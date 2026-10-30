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Nam ca sĩ SN 1982 tạm biệt Hong Kong để đi Canada, ngồi hạng thương gia

Tùng Ninh
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"Tạm biệt Hong Kong, Vinh đi Canada đây" – Quang Vinh chia sẻ.

Mới đây, ca sĩ Quang Vinh đã rời Hong Kong để đáp chuyến bay đi Canada sau vài ngày du lịch, tham quan tại đây. Cũng như mọi chuyến bay khác, Quang Vinh lần này ngồi hạng thương gia với giá vé lên tới vài nghìn đô.

Quang Vinh rời Hong Kong đi Canada bằng hạng thương gia sau chuyến du lịch thú vị - Ảnh 1.

Quang Vinh

Anh chia sẻ: "Tạm biệt Hong Kong, Vinh đi Canada đây. Vừa kết thúc những ngày quay vlog ở Hong Kong, Vinh lại lên đường ghi hình hành trình mới cho mọi người. Chặng Hong Kong – Vancouver lần này bay cùng một hãng bay châu Á, nên Vinh cũng tranh thủ quay lại trải nghiệm trên máy bay để chia sẻ trong vlog sắp tới.

Cảm ơn hãng bay đã cho Vinh một khoảng nghỉ dễ chịu giữa hai hành trình. Hẹn gặp mọi người ở Canada nha!".

Rất nhiều bạn bè đồng nghiệp và khán giả tỏ ra ngưỡng mộ Quang Vinh.

Từ "hoàng tử sơn ca" đình đám của nhạc Việt, Quang Vinh hiện khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống vô cùng thảnh thơi và giàu có. Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, nam ca sĩ vẫn sở hữu khối tài sản đáng mơ ước cùng căn nhà đắt giá ngay tại vị trí đắc địa ở TP.HCM.

Anh chuyển hướng trở thành một travel blogger chuyên nghiệp, đặt chân tới hơn hàng chục quốc gia và nổi tiếng với những chuyến xê dịch thuộc hàng xỉ xỉ bậc nhất. Chuyến đi tới Maldives hay những kỳ nghỉ dưỡng ngắn ngày của anh có thể tiêu tốn một khoản tiền rất lớn.

Quang Vinh rời Hong Kong đi Canada bằng hạng thương gia sau chuyến du lịch thú vị - Ảnh 2.

Giọng ca Miền cát trắng thường xuyên trải nghiệm các khu nghỉ dưỡng 5 - 6 sao hàng đầu như Amanoi Vĩnh Hy, Six Senses Ninh Vân Bay hay những khu biệt thự xa hoa đạt chuẩn quốc tế.

Tại đây, anh tận hưởng những đặc quyền thượng lưu như có quản gia riêng phục vụ 24/7, đầu bếp cá nhân cùng các dịch vụ spa cao cấp. Những clip review du lịch chỉn chu, sang chảnh tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên và đẳng cấp sống của anh luôn thu hút sự quan tâm lớn.

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Tags

Quang Vinh

Hong Kong

Canada

Travel blogger

vlog

TPHCM

sao Việt

Hạng thương gia

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