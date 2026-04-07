Lãi kép hoạt động như thế nào?

Theo nhiều nguồn tin, câu ví lãi kép là "kỳ quan thứ 8" được cho là nhận định của Albert Einstein và New York Times công bố thông tin năm 1983. Còn với Warren Buffet, ông ví lãi kép giống như "quả cầu tuyết lăn xuống đồi dài", tức là càng ngày càng lớn, càng cuối dốc lớn càng nhanh theo cấp số nhân.

Nguyên lý rất đơn giản: tiền lãi của tháng này sẽ được cộng vào vốn gốc, và tháng sau bạn nhận lãi trên tổng số đó — bao gồm cả phần lãi vừa sinh ra. Cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt hàng chục năm, kết quả cuối cùng sẽ lớn hơn rất nhiều so với phép tính nhân đơn giản.

Nhưng yêu cầu tiên quyết của mô hình này là không được ngừng, rút, gián đoạn trước thời hạn mục tiêu, giữ kỷ luật tuyệt đối, theo tinh thần "trả cho mình trước": cứ có thu nhập hàng tháng là trích ngay đưa vào tích lũy.

Ví dụ thực tế: với mức tiết kiệm 2 triệu đồng/tháng và lãi suất 5%/năm (ghép tháng theo phương pháp lãi kép), sau 10 năm bạn có khoảng 311 triệu đồng — trong khi tổng vốn gốc bỏ ra chỉ là 240 triệu. Phần lãi sinh thêm là hơn 71 triệu đồng, hoàn toàn không cần làm thêm gì. Sau 20 năm, tổng tích lũy vượt 825 triệu, và lãi chiếm hơn 345 triệu — gần bằng một năm rưỡi tiền gốc bỏ ra.

Điều đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng không đều. Mười năm đầu, lãi sinh ra chậm và khiêm tốn. Mười năm tiếp theo, đường cong bắt đầu dốc. Đến năm 30 và 40, phần lãi lớn hơn rất nhiều lần vốn gốc. Đây là lý do vì sao bắt đầu sớm, dù với số tiền nhỏ, vẫn quan trọng hơn bắt đầu muộn với số tiền lớn hơn.

Bảng dưới đây tóm tắt các con số điển hình, tính theo lãi suất 5%/năm, phương pháp lãi kép ghép tháng gửi đầu kỳ.