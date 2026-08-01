Vợ cứu chồng cùng bị điện giật tử vong: Con trai hoang mang với khoản nợ lớn, người đặt cọc mua nhà rối bời

Vụ tai nạn thương tâm của hai vợ chồng khiến không chỉ người thân, hàng xóm bàng hoàng mà người phụ nữ đã đặt cọc mua căn nhà cũng rơi vào cảnh rối trí, không biết phải xử lý như thế nào?

Theo thông tin từ báo CAND vào khoảng 9 giờ sáng ngày 30/7, ông Lê Ngọc T. (SN 1981, trú thôn An Thọ, xã Tây Hồ, Đà Nẵng) leo lên mái tôn nhà dùng máy bắn đinh cắm điện để bắn đinh kiên cố. Trong quá trình làm thì vị trí nối của dây điện bị vướng vào mái tôn làm cho dòng điện rò rỉ lan khắp mái tôn dẫn đến ông T. bị điện giật tử vong tại chỗ.

Đến khoảng 10h cùng ngày, bà Ngô Thị Th. (SN 1981), vợ ông T. về phát hiện nên liền leo lên mái tôn để cứu. Tuy nhiên, do dòng điện vẫn lan truyền trên mái tôn nên bà Th. cũng bị điện giật. Người dân xung quanh phát hiện nên cắt nguồn điện rồi đưa vợ chồng ông T. xuống, tuy nhiên cả hai vợ chồng đã tử vong.

Được biết, vợ chồng ông T. có 2 người con. Người con lớn đang học năm thứ 2 đại học, người con út chuẩn bị vào lớp 5.

Người dân địa phương và lực lượng y tế nỗ lực cứu chữa song 2 nạn nhân đã tử vong. (Nguồn ảnh: Báo CAND)

Sự ra đi đột ngột của vợ chồng ông T. khiến gia đình, người thân, hàng xóm không khỏi bàng hoàng, đau xót. Được biết, chỉ vài ngày nữa, ngôi nhà của gia đình dự kiến sẽ được bàn giao cho chủ mới.

Người mua đã đặt cọc, còn vợ chồng ông Lê Ngọc T. dự định dọn xuống công trình vừa dựng tạm trên mảnh đất phía sau để tiếp tục cuộc sống, gồng gánh món nợ ngân hàng và nuôi hai con ăn học.

Nói về khoản nợ của bố mẹ trên báo Tuổi Trẻ, con trai lớn Lê Viết H.A. (chuẩn bị bước vào năm 2 đại học) cho biết, em không nắm rõ toàn bộ các khoản nợ của bố mẹ, nhưng qua những lần nghe cả hai trò chuyện thì tổng số tiền vay khoảng 2,2 tỉ đồng, gồm nợ ngân hàng, nợ người thân và một số khoản vay khác.

Theo H.A., giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của căn nhà gia đình đang sinh sống đã được thế chấp tại ngân hàng. Trước khi xảy ra tai nạn, do áp lực nợ nần, bố mẹ em cũng đã ký hợp đồng đặt cọc bán căn nhà (số tiền nhận cọc khoảng 200 triệu đồng).

Theo thỏa thuận, đầu tháng 8/2026, các bên sẽ cùng đến ngân hàng để thực hiện thủ tục ba bên, giải chấp tài sản và hoàn tất việc mua bán nhà. Hiện giờ bố mẹ đã mất, H.A. không biết căn nhà sẽ ra sao, các khoản nợ của bố mẹ sẽ được giải quyết thế nào?

Không chỉ gia đình, người thân bàng hoàng, đau xót, hoang mang trước sự ra đi đột ngột của vợ chồng ông T., người đặt cọc mua nhà cũng rơi vào cảnh rối bời. Thông tin trên Tuổi Trẻ, người phụ nữ đặt cọc cho hay khoảng 2 tháng trước, biết được thông tin gia đình ông T. rao bán nhà qua mạng xã hội, vợ chồng chị tìm hiểu và đặt vấn đề mua lại căn nhà. Chị dự tính căn nhà vừa là nơi ở, vừa là chỗ làm nghề của chị.

Theo lời người phụ nữ chia sẻ trên Tuổi Trẻ thì hoàn cảnh kinh tế gia đình không khá giả. Để có tiền mua nhà, 2 vợ chồng chị dự định thế chấp căn nhà đang ở để vay ngân hàng trong vòng 20 năm. Do chưa kịp giải ngân, khoản tiền đặt cọc 200 triệu đồng là chị mượn tạm của một người thân lớn tuổi.

Khi nghe tin vợ chồng ông T. mất, người phụ nữ bủn rủn tay chân, đầu óc trống rỗng, chưa biết phải tính sao.

"Thực sự cả bên mua lẫn bên bán đều rất khổ. Gia đình anh T. bán nhà để gỡ nợ, còn gia đình tôi cũng tính phải vay ngân hàng suốt 20 năm mới dám mua", người phụ nữ chia sẻ trên Tuổi Trẻ.