Vợ nhạc sĩ Thuận Yến sống 1 mình sau khi chồng mất, nhiều người theo đuổi nhưng từ chối

"Nhiều người bạn cũ theo đuổi tôi hồì xưa mà tôi không yêu tìm đến, chủ động mời tôi đi cà phê, đi diễn cùng, nhưng tôi từ chối" – NSƯT Thanh Hương nói.

Vừa qua, trang VTV Sống khỏe đã chia sẻ đoạn tâm sự của mẹ ruột NSND Thanh Lam là NSƯT Thanh Hương về chuyện tình yêu với chồng bà - cố là nhạc sĩ Thuận Yến.



NSƯT Thanh Hương và nhạc sĩ Thuận Yến thời trẻ

Bà nói: "Anh Thuận Yến hơn tôi mười một tuổi và trước đó anh ấy đã có nhiều mối tình. Nhưng với tôi, anh ấy là tình đầu và cũng là tình cuối.

Chúng tôi yêu nhau khi học cùng nhau tại Nhạc viện Hà Nội. Năm 1959, chúng tôi bắt đầu gặp nhau và yêu từ những ngày non trẻ như thế.

Và từ năm 1959 tới 1969 tôi mới sinh Thanh Lam. Trong 10 năm đó là cả một quá trình vui buồn, gian khổ, nghèo.

Thanh Lam từng hỏi tôi: "Sao con chẳng thấy ba mẹ cãi nhau bao giờ". Chúng tôi rất ít khi cãi nhau vì tôi yêu tài năng của anh ấy. Nhiều lúc tôi cũng giận lắm nhưng thôi lại bỏ qua, không giận nữa để anh ấy vui vẻ sáng tác".

Nữ nghệ sĩ tâm sự về thời gian cuối đời của chồng: "Từ lúc anh ấy bị bệnh Alzheimer (một bệnh lý thoái hóa thần kinh mạn tính và là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra chứng sa sút trí tuệ ở người cao tuổi) tới khi mất là 8 năm.

Trong 8 năm đó, tôi rất vất vả và buồn. Từ một người thông minh, tài hoa như thế thành một người không biết gì nữa. Điều này khiến tôi rất buồn. Sau thời gian đó, hai đôi mắt tôi bị hỏng và tôi phải đi mổ đục thủy tinh thể từ rất sớm.

Tôi thương anh ấy, tự hỏi vì sao trời lại để anh ấy bị một căn bệnh như thế. Tới năm 2011 thì anh ấy mất.

Trong hai tháng đầu anh ấy mất, tôi rụng hết tóc do bị trầm cảm. Tôi nhớ các cụ ngày xưa nói rằng đói thì rụng râu mà xấu thì rụng tóc.

Tôi lại là một người rất nghị lực. Tôi nhớ chồng nhưng không được để cho mình quá buồn. Buồn thì sinh bệnh tật, con cái sẽ rất khổ.

Sau 6 tháng thì tôi hết trầm cảm. Nhiều người hỏi tôi lúc đó ở một mình có sợ không vì tôi ở một mình một nhà, các con ở riêng. Tôi chẳng sợ gì cả vì lúc anh ấy còn sống chúng tôi có tình cảm tốt đẹp với nhau, nhưng tôi buồn".

Nữ nghệ sĩ cũng tiết lộ: "Lúc anh ấy mất là 83 tuổi, còn tôi 72 tuổi nhưng trông không đến nỗi nào. Nhiều người bạn cũ theo đuổi tôi hồì xưa mag tôi không yêu tìm đến, chủ động mời tôi đi cà phê, đi diễn cùng, nhưng tôi từ chối.

Mọi người đến nhà thấy tôi sống một mình còn hỏi sao sống buồn thế, nhưng tôi chẳng buồn gì cả. Tôi nghe nhạc, đọc sách".