Vợ giám đốc vô địch giải pickleball, chồng vừa cầm chổi quét nhà đã mệt

Chào mọi người,

Tôi xin kể câu chuyện nhà tôi, vừa hài vừa hơi xấu hổ. Tôi 37 tuổi, giám đốc một công ty công nghệ. Vợ tôi - cũng là sếp nhưng ngành khác mới đoạt cúp vô địch giải pickleball phong trào ở thành phố. Đúng vậy, nhà tôi có một “nhà vô địch chính hiệu”, cúp để ngay phòng khách.

Ảnh minh hoạ

Tôi tự hào về vợ. Cô ấy đi làm bận y như tôi, nhưng vẫn tập được ba buổi/tuần, hừng hực khí thế. Tôi thì ngược lại: tan làm là chỉ muốn về... làm việc tiếp. Nói tôi là người cuồng việc cũng không sai.

Chuyện “vỡ lở” vào một tối cách đây mấy hôm.

Hôm đó nhà hơi bụi, vợ cười cười đưa chổi cho tôi: “Anh quét giúp em mấy đường nhé, em đi tắm.”

Nghe có gì khó đâu, tôi hăng hái nhận chổi. Nhưng mới quét được đúng ba nhát, mồ hôi đã chảy như tắm, phải chống chổi ngồi thở.

Vợ tôi tắm xong ra thấy cảnh tượng đó thì cười gập cả người: “Anh mà tập pickleball chắc đánh chưa xong set 1 là gọi cấp cứu!”.

Ban đầu tôi cũng cười nhưng sau đó, trong lòng tôi có chút nhột. Tôi trẻ hơn vợ hai tuổi mà lại yếu hơn cả cái chổi. Trong khi vợ khỏe, xinh, giỏi, lại có hội bạn thể thao rủ rê liên tục, tôi thì càng ngày càng dính chặt cái ghế.

Tôi từng mua giày thể thao mới, thậm chí đăng ký một buổi tập thử pickleball theo lời rủ rê của vợ. Nhưng đến hôm tập thì… bận họp gấp, thế là hủy. Giày vẫn nằm im trong tủ, mới tinh.

Bạn bè hay chọc: "Không sao, vợ ông vô địch là chỉ số sức khỏe gia đình cao lắm rồi.” Nhưng thật ra tôi hơi ngại. Tôi sợ mai mốt đi cùng vợ ra sân, chưa kịp cầm vợt đã xin đổi sang… cầm chổi quét sân.

Giờ tôi thật sự phân vân. Có nên nghiêm túc tập pickleball để vừa cải thiện sức khỏe vừa lấy lại thể diện với vợ không? Biết đâu ra sân tập chung lại vui, coi như hẹn hò phiên bản thể thao, tình cảm hai đứa cũng gắn kết hơn? Hay tôi cứ an phận làm người bên lề, miễn làm vợ vui là được?

Mọi người thấy sao? Tôi có nên xách vợt ra sân không? Ai có bí kíp bắt đầu cho dân siêu lười vận động, chỉ tôi với!