Phát hiện "thủy quái" khổng lồ trôi dạt vào bờ, chuyên gia khẳng định: Loài này mới chỉ tìm thấy năm 2017

"Thủy quái" bất ngờ xuất hiện trên bãi biển

Vào một buổi sáng cuối tuần đầu tháng 9 tại Doran Regional Park, Bodega Bay, California, người dân địa phương bỗng chạm phải một cảnh tượng hiếm thấy: một con "thủy quái" khổng lồ trôi dạt vào bờ. Nó có thân hình dẹt, vây lạ và kích thước ấn tượng. Nhiều người ban đầu nhầm tưởng đây là cá mập, và không khỏi hoảng hốt. Một số du khách đã nhanh chóng ghi hình và chia sẻ video lên mạng xã hội, khiến cảnh tượng lập tức lan truyền rộng rãi.

Một con "thủy quái" khổng lồ trôi dạt vào bờ, có thân hình dẹt, vây lạ và kích thước ấn tượng. (Ảnh: NYP)

"Tôi chưa bao giờ thấy sinh vật nào kỳ lạ như vậy," một cư dân địa phương chia sẻ với NYP. "Khi nhìn qua, tôi còn tưởng đó là một con cá mập bị biến dạng, nhưng sau vài giây, tôi nhận ra hình dạng của nó hoàn toàn khác." Sự xuất hiện bất ngờ này đã thu hút không chỉ cư dân mà còn nhiều nhiếp ảnh gia và nhà sinh vật học tại California, những người tò mò muốn ghi nhận hiện tượng hiếm hoi này.

Loài cá hiếm ít người từng thấy

Sau khi nhận được báo cáo từ người dân, nhóm nghiên cứu hải dương học tại Bodega Bay đã đến kiểm tra. Qua quan sát và chụp ảnh, họ xác nhận đây là một cá thể Mola tecta, hay còn gọi là cá mặt trăng ẩn. Cá mặt trăng ẩn nổi bật với thân hình dẹt, đôi mắt lớn và làn da mịn màu xám nhạt, khác hẳn với những loài cá phổ biến. Đặc biệt, vây lưng và vây bụng của nó phát triển theo hình dạng bất thường, khiến sinh vật trông như "một sinh vật huyền bí trôi nổi giữa đại dương".

Qua quan sát và chụp ảnh, họ xác nhận đây là một cá thể Mola tecta, hay còn gọi là cá mặt trăng ẩn. (Ảnh: NYP)

Mola tecta được phát hiện lần đầu tiên tại Nam Thái Bình Dương, và trước đó chỉ ghi nhận vài cá thể hiếm hoi. Việc xuất hiện trên bờ California là một sự kiện đặc biệt, khiến nhiều nhà khoa học nhận định đây là cơ hội quý giá để nghiên cứu loài cá còn ít được biết đến này.

Tương đồng với những "huyền thoại sống" khác

Sự xuất hiện của Mola tecta tại California gợi nhớ đến nhiều trường hợp hiếm hoi tương tự trên thế giới. Chẳng hạn, tại Trung Quốc, những con hươu xạ từng bị nhầm là "thủy quái" trong rừng, khiến người dân hoang mang trước khi các chuyên gia xác nhận đây là loài quý hiếm. Hay như trường hợp cá voi răng thuổng ở New Zealand, từng được coi là gần như thần thoại bởi ít người từng bắt gặp, nhưng khi một cá thể xuất hiện gần bờ, cư dân và truyền thông không khỏi tò mò, rồi các chuyên gia xác minh chính xác loài.

Mola tecta được phát hiện lần đầu tiên tại Nam Thái Bình Dương, và trước đó chỉ ghi nhận vài cá thể hiếm hoi. (Ảnh: Independent)

Ngay cả những sinh vật tưởng như chỉ tồn tại trong truyền thuyết cũng có thể trở thành hiện thực, như phượng hoàng ở Trung Quốc là một loài chim cực hiếm từng khiến người dân nhầm tưởng là huyền thoại, trước khi được các nhà khoa học xác nhận danh tính là chim trĩ đỏ 7 màu quý hiếm. Mola tecta, trong trường hợp này, giống như "cá mặt trăng huyền thoại", vừa bí ẩn, vừa gợi tò mò cho cả cộng đồng.

Hành trình xác minh khoa học

Quá trình nghiên cứu Mola tecta không dừng lại ở việc quan sát bề ngoài. Các nhà khoa học đã tiến hành đo kích thước, cân nặng và phân tích mẫu da để xác nhận danh tính. Cá thể được ghi nhận dài khoảng 2,5 mét và nặng gần 200 kg là một con số khổng lồ đối với sinh vật thường ít xuất hiện gần bờ.

Cá thể được ghi nhận dài khoảng 2,5 mét và nặng gần 200 kg là một con số khổng lồ đối với sinh vật thường ít xuất hiện gần bờ. (Ảnh: Independent)

Tiến sĩ Emily Larson, chuyên gia hải dương học tại Bodega Bay, cho biết: "Mola tecta là một trong những loài cá bí ẩn nhất đại dương. Chúng sống sâu dưới nước, thường tránh xa bờ biển, nên việc phát hiện cá thể này là cơ hội quan trọng để nghiên cứu hành vi và sinh thái của loài."

Việc ghi nhận hình ảnh và thu thập dữ liệu cũng giúp các nhà khoa học so sánh Mola tecta với các loài cá mặt trăng khác, từ đó hiểu hơn về sự đa dạng sinh học trong đại dương.

Ý nghĩa về bảo tồn và khoa học

Ngay sau khi hình ảnh và video về Mola tecta được chia sẻ, cư dân địa phương và cộng đồng mạng không khỏi tò mò, xen lẫn cảm giác sợ hãi và thích thú. Nhiều người mô tả loài cá này trông như "một sinh vật ngoài hành tinh trôi nổi" hoặc "cá mặt trăng thần thoại".

Nhiều người mô tả loài cá này trông như "một sinh vật ngoài hành tinh trôi nổi" hoặc "cá mặt trăng thần thoại". (Ảnh: NYP)

Mola tecta là một trong những loài cá bí ẩn nhất đại dương. (Ảnh: Nat Geo)

Sự xuất hiện của Mola tecta nhắc nhở chúng ta rằng đại dương vẫn còn đầy những điều bí ẩn và chưa được khám phá. (Ảnh: Independent)

Sự xuất hiện của Mola tecta nhắc nhở chúng ta rằng đại dương vẫn còn đầy những điều bí ẩn và chưa được khám phá. Nó không chỉ là câu chuyện về một sinh vật hiếm gặp, mà còn là lời nhắc về vai trò của con người trong việc bảo vệ và nghiên cứu thiên nhiên.

"Thủy quái" khổng lồ dạt bờ California không chỉ khiến người dân và truyền thông kinh ngạc, mà còn mở ra cơ hội hiếm hoi để các nhà khoa học tìm hiểu một loài sinh vật ít ai từng thấy. Từ huyền thoại đến thực tế, từ sự tò mò ban đầu đến xác nhận khoa học, Mola tecta cho thấy thiên nhiên vẫn còn những bí ẩn chờ con người khám phá đồng thời nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm bảo vệ những "huyền thoại sống" giữa đời thực.

Theo Independent, NYP, Nat Geo