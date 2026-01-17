Tóc Tiên thông báo ly hôn ở tuổi U40, nói thẳng một việc để không ai suy diễn

Sau thời gian im lặng trước những đồn đoán của dư luận, ca sĩ Tóc Tiên chính thức lên tiếng xác nhận việc kết thúc hôn nhân với nhà sản xuất âm nhạc Touliver.

Ca sĩ Tóc Tiên đã đăng tải tâm thư dài gửi tới khán giả, báo chí và những người thân quen, chính thức xác nhận việc cô và ông xã Touliver (Hoàng Touliver) đã quyết định dừng lại trong vai trò vợ chồng sau 10 năm đồng hành.

Trong chia sẻ, Tóc Tiên cho biết từ khi bước vào con đường nghệ thuật, cô luôn trân trọng sự đồng hành của khán giả không chỉ trong âm nhạc mà cả những chặng đường quan trọng của cuộc sống. Dù vậy, cô và Touliver luôn lựa chọn giữ đời sống cá nhân ở mức riêng tư, mong được nhìn nhận qua âm nhạc và hành trình làm nghề nghiêm túc.

Vợ chồng Tóc Tiên lúc còn mặn nồng.

Theo nữ ca sĩ, những tháng ngày vừa qua là khoảng thời gian nhiều thử thách đối với cả hai. Trước sự quan tâm và mong chờ một lời xác nhận từ công chúng, Tóc Tiên cho biết cô và chồng cũ cần một khoảng lặng đủ dài để nhìn lại bản thân, đối thoại thẳng thắn và suy ngẫm kỹ lưỡng.

“Sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè- anh em đồng nghiệp. Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh - thấu hiểu - tôn trọng tuyệt đối và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài.

Với Tiên, 10 năm qua sẽ mãi luôn là một đoạn đời hạnh phúc, biết ơn và đáng trân trọng vô cùng. Chúng tôi đã trưởng thành hơn vì nhau, tử tế hơn cùng nhau, bình yên hơn nhờ có nhau. Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế.

Và nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế. Tiên nghĩ rằng, cuộc đời là những mảnh ghép mang tên “lựa chọn”. Và dù cho sự lựa chọn ấy có khó khăn đến mấy, một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu ra kết thúc là để khởi đầu”, Tóc Tiên viết. Nữ ca sĩ nhấn mạnh đây là quyết định được đưa ra trên cơ sở văn minh, thấu hiểu và tôn trọng tuyệt đối, không chịu tác động từ bất kỳ yếu tố bên ngoài nào.

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, Tóc Tiên gọi 10 năm bên Touliver là “một đoạn đời hạnh phúc, biết ơn và đáng trân trọng”. Cô chia sẻ cả hai đã trưởng thành hơn vì nhau, tử tế hơn cùng nhau và bình yên hơn nhờ có nhau. Với cô, nếu không có Touliver, hành trình 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên sẽ không thể “thăng hoa đến thế”.

Nữ ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn khán giả và truyền thông tôn trọng quyết định của cả hai, không lan truyền những thông tin sai lệch ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm người trong cuộc. Sau thông báo này, Tóc Tiên cho biết cô sẽ không chia sẻ thêm về câu chuyện riêng tư.

Trong tâm thư, Tóc Tiên gửi lời cảm ơn tới gia đình hai bên đã luôn yêu thương, thấu hiểu và tôn trọng quyết định của vợ chồng cô trong suốt chặng đường vừa qua. Cô cũng tri ân khán giả – những người luôn dõi theo và dành tình cảm cho mình, xem đó là động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân trong nghệ thuật.

Khép lại chia sẻ, Tóc Tiên gửi lời nhắn riêng tới Touliver: “Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ”, đồng thời mong mỗi người có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình.