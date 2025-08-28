Vợ kém 30 tuổi của Lê Huỳnh đi phục vụ nhà hàng, bị quản lý ép 1 việc: "Tôi ức chế xin nghỉ việc luôn"

Mới đây, chương trình 24h nói thật đã lên sóng với sự tham gia của MC Linh Trang và diễn viên Mỹ Linh - vợ kém 30 tuổi của diễn viên Lê Huỳnh.

Mỹ Linh

Tại chương trình tuần này, hai nữ nghệ sĩ cùng nhau chia sẻ quan điểm về chủ đề "Nhân viên có quyền từ chối nhận viện sau giờ làm".

Diễn viên Mỹ Linh thẳng thắn bày tỏ quan điểm về việc nhân viên công sở thường bị kéo dài công việc ngoài giờ. Cô nói: "Sau khi đã hoàn thành 8 tiếng ở công ty, thời gian còn lại cần được dành cho gia đình và bản thân. Công việc nên giải quyết ở công ty. Về nhà, hãy là một con người bình thường của gia đình.

Ở Đức, sếp có thể bị kiện nếu giao việc cho nhân viên vào ngày nghỉ. Tuy nhiên, bối cảnh Việt Nam khác biệt. Nếu công việc phát sinh và liên quan đến cái chung mà thẳng thừng từ chối, thì có thể bị xem là thiếu trách nhiệm.

Trong trường hợp bất khả kháng, việc xử lý ngoài giờ là cần thiết. Nhưng tôi phản đối tình trạng lặp lại liên tục.

Lê Huỳnh và vợ

Một tháng một lần thì hỗ trợ được. Nhưng cứ thường xuyên thì không ổn. Con người cần nghỉ ngơi chứ không thể lúc nào cũng làm việc".

Trước câu hỏi liệu có sợ mất việc khi từ chối, nữ diễn viên cho rằng: "Điều quan trọng là cần có nguyên tắc ngay từ đầu.

Khi đi xin việc, ai cũng muốn được nhận nên cái gì cũng đồng ý. Nhưng bản thân phải có quy định riêng, hai bên cùng tôn trọng nhau. Không nhất thiết nửa đêm làm việc mới xong, có người nhắn tin nhưng đến sáng mới đọc trong khi lại bắt nhân viên phải làm ngay cho xong.

Bản thân tôi từng phải đi làm phục vụ ở nhà hàng gần sân bay. Sau ca làm kéo dài từ sáng tới khuya, tôi cùng đồng nghiệp đi ăn uống thì bị quản lý theo dõi. Ngày hôm sau, chúng tôi bị quản lý ra quy định cấm tụ tập sau giờ làm. Đó là thời gian riêng của tôi, tại sao sếp lại can thiệp sâu như vậy. Tôi ức chế và xin nghỉ việc luôn.

Khi được hỏi có khuyên giới văn phòng nên bỏ việc để làm tự do nhằm tránh áp lực hay không, Mỹ Linh phủ nhận: "Tôi cho rằng, mỗi công việc có đặc thù riêng, không thể áp dụng một khuôn mẫu.

Nghệ sĩ chúng tôi làm tự do nhiều khi không tránh được làm ngoài giờ. Nhưng với nhân viên văn phòng, việc sắp xếp hoàn toàn có thể. Điều quan trọng là cấp trên phải hiểu và chia sẻ với cấp dưới".

MC Linh Trang nhìn nhận: "Văn hoá Việt Nam trước đây còn cả nể, nhân viên thường nhận việc ngoài giờ. Song hiện nay, xã hội đã thay đổi, giờ giấc lao động cần được tôn trọng. Dù vậy, tôi cũng lưu ý không nên quá cứng nhắc vì vẫn có những trường hợp công việc mang tính cấp bách".

Mỹ Linh là diễn viên nữ thu hút sự chú ý khi tham gia Gương mặt điện ảnh 2019. Cô từng tham gia nhiều dự án phim như: Phận làm dâu, Sông phố nhà ghe, Trọn nghĩa thủy chung, Học làm cha mẹ... Ngoài ra, cô còn được biết đến là vợ kém 30 tuổi của diễn viên hài Lê Huỳnh.