Hủy show Đàm Vĩnh Hưng ở Đà Lạt

Ngày 7/12, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thông báo trên trang cá nhân về việc tạm ngưng đêm nhạc dự kiến diễn ra ngày 20/12 tại Đà Lạt do ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt và sạt lở tại khu vực Lâm Đồng. Nam ca sĩ cho biết đây là quyết định xuất phát 100% từ bản thân khi nhận thấy điều kiện thời tiết bất lợi khiến cả nghệ sĩ lẫn khán giả khó có thể thưởng thức âm nhạc trọn vẹn.

Anh viết: "Trước tình hình mưa bão, lụt lội, sạt lở tại khu vực Lâm Đồng – nhất là Đà Lạt, với hoàn cảnh như thế thì người hát lẫn người nghe sẽ không thể nào đủ tâm trí để hát hò hay thưởng thức một cách trọn vẹn. Nên Hưng và Mây Lang Thang quyết định tạm ngưng đêm diễn ngày 20/12 sắp tới".

Nam ca sĩ gửi lời cáo lỗi đến khán giả đã mua vé và cho biết ban tổ chức sẽ chủ động liên hệ để hoàn trả toàn bộ chi phí. Anh cũng cảm ơn đơn vị tổ chức Mây Lang Thang vì đã đồng thuận, đồng thời trấn an rằng chương trình sẽ được dời sang một thời điểm thích hợp hơn.

Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn của Vpop suốt hơn hai thập kỷ qua, được khán giả yêu mến bởi giọng hát đặc trưng, phong cách trình diễn mạnh mẽ và khả năng làm chủ sân khấu. Ngoài loạt hit như "Xin lỗi tình yêu", "Người tình trăm năm", "Vợ tương lai"… anh còn ghi dấu với nhiều live show lớn, thường xuyên cháy vé. Bên cạnh ca hát, Đàm Vĩnh Hưng còn hoạt động sôi nổi trong vai trò huấn luyện viên các chương trình âm nhạc và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, giữ được sức hút bền bỉ trong làng giải trí Việt.