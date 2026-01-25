Vợ cũ Bằng Kiều tụ họp với các nghệ sĩ lúc sáng sớm để làm một việc

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ những khoảnh khắc quay lại cảnh các nghệ sĩ, bạn bè đồng nghiệp ở Mỹ tụ họp tại nhà cô để học thiền. Trizzie Phương Trinh là người dạy thiền cho các đồng nghiệp.

Thúy Nga nói: "Tôi đang ghi loại khoảnh khắc buổi sáng sớm tại nhà chị Trizzie Phương Trinh, vui lắm, ấm cúng lắm. Chị Trizzie Phương Trinh là chủ trì, cô giáo dạy thiền của chúng tôi.

Ở cùng chị Trizzie Phương Trinh vào sáng sớm mới biết chị ấy đều như vắt chanh. Đúng 7 giờ kém 10 phút là chị ấy xuất hiện ở cửa nhà tôi để bấm chuông. Hôm nay, chị ấy bận đưa bà ngoại với bà dì tới cùng nên trễ chút xíu. Chúng tôi tập ngồi thiền cho có sức khỏe. Từ ngày tập thiền, chúng tôi ai cũng tươi tỉnh".

Trong vai trò mới là cô giáo dạy thiền, Trizzie Phương Trinh tỏ ra vô cùng tâm huyết và nghiêm túc, hướng dẫn cho mọi người từng chút một. Được biết, cô mới chuyển qua bộ môn thiền học.

Trizzie Phương Trinh nói: "Điều khiến tôi vui nhất trong năm vừa qua là tìm được đến con đường thiền tịnh. Tôi là người rất năng động, một ngày làm được rất nhiều thứ, chơi nhiều thứ nhưng lại thiền được.

Tôi tìm được đến thiền tịnh một cách tình cờ. Tôi có theo dõi một bác sĩ người Mỹ vì rất thích thú tìm hiểu về tâm linh, năng lượng, truyền cảm hứng. Thấy bác sĩ này có một lớp truyền cảm hứng nên tôi đăng ký học. Tới lúc tôi vào học mới biết đây là lớp dạy thiền, thiền từ sáng tới tối.

Ban đầu tôi học thiền cũng khó, nhưng sau đó tịnh tâm lại được và bỏ hết được suy nghĩ khỏi đầu. Bạn bè biết tôi mới học thiền về nên nhờ tôi chỉ cho họ. Tôi phải tìm hiểu thêm rất nhiều để dạy lại cho người ta. Vì thế nên giờ tôi trở thành người dạy thiền. Tôi có một lớp thiền với khá nhiều bạn bè nghệ sĩ, ca sĩ, sáng nào cũng ngồi thiền với nhau.

Đây là thành quả tôi tự hào nhất. Trước đây tôi cũng phải 2 giờ sáng mới ngủ rồi 10 giờ sáng mới dậy. Nhưng bây giờ tôi đi đâu cũng phải ngủ sớm để sáng sớm dậy thiền. Nó thành một thói quen của tôi.

Từ đó, mọi người khen tôi dạo này thần thái thay đổi, trẻ hẳn ra, giống như lão hóa ngược. Tôi lại càng có động lực để tiếp tục thiền".