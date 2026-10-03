Vợ cũ hơn 17 tuổi nhắn gửi Đàm Vĩnh Hưng: "Chị chúc em thật nhiều sức khỏe"

"Đại thành công trong những công việc mà em ước muốn Hưng nhé. Love", vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Ngày 2/10, Đàm Vĩnh Hưng đón sinh nhật tuổi 55. Nam ca sĩ tổ chức tiệc mừng tại TP.HCM với sự tham gia của nhiều bạn bè, nghệ sĩ.

Trong ngày sinh nhật, nhiều nghệ sĩ đăng lời chúc mừng tuổi mới đến Đàm Vĩnh Hưng. Đáng chú ý, bầu show hải ngoại Liên Phạm - vợ cũ của nam ca sĩ - cũng gửi lời chúc đến chồng cũ trên trang cá nhân.

Trong bài đăng chúc mừng sinh nhật, Liên Phạm viết: "Happy Birthday Hưng nhé ... Chị chúc em thật nhiều sức khỏe".

Bà cũng gửi lời chúc Đàm Vĩnh Hưng đạt được những điều mong muốn trong công việc: "Đại thành công trong những công việc mà em ước muốn Hưng nhé. Love". Kèm lời chúc, Liên Phạm đăng thiệp mời sinh nhật của Đàm Vĩnh Hưng.

Liên Phạm sinh năm 1954, là Việt kiều Mỹ và hoạt động trong lĩnh vực bầu show. Bà từng có thời gian gắn bó với Đàm Vĩnh Hưng nhưng cuộc hôn nhân được giữ kín.

Năm 2021, thông tin Liên Phạm nộp đơn ly hôn Đàm Vĩnh Hưng tại tòa án Mỹ gây chú ý. Thời điểm đó, công chúng mới biết hai người đã kết hôn từ năm 2004.

Liên Phạm hơn Đàm Vĩnh Hưng 17 tuổi. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Ở tuổi 55, Đàm Vĩnh Hưng vẫn hoạt động nghệ thuật và lấn sang kinh doanh đồ uống.