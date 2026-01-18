Vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng xót xa: "Chị không ngờ lần gọi tối chủ nhật lại là lần cuối"

Mới đây, thông tin doanh nhân Nguyễn Tiến Huy qua đời vì tai nạn giao thông khiến giới nghệ sĩ Việt ở hải ngoại bàng hoàng, xót xa. Theo MC Khánh Hoàng chia sẻ, vị doanh nhân này là ân nhân của nhiều nghệ sĩ: "Anh là người bỏ tiền túi tài trợ cho rất nhiều show nhạc, băng nhạc của các nghệ sĩ trong thời gian anh ăn nên làm ra, có nhiều tiền. Tôi gọi anh là ân nhân của nhiều nghệ sĩ hải ngoại và trong nước", theo nguồn Thanh Niên Việt.

Vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng - bà Liên Phạm và doanh nhân Huy Nguyễn.

Trên Facebook, vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng - bầu show Liên Phạm cũng đăng nhiều status bày tỏ sự bàng hoàng, xót thương trước sự ra đi của doanh nhân họ Nguyễn - một người em thân thiết.

"Ôi… Thức giấc lúc 5 giờ sáng, bàng hoàng đọc được tin nhắn: “Chị ơi… Huy mất rồi…”. Là sao hả em? Mới tối qua thôi, Huy còn gọi cho chị, tâm sự với chị cả tiếng đồng hồ mà. Chị biết em đã rất buồn, rất phiền và đau lòng nhiều lắm.

Chị đã khuyên em hãy buông bỏ, hãy quên đi những kẻ vô ơn, phản bội vì rồi họ cũng sẽ phải sống trong dằn vặt mà thôi… Chị sẽ nhớ em mãi - người em trai luôn ở bên chị mỗi khi chị cần. Chị biết ơn em vì lúc nào em cũng lo lắng, quan tâm cho chị bằng một tấm lòng thật hiền và thật sâu. Giờ đây em hãy yên nghỉ nhé! Em sẽ không còn đau khổ nữa. Em trai, yên nghỉ nha em. Chị Liên Phạm sẽ nhớ em rất nhiều…".

Doanh nhân Huy Phạm thân thiết nhiều người trong giới nghệ sĩ.

Ở một chia sẻ khác, bầu show đình đám không giấu được nỗi buồn và những giọt nước mắt: "Còn ai gọi cho chị lúc 2 giờ sáng, vừa khóc vừa nghẹn ngào… Còn ai lo lắng cho chị từng chút một. Còn ai cầm tay chị khi thấy chị làm show mà cứ lo nghĩ đủ điều. Còn ai nói với chị rằng: “Em thương chị nhất trên đời…”.

Mỗi lần nhớ đến em – Huy Nguyễn – chị lại thấy tim mình nhói lên. Em thì đã nhẹ nhàng, an yên rồi, không còn phiền muộn, không còn đau khổ nữa… Chỉ còn chị ở lại, nhớ em, nhớ người em đã luôn âm thầm phụ giúp, lo lắng cho chị từng chút một… Em trai, hãy yên nghỉ nhé! Người em ngọt ngào nhất của chị".

Ở chia sẻ gần nhất, vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục nhớ lại những kỷ niệm khó quên điều này cho thấy cả hai có sự gắn bó rất thân thiết: "Những kỷ niệm đẹp với em Huy Nguyễn, sẽ mãi ở trong tim chị… Em yên nghỉ nhé em. Từ nay, em sẽ không còn buồn phiền, đau đớn hay tức giận nữa.

Chị sẽ luôn nhớ mãi nụ cười hiền, ánh mắt và sự ngọt ngào của em – người em trai mà chị thương quý. Chị không ngờ rằng, cuộc gọi tối chủ nhật khi em tâm sự cùng chị lại là lần cuối… Là lời giã biệt em dành cho chị. Cuộc sống buồn quá… vô thường quá… Yên nghỉ nhé em! Chị sẽ nhớ em mãi". Theo chia sẻ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng, đám tang người em thân thiết của bà sẽ diễn ra vào ngày 31/1.

Bà Liên Phạm và chồng cũ.

Vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng tên Liên Phạm, sinh năm 1954 là Việt kiều Mỹ. Năm 2021, nhiều người bất ngờ trước thông tin Đàm Vĩnh Hưng bị vợ lớn hơn 17 tuổi - là bà Liên Phạm nộp đơn ly hôn lên tòa án Mỹ. Từ đây, nhiều người mới biết, "ông hoàng nhạc Việt" một thời đã kết hôn từ năm 2004.