Vợ cũ Bằng Kiều nói thẳng về giới nghệ sĩ

"Nhiều nghệ sĩ ở ngoài kia bơ vơ" – Trizzie Phương Trinh nói.

Vừa qua, tại lễ giỗ Tổ ở nhà vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh, ca sĩ Thái Tài đã tâm sự về các đồng nghiệp của mình sau 10 năm bỏ hát.

Anh nói: "Tôi rất vui được tới đây ngày hôm nay. Tôi cảm thấy may mắn và phải gửi lời cảm ơn tới các bạn đồng nghiệp là Trizzie Phương Trinh, Lynda Trang Đài, Tommy Ngô và Henry Nguyễn đã tạo một nhóm là New Wave Tour để đi hát cùng nhau.

Thái Tài

5 đứa chúng tôi khi đứng cùng nhau trên sân khấu tạo ra được một nguồn năng lượng rất mạnh, khiến khán giả cuồng nhiệt. Mỗi lần chúng tôi ra sân khấu là khán giả chạy lên nhảy cùng chúng tôi.

Đây là may mắn với tôi vì cũng phải 10 năm tôi bỏ hát, đến khi trở lại vẫn được khán giả yêu quý như thế, cũng nhờ được Trizzie Phương Trinh giúp đỡ mới đi hát lại được suôn sẻ".

Về phía mình, ca sĩ Trizzie Phương Trinh nói thẳng: "Không ai trong hội Nghệ sĩ tâm linh có tính ngôi sao. Chúng ta bước vào đây là phải bỏ bản ngã bên ngoài, mọi người đều bình đẳng như nhau dù là nghệ sĩ hay không.

Trong đây không ai là ngôi sao hết. Ngọc Anh có thể là ngôi sao ca nhạc ở ngoài nhưng bước vào hội vẫn bình thường như mọi người.

Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi ở ngoài gặp sóng gió gì vẫn về đây để quây quần cùng mọi người, bà nội, bà ngoại, anh chị em.

Trizzie Phương Trinh

Nhiều nghệ sĩ ở ngoài kia bơ vơ, khi gặp chuyện không biết phải tìm đến ai vì nhiều khi nói những chuyện riêng tư ra với đồng nghiệp, hôm nay vui thì không sao, ngày mai không vui họ bắt đầu đi kể lể, truyền miệng rồi tam sao thất bản, thành tin đồn nọ kia, rất mệt mỏi, rồi còn nhiều chuyện sân si nữa".

Trizzie Phương sinh năm 1966, là nữ ca sĩ hải ngoại nổi tiếng với phong cách trình diễn bốc lửa, năng động. Cô sang Mỹ định cư từ nhỏ và từng gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp âm nhạc cũng như kinh doanh.

Về đời tư, cô từng kết hôn với ca sĩ Bằng Kiều vào năm 2002. Họ có 3 con trai trước khi chia tay hòa bình vào năm 2013. Sau ly hôn, Trizzie Phương Trinh trực tiếp nuôi dưỡng các con và giữ mối quan hệ văn minh, thân thiết cùng hỗ trợ chồng cũ trong cuộc sống.

Hiện tại ở tuổi U60, cô vẫn duy trì sắc vóc trẻ trung, tích cực hoạt động nghệ thuật và dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình.