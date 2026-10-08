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Bạn hẹn gặp để khuyên lấy chồng ở tuổi 60, vợ cũ Bằng Kiều nói thẳng: "Không có nhu cầu"

Tùng Ninh
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"Cái mặt mình đang cười vui vẻ tự nhiên trở thành đơ như cây cơ. Mình nói ngay là mình không có nhu cầu" – Trizzie Phương Trinh nói.

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ về tình hình sức khỏe của ca sĩ Bảo Hân sau khi thử nghiệm loại thuốc mới khiến cơ thể chỉ còn da bọc xương.

Cô tâm sự: "Bảo Hân muốn tìm chồng cho mình!

Trizzie Phương Trinh chia sẻ về sức khỏe Bảo Hân và khẳng định không cần chồng ở tuổi 60 - Ảnh 1.

Hai tuần trước, mình cùng ca sĩ Thái Tài và Vina Uyển Mi có đến nhà thăm Bảo Hân. Lúc đó nhìn bạn mình mà thương lắm. Mỗi bước đi đều phải có người dìu vì cơ thể đang phản ứng với loại thuốc mới mà Bảo Hân đang thử nghiệm cho căn bệnh Parkinson.

Vì vậy, khi Bảo Hân nhắn tin nói hai vợ chồng muốn hẹn mình ra ngoài ăn, mình vừa bất ngờ vừa mừng. Bảo Hân chịu ra ngoài ăn có nghĩa là sức khỏe của bạn đã khá hơn rồi. Hai vợ chồng muốn ăn chay nên mình hẹn gặp tại một nhà hàng chay.

Vừa ngồi xuống, hai vợ chồng nhìn nhau cười cười. Rồi Bảo Hân nhìn mình, phán một câu: Tụi mình muốn tìm chồng cho bạn.

Cái mặt mình đang cười vui vẻ tự nhiên trở thành đơ như cây cơ. Mình nói ngay là mình không có nhu cầu. Nhưng Bảo Hân bảo, một người phụ nữ như mình cũng cần có một người đàn ông bên cạnh để yêu thương và chăm sóc.

Trizzie Phương Trinh chia sẻ về sức khỏe Bảo Hân và khẳng định không cần chồng ở tuổi 60 - Ảnh 2.

Bảo Hân và chồng

Nói đến đó, Hân quay sang Tee và nói rằng Hân rất biết ơn chồng vì tất cả những gì anh đã hy sinh cho cô. Và cũng như bao nhiêu lần khác, cứ nhắc đến Tee là mắt Bảo Hân lại rưng rưng.

Ai theo dõi Facebook của mình chắc cũng biết mình đã vài lần viết về chuyện tình đẹp của Bảo Hân và Tee Tran. Và đến hôm nay, nhìn hai người, mình càng tin rằng tình yêu thật sự là có thật khi mình tìm đúng người.

Những gì mọi người nhìn thấy và dành lời khen cho Tee chỉ là một phần rất nhỏ. Còn mình là người có dịp chứng kiến nên có thể nói rằng, thật khó để tìm được một người đàn ông thứ hai như Tee. Cứ mỗi lần nói về chồng là Bảo Hân lại rưng rưng, vì Hân luôn sợ mình trở thành gánh nặng cho anh. Nhưng nhìn cách Tee chăm sóc Hân mới hiểu được hai chữ "vợ chồng" ý nghĩa đến mức nào.

Không muốn Bảo Hân xúc động nữa, mình liền đổi giọng, nói lớn: "Trời! Hai người hẹn tôi ra đây chỉ để tìm chồng cho tôi thiệt đó hả?".

Lúc đó Hân mới bật cười: "Đúng là tụi này muốn tìm chồng cho bạn thật, nhưng đó không phải là lý do hẹn bạn ra đây hôm nay".

Mừng lắm Bảo Hân ơi, khi hôm nay được nhìn thấy bạn khỏe hơn, có thể ra ngoài ăn uống, trò chuyện, cười nói chứ không phải chỉ ra khỏi nhà để đi gặp bác sĩ như mọi lần.

Và nghe đâu Bảo Hân đã lên được vài pounds, điều làm cô nàng vui nhất".

Phía dưới bài đăng, rất nhiều khán giả và bạn bè đồng nghiệp đã vào chúc mừng Bảo Hân. Ai cũng vui mừng khi Bảo Hân dần lấy lại được sức khỏe.

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Tags

Trizzie Phương Trinh

Bằng Kiều

Bảo Hân

Bệnh Parkinson

Hải ngoại

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