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Đàm Vĩnh Hưng mang con đến nhà Mỹ Tâm

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Sự thân thiết của Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng và Polo thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Đàm Vĩnh Hưng mang con đến nhà Mỹ Tâm - Ảnh 1.

Bức ảnh chụp chung khiến cư dân mạng "đẩy thuyền" Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng vừa chia sẻ khoảnh khắc đưa con trai Polo đến thăm Mỹ Tâm. Nam ca sĩ mang bánh trung thu làm quà cho Mỹ Tâm và gia đình, trong khi nữ ca sĩ tặng lại hai cha con món quà đặc biệt.

Đàm Vĩnh Hưng viết trên trang cá nhân: "Vừa hết sốt là báo "cô ơi! Con muốn ghé thăm cô và tặng bánh trung thu cô và gia đình luôn ạ!". Con còn biết cô chỉ thích bánh dẻo thôi. Cô tặng lại nước hoa mới phát hành của cô liền!".

Kèm bài đăng, nam ca sĩ chia sẻ loạt ảnh chụp cùng Mỹ Tâm và con trai Polo. Trong một khoảnh khắc, Mỹ Tâm ôm Polo vào lòng, cậu bé tỏ ra tự nhiên, gần gũi với nữ ca sĩ.

Một bức ảnh khác ghi lại cảnh Đàm Vĩnh Hưng, Polo và Mỹ Tâm cùng ngồi trên sofa, tạo dáng hình trái tim trông vô cùng ấm áp.

Đàm Vĩnh Hưng mang con đến nhà Mỹ Tâm - Ảnh 2.
Đàm Vĩnh Hưng mang con đến nhà Mỹ Tâm - Ảnh 3.

Mỹ Tâm thân thiết bên con trai Đàm Vĩnh Hưng.

Sự thân thiết của ba người nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả dành lời khen cho khoảnh khắc đáng yêu giữa Mỹ Tâm và Polo, đồng thời tiếp tục "đẩy thuyền" Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm.

"Giá mà 3 ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình", "Đôi này cưới nhau là đẹp nhất", "Yêu quá đi thôi, về một nhà thì tốt nhỉ", "Thấy quá hạnh phúc, tiếc thay không về chung một nhà", "Dễ thương quá. Rất tiếc không chung nhà"... là một số bình luận của khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm có mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm. Nam ca sĩ từng nhiều lần tiết lộ anh có tình cảm hơn mức bạn bè và công khai bày tỏ sự yêu mến, ngưỡng mộ dành cho Mỹ Tâm.

Trong một chia sẻ với Mốt và Cuộc sống trước đây, Mỹ Tâm từng xác nhận việc đàn anh nhiều lần thổ lộ tình cảm với cô: "Việc anh Hưng thổ lộ anh ấy yêu và ngưỡng mộ tôi là có và nhiều lần chứ không chỉ một lần".

Dù được khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền", Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè thân thiết trong nhiều năm.

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Tags

Đàm Vĩnh Hưng

mỹ tâm

Polo

ca sĩ

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