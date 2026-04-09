"Vợ chồng tôi lương gấp 7 lần vợ chồng người bạn, nhưng chúng tôi mua xe cũ, họ chơi xe sang"

Trong bối cảnh nhiều phương tiện truyền thông đưa tin (sai lệch) về việc "phần lớn người Mỹ không đủ khả năng chi trả cho các khoản phí khẩn cấp chỉ 1.000 đô la ", một cuộc thảo luận sôi nổi đã diễn ra trên Reddit nhằm tìm kiếm câu trả lời thực sự cho nghịch lý này.

Trong khi nhiều người đổ lỗi cho giá cả leo thang và hệ thống phúc lợi lỏng lẻo, tài khoản mang tên Thuyền trưởng bão tố đã thu hút sự chú ý đặc biệt bằng một phân tích trực diện về sự giao thoa giữa thói quen tiêu dùng và sự thiếu hụt kiến thức tài chính cá nhân, nguyên nhân khiến người Mỹ cảm thấy "ngột ngạt" vì thu nhập không theo kịp sinh hoạt phí.

Nhiều người biết rõ những lời khuyên tài chính nhưng lại không thực hành theo như vậy, dẫn đến những hệ lụy về lâu dài. Ảnh minh họa tạo bởi AI Gemini.

Những quyết định sai lầm vì thiếu hiểu biết

"Những quyết định sai lầm và sự thiếu hiểu biết về tài chính là lý do chính (của tình trạng nhiều người lương không theo kịp chi phí).

Đừng hiểu nhầm ý tôi. Chi phí sinh hoạt ở một số vùng của Mỹ rất cao. Giá nhà ở đang tăng cao ở nhiều khu vực vốn không có chi phí sinh hoạt cao. Tiền lương không theo kịp lạm phát. Các tập đoàn chỉ tồn tại để kiếm lợi nhuận và không hề quan tâm đến nhân viên hay khách hàng của họ. Chi phí chăm sóc sức khỏe rất đắt đỏ, ngay cả khi bạn có bảo hiểm, và càng đắt hơn nếu bạn không có. Vân vân và vân vân.

Chắc chắn có những người sống dựa vào tiền lương hàng tháng đơn giản vì thời buổi khó khăn và họ không có lựa chọn nào khác. Nhưng 90% người sống dựa vào tiền lương hàng tháng thì sao? Họ làm vậy là do những quyết định sai lầm. Sử dụng tối đa thẻ tín dụng, mua xe hơi đắt tiền, ăn ngoài thường xuyên, liên tục mua sắm hàng tiêu dùng đắt đỏ, chi 300.000 đô la cho bằng đại học về nghề đan rổ cổ đại ở Trung Mỹ, v.v..."

Sau khi phân tích là do chi tiêu sai lầm, người dùng Thuyền trưởng bão tố tự bạch rằng bản thân mình... may mắn vì lớn lên trong cảnh nghèo khó cùng cực ở miền Đông Kentucky. "Tôi biết mình không muốn sống nghèo cả đời. Tôi biết mình phải làm việc chăm chỉ, kiếm tiền và quan trọng hơn là hiểu về tiền bạc. Tôi đã đảm bảo mình có kiến thức về tài chính. Hôm nay, ở tuổi 41, tôi sống khá giả..."

Rồi tác giả này lấy dẫn chứng về mà mình đã giúp đỡ để họ học cách quản lý tiền bạc, họ đã đề nghị tư vấn, nhưng tất cả như "nước đổ lá khoai".

"Cảm giác như tôi đang nói một thứ tiếng nước ngoài với họ vậy. Ví dụ, thu nhập của vợ chồng tôi gấp khoảng 7 lần so với vợ chồng người bạn khác. Vậy mà tôi lại lái một chiếc xe bán tải 20 năm tuổi còn vợ tôi lái một chiếc SUV 13 năm tuổi. Cả hai chiếc đều được mua cũ và trả hết tiền trong vòng 3 năm.

Anh chàng này và vợ anh ta đều lái những chiếc xe mới mua. Với lãi suất hai chữ số và thời hạn vay 7 năm. Tệ hơn nữa, đó không phải là những chiếc xe bình thường dùng để đi chợ. Một chiếc là Cadillac, chiếc kia là Mustang. Khi tôi cố gắng nói với họ rằng những chiếc xe đó là vấn đề, họ cứ khăng khăng nói rằng cả hai đều cần một chiếc xe. Ừ, đúng là cần một chiếc xe. Nhưng với những điều khoản như vậy thì không cần những chiếc xe này. Một chiếc xe cũ hợp lý với giá 15.000 đô la là đủ rồi. Họ cứ nói rằng họ cần xe và đó là những gì họ muốn, như thể họ thậm chí không hiểu rằng có vấn đề gì."

Lời khuyên từ chuyên gia

Quan điểm này lập tức nhận được sự đồng tình lớn từ cộng đồng mạng với nhiều bình luận chỉ rõ những sai lầm phổ biến.

Tài khoản Ok_Gas5386 bổ sung rằng sự thiếu hiểu biết về lãi suất khi vay mua xe đang khiến nhiều người phải gánh khoản nợ gấp đôi giá trị thực của tài sản.

Nhiều người khi vay mua xe nếu không tìm hiểu kỹ lãi suất và chính sách sẽ gánh nợ đáng kể. Ảnh minh họa tạo bởi Gemini AI.

Đồng quan điểm, tài khoản MundaneHuckleberry38 nhận định rằng nhiều người đang ưu tiên những thứ họ "muốn" hơn là những nhu cầu thực sự thiết yếu. Tài khoản Tuyệt vời là nhất 6166 đưa ra dẫn chứng về những cá nhân sẵn sàng chi 950 đô la mỗi tháng cho xe sang nhưng không có nổi tiền dự phòng.

Sự mỏng manh này tạo ra "hiệu ứng domino" như phân tích của PersonalitySmall593, nơi một khoản sửa chữa 1.000 đô la có thể phá vỡ toàn bộ ổn định tài chính gia đình. Thậm chí, tài khoản GhostOfJamesStrang lưu ý rằng ngay cả người thu nhập cao cũng gặp rắc rối nếu thiếu tính thanh khoản do dồn hết tiền vào các quỹ hưu trí mà không giữ lại tiền mặt.

Tại bài công bố khảo sát về thói quen tiết kiệm của người Mỹ của Bankrate (nền tảng dữ liệu tài chính uy tín của Mỹ), các chuyên gia từ Bankrate đã đưa ra những lời khuyên về một lộ trình xây dựng "lá chắn an toàn" cho các gia đình và cá nhân.

Mark Hamrick, chuyên gia phân tích kinh tế cấp cao, khuyến nghị người dân nên bắt đầu bằng những mục tiêu khiêm tốn như tích lũy 500 đô la đầu tiên và thực hiện việc này một cách tự động.

Chuyên gia Stephen Kates nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ưu tiên xây dựng quỹ dự phòng ổn định trước khi giải quyết đồng thời mọi áp lực tài chính khác. Cuối cùng, việc thiết lập một tài khoản tiết kiệm riêng biệt là bước đi then chốt được các chuyên gia khuyên dùng để bảo vệ nguồn vốn dự phòng trước những cám dỗ chi tiêu hàng ngày.

Hay nói cách khác, các chuyên gia đều luôn nhắc lại bài học "kinh điển" nhưng lại ít người làm được để rồi sau này than vãn hoặc tiếc nuối. Bài học đó là: "trả cho mình" ngay lập tức, trước nhất, hàng tháng - đó là phần tích lũy, ít nhất 1/10 thu nhập, rồi chi tiêu mọi việc với phần còn lại.