất cả chúng tôi đều đang đau xót thay cho em ấy."