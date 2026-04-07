Ứng dụng ước tính tiết kiệm lãi kép
lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

CÔNG CỤ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Bạn và gia đình bạn muốn tiết kiệm mà chưa "nhìn thấy" khoản tích lũy sẽ nảy nở ra sao theo thời gian?

Hoặc, bạn và gia đình đặt mục tiêu sẽ tiết kiệm được số tiền nhất định sau vài năm mà không biết mỗi tháng cần tích lũy bao nhiêu tiền?

Cả hai tình huống này đều có trong ứng dụng ngay tại bài viết này. Ứng dụng lần đầu tiên xuất hiện này tham khảo từ một nền tảng công cụ tài chính uy tín trên thế giới, Việt hóa và nâng cấp cho phù hợp với người Việt, được thực hiện trong chuyên đề Tài Chính 40 Plus.

Về bảo mật: Toàn bộ tính toán diễn ra ngay trong trình duyệt của bạn. Không có dữ liệu nào được gửi đi bất kỳ đâu. Đây là nguyên tắc bảo mật tuyệt đối và quyền riêng tư được ưu tiên từ khi thiết kế công cụ này.

Công cụ gồm ba chế độ:

  • Chọn nhanh một trong 12 mức tiết kiệm phổ biến để xem ngay biểu đồ tăng trưởng
  • Nhập số tiền tiết kiệm hàng tháng và xem tăng trưởng theo từng mốc thời gian
  • Nhập mục tiêu số tiền muốn có — tính ngược số tiền cần tiết kiệm mỗi tháng
Bấm để trải nghiệm công cụ tính tiết kiệm lãi kép
CHỌN 1 CÁCH TÍNH MÀ BẠN MUỐN TRẢI NGHIỆM

Ứng dụng chỉ áp dụng khi nhập số tiền lớn hơn 0 VNĐ và số tiền tiết kiệm tối đa mỗi tháng là 1 tỉ VNĐ (do đây là công cụ chỉ dành cho tiết kiệm cá nhân/gia đình phổ thông, không dành cho mô hình vốn tổ chức quy mô cực lớn).

Tăng trưởng tích lũy theo lãi kép ghép tháng (vốn gốc + lãi)

Bảng tổng hợp tích lũy lãi kép theo từng mốc thời gian
Chọn một mức tiết kiệm để xem ngay biểu đồ tăng trưởng. Lãi suất mặc định 5%/năm — bạn có thể điều chỉnh bên dưới.

Tăng trưởng tích lũy theo lãi kép ghép tháng

Bảng tổng hợp tích lũy lãi kép theo từng mốc thời gian
✦ Mức đóng góp hàng tháng được đề xuất
Bảng tổng hợp kế hoạch tiết kiệm
Lãi kép hoạt động như thế nào?

Theo nhiều nguồn tin, câu ví lãi kép là "kỳ quan thứ 8" được cho là nhận định của Albert Einstein và New York Times công bố thông tin năm 1983. Còn với Warren Buffet, ông ví lãi kép giống như "quả cầu tuyết lăn xuống đồi dài", tức là càng ngày càng lớn, càng cuối dốc lớn càng nhanh theo cấp số nhân.

Nguyên lý rất đơn giản: tiền lãi của tháng này sẽ được cộng vào vốn gốc, và tháng sau bạn nhận lãi trên tổng số đó — bao gồm cả phần lãi vừa sinh ra. Cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt hàng chục năm, kết quả cuối cùng sẽ lớn hơn rất nhiều so với phép tính nhân đơn giản.

Nhưng yêu cầu tiên quyết của mô hình này là không được ngừng, rút, gián đoạn trước thời hạn mục tiêu, giữ kỷ luật tuyệt đối, theo tinh thần "trả cho mình trước": cứ có thu nhập hàng tháng là trích ngay đưa vào tích lũy.

Ví dụ thực tế: với mức tiết kiệm 2 triệu đồng/tháng và lãi suất 5%/năm (ghép tháng theo phương pháp lãi kép), sau 10 năm bạn có khoảng 311 triệu đồng — trong khi tổng vốn gốc bỏ ra chỉ là 240 triệu. Phần lãi sinh thêm là hơn 71 triệu đồng, hoàn toàn không cần làm thêm gì. Sau 20 năm, tổng tích lũy vượt 825 triệu, và lãi chiếm hơn 345 triệu — gần bằng một năm rưỡi tiền gốc bỏ ra.

Điều đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng không đều. Mười năm đầu, lãi sinh ra chậm và khiêm tốn. Mười năm tiếp theo, đường cong bắt đầu dốc. Đến năm 30 và 40, phần lãi lớn hơn rất nhiều lần vốn gốc. Đây là lý do vì sao bắt đầu sớm, dù với số tiền nhỏ, vẫn quan trọng hơn bắt đầu muộn với số tiền lớn hơn.

Bảng dưới đây tóm tắt các con số điển hình, tính theo lãi suất 5%/năm, phương pháp lãi kép ghép tháng gửi đầu kỳ.

So sánh tích lũy lãi kép tại các mức tiết kiệm phổ biến, lãi suất 5%/năm
Tiết kiệm/tháng Sau 10 năm Vốn gốc 10 năm Sau 20 năm Vốn gốc 20 năm
500.000 đ 78 triệu 60 triệu 206 triệu 120 triệu
1.000.000 đ 156 triệu 120 triệu 413 triệu 240 triệu
2.000.000 đ 312 triệu 240 triệu 825 triệu 480 triệu
5.000.000 đ 780 triệu 600 triệu 2,06 tỉ 1,2 tỉ
10.000.000 đ 1,56 tỉ 1,2 tỉ 4,13 tỉ 2,4 tỉ
Tính theo công thức FV of Annuity Due, lãi kép ghép tháng gửi đầu kỳ, lãi suất 5%/năm. Số liệu làm tròn.

"Giữ lại không dưới một phần mười tất cả những gì bạn kiếm được. Không phải sau khi trả hết các thứ — mà trước. Luôn luôn trước."

George S. Clason · Người giàu có nhất thành Babylon (1926)