Nữ ca sĩ quê Kiên Giang trúng 160 tờ vé số: U50 vẫn chưa lấy chồng

Cuộc sống của nữ ca sĩ quê Kiên Giang sau khi chia sẻ trúng 160 tờ vé số thu hút sự chú ý của nhiều người.

Sau khi chia sẻ trúng 160 tờ vé số nhận về khoảng 16 triệu đồng, thông tin về Lưu Ánh Loan bất ngờ nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Vậy Lưu Ánh Loan là ai?

Lưu Ánh Loan chia sẻ chuyện trúng số.

Lưu Ánh Loan sinh ra tại Kiên Giang. Trước khi trở thành ca sĩ, cô từng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang và có thời gian làm giáo viên mầm non. Từ nhỏ đã có niềm đam mê ca hát, Lưu Ánh Loan quyết định rời quê nhà, từ bỏ công việc ổn định để một mình lên Sài Gòn tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp.

Năm 2003, cô may mắn được nhạc sĩ Đình Văn phát hiện và giới thiệu đi hát. Thời gian đầu, Lưu Ánh Loan theo đuổi nhạc trẻ để phù hợp với thị hiếu khán giả. Cô phải chấp nhận hát lót tại các phòng trà, sân khấu nhỏ với mức cát-xê ít ỏi để duy trì đam mê.

Sau nhiều năm miệt mài hoạt động nhưng chưa thực sự tạo được dấu ấn, bước ngoặt lớn đến với Lưu Ánh Loan vào năm 2016. Liên khúc "Tình nghèo có nhau - Sầu tím thiệp hồng" bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.

Chất giọng ngọt ngào, trầm lắng, phảng phất nét buồn man mác của Lưu Ánh Loan nhanh chóng chinh phục những người yêu nhạc trữ tình. Đến nay, Lưu Ánh Loan đã phát hành gần 10.000 bài hát. Không chỉ đi hát, cô còn thành lập công ty riêng để sản xuất âm nhạc và đào tạo, dẫn dắt nhiều ca sĩ trẻ bước vào nghề.

Nữ ca sĩ dành nhiều thời gian cho sự nghiệp, chăm sóc người thân.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện đời tư của Lưu Ánh Loan cũng từng nhận được nhiều sự chú ý. Năm 2022, xuất hiện trong chương trình "Hạnh phúc ở đâu", nữ ca sĩ từng chia sẻ về lý do về việc U50 chưa kết hôn.

Lưu Ánh Loan cho biết sau khi mẹ qua đời, cô phải gánh vác nhiều trách nhiệm trong gia đình. Nữ ca sĩ dành sự quan tâm đặc biệt cho những người em, người cháu cũng như các ca sĩ trẻ mà cô dìu dắt.

Cô từng tâm sự: "Sau khi mẹ mất, một mình tôi phải gánh vác quá nhiều thứ. Tôi thương những người em, người cháu trong gia đình mình, bên cạnh đó là những em ca sĩ trẻ. Tất cả tiền bạc tôi kiếm được, dành dụm đều dành hết cho mọi người.

Tôi cảm thấy mình vẫn chưa chu toàn được hết cho tất cả mọi người. Tôi muốn khi mình còn làm được, kiếm tiền được thì sẽ thay mẹ chăm sóc những người mà mẹ thương yêu. Khi nào mọi việc sắp xếp được ổn thỏa, mình may mắn gặp được một người có thể cùng mình đi đoạn đường sau này thì cũng sẽ yên tâm hơn".

Hiện tại, trên trang cá nhân, Lưu Ánh Loan vẫn để trạng thái "độc thân". Nữ ca sĩ thường xuyên cập nhật hình ảnh, hoạt động nghệ thuật và công việc nhưng khá kín tiếng về chuyện tình cảm.