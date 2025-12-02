Nam nghệ sĩ nổi đình đám một thời: U70 ngồi xe lăn, được ân nhân tha thứ, từ chối 1 việc

Thương Tín, sinh năm 1956 tại Phan Rang, Ninh Thuận là một trong những gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt Nam thập niên 1980–1990. Từ những ngày đầu theo cải lương, ông đã bộc lộ tài năng sân khấu và niềm đam mê nghệ thuật. Sau khi được đào tạo bài bản tại Trường Quốc gia Âm nhạc – Kịch nghệ Sài Gòn, ông nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua hàng loạt vai kịch quan trọng, trước khi chuyển sang điện ảnh và trở thành ngôi sao sáng với những vai diễn để đời trong các phim như Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn...

Thương Tín hiện tại sức khỏe yếu.

Những năm tháng huy hoàng, Thương Tín từng là cái tên được săn đón, là niềm tự hào của màn bạc Việt Nam. Tuy nhiên, như nhiều ngôi sao khác, ông cũng trải qua những trắc trở. Cuộc sống và sự nghiệp có lúc sa sút vì những vấp ngã cá nhân nhưng tài năng và hình ảnh một thời vẫn khiến khán giả nhớ mãi.

Bước sang tuổi xế chiều, Thương Tín phải đối mặt với nhiều khó khăn về sức khỏe. Năm 2021, ông từng bị đột quỵ. Đến cuối 2024 – đầu 2025, tai nạn nghiêm trọng khiến ông vỡ bánh chè gối phải, viêm khớp gối trái, gần như không thể đi lại, phải nhờ xe lăn hoặc bồng bế. Sức khỏe suy giảm, cân nặng giảm mạnh, tinh thần hoang mang, cuộc sống hằng ngày trở nên chật vật.

Trong gia đoạn ốm đau tuổi xế chiều từ lúc đột quỵ, nghệ sĩ Thương Tín nhận được sự giúp đỡ của nhiều mạnh thường quân trên cả nước. Trong đó nhiệt tình nhất có lẽ là nhạc sĩ Tô Hiếu. Ngoài hỗ trợ tiền bạc, chỗ ăn ở vị nhạc sĩ này còn kết nối, tìm show cho Thương Tín.

Thương Tín và nhạc sĩ Tô Hiếu

Tuy nhiên vào khoảng tháng 3/2024, Thương Tín lại gây ồn ào khi "tố" nam nhạc sĩ lợi dụng tên tuổi ông để pr bản thân và giữ cát-xê. "Tô Hiếu giữ tiền cát-xê của tôi. Mỗi lần tôi muốn lấy tiền khỏi tài khoản, tôi phải nhờ đi đến ngân hàng cùng với Tô Hiếu thì tôi mới được lấy tiền", Thương Tín từng phát ngôn "tố" ân nhân của mình sau quãng thời gian được giúp đỡ.

Sau sự việc, nhạc sĩ Tô Hiếu bức xúc, tuyên bố ngừng hỗ trợ chỗ ở, ăn uống cho nghệ sĩ Thương Tín. Tuy nhiên, anh vẫn khuyên Thương Tín về quê sống an hưởng tuổi già bên người thân thay vì sống cơ cực ở Sài Gòn.

Thế nhưng có lẽ là duyên phận, kể từ đó đến nay nhạc sĩ Tô Hiếu vẫn luôn quan tâm đến Thương Tín khi ông tìm tới. Thời gian gần đây, Thương Tín đau ốm triền miên, anh vẫn quan tâm, hỏi han và ghé thăm nhà ở Phan Rang. Chia sẻ trên tờ Gia đình & Xã hội, nhạc sĩ Tô Hiếu tiết lộ, anh từng đề xuất tổ chức một chương trình nhằm hỗ trợ Thương Tín có thêm kinh phí chữa bệnh và lo cuộc sống tuổi xế chiều nhưng nam nghệ sĩ lại bất ngờ từ chối. Theo Tô Hiếu, Thương Tín có biểu hiển bị trầm cảm vì lâu ngày chưa được gặp con gái và nhớ cuộc sống sôi động của phố thị.