Nữ NSƯT vừa được phong hàm Phó giáo sư không chỉ học vấn khủng, nhan sắc còn trẻ đẹp bất ngờ

Với 14 bài báo khoa học, 2 cuốn sách chuyên môn, nhiều tác phẩm nghệ thuật đạt giải quốc gia cùng hàng loạt giải thưởng cá nhân và giải thưởng hướng dẫn học viên, cô được công nhận học hàm Phó giáo sư ở tuổi 43 – trở thành nữ ca sĩ duy nhất trong nhóm ứng viên nghệ thuật năm 2025.