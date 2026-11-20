Cách hành xử của ái nữ trùm sòng bạc Macau Hà Siêu Liên tại 1 sự kiện đang nhận được sự chú ý.

Hà Siêu Liên là ái nữ của "vua sòng bạc Macau" quá cố Hà Hồng Sân và bà Trần Uyển Trân. Cô được mệnh danh là "thiên kim đẹp nhất gia tộc họ Hà". Ngoài làm việc trong lĩnh vực kế toán, tham gia quản lý doanh nghiệp gia đình và mở công ty kinh doanh riêng, Hà Siêu Liên còn dấn thân vào showbiz với vai trò người mẫu. Năm 2023, cô tổ chức hôn lễ hào môn xa hoa với tài tử Đậu Kiêu. Dù đã yên bề gia thất, Hà Siêu Liên vẫn không lui về hậu trường làm phu nhân mà tiếp tục hoạt động nghệ thuật, tham gia quay show truyền hình và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện của những thương hiệu thời trang lớn. Sức hút của người đẹp vì thế cũng ngày càng tăng cao.

Theo tờ On, cách đây vài ngày, Hà Siêu Liên xuất hiện xinh đẹp, thanh lịch tại show diễn thời trang Xuân Hè 2027 của một thương hiệu ở Thượng Hải (Trung Quốc). Khi đang ngồi ở hàng ghế đầu và chuẩn bị theo dõi chương trình, ái nữ trùm sòng bạc Macau gặp phải tình huống vô cùng khó xử, khiến cô lộ rõ vẻ ngơ ngác ngỡ ngàng. Người phụ nữ ngồi ngay cạnh cô đã bất ngờ khều tay, giơ cao điện thoại lên để ngầm ngỏ ý muốn chụp ảnh cùng Hà Siêu Liên. Do sân khấu đã tắt đèn và show diễn sắp bắt đầu, người đẹp lịch sự từ chối, quay mặt về phía trước và không tiếp tục chú ý đến đối phương.

Nhan sắc cam thường của Hà Siêu Liên. Clip: X.

Khi đang yên vị ở hàng ghế đầu để chuẩn bị xem show thời trang, "ái nữ trùm sòng bạc Macau" bất ngờ bị 1 người phụ nữ lạ áp sát, xin chụp ảnh khiến cô không giấu được vẻ mặt ngơ ngác ngỡ ngàng. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, người phụ nữ kia không chịu bỏ cuộc mà tiếp tục sấn tới, đưa thẳng điện thoại về phía Hà Siêu Liên, cố tình chụp selfie ở khoảng cách cực gần. Tình huống diễn ra đột ngột khiến bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng. Dẫu bị 1 người lạ dí sát điện thoại vào mặt chụp ảnh một cách thiếu tinh tế, ái nữ nhà họ Hà vẫn không hề tỏ thái độ khó chịu, cau có hay tức giận. Trái lại, cô còn nở nụ cười thân thiện, phối hợp để người phụ nữ hoàn thành bức ảnh chung.

Sau khi bị từ chối, người phụ nữ kia vẫn không chịu bỏ cuộc mà ngang nhiên sấn tới, đưa thẳng điện thoại về phía Hà Siêu Liên để cố tình chụp selfie ở cự ly cực gần. Dù vậy, Hà Siêu Liên vẫn nở nụ cười rạng rỡ và thân thiện phối hợp để đối phương hoàn thành bức ảnh chung. Ảnh: Sina.

Đoạn video ghi lại sự việc sau khi được người có mặt tại hiện trường đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Phần đông cư dân mạng đều tỏ ra bất bình thay Hà Siêu Liên, đồng loạt chỉ trích hành động của người phụ nữ là thiếu lịch sự và kém duyên. Nhiều bình luận bày tỏ: "Người đáng xấu hổ không thấy ngượng, người đứng ngoài xem lại thấy ngượng thay", "Tự ý dí camera sát mặt người khác khi chưa được đồng ý thật sự rất khó chịu", "Tôi thấy mệt dùm Hà Siêu Liên".

Giữa những tranh cãi, Hà Siêu Liên lại nhận về cơn mưa lời khen nhờ cách xử lý tình huống đầy khéo léo. Nhiều người đánh giá cô có EQ cao, thái độ điềm tĩnh và cách cư xử vô cùng chuẩn mực. Không ít bình luận còn dành lời khen cho nền tảng giáo dục của gia đình họ Hà, cho rằng Hà Siêu Liên đã thể hiện được sự thanh lịch, tinh tế của một tiểu thư hào môn. Chỉ bằng một nụ cười và thái độ thân thiện, cô một lần nữa ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng.

Cô nhận về "cơn mưa" lời khen ngợi nhờ màn xử lý tình huống đầy khéo léo. Đông đảo khán giả đánh giá cao chỉ số EQ vượt trội, sự điềm tĩnh cùng phong thái ứng xử chuẩn mực của ái nữ trùm sòng bạc Macau. Ảnh: Sohu.

Về đời tư, Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên công khai hẹn hò hồi năm 2019. Khi ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân qua đời, tài tử Sở Kiều Truyện đã tới lễ tang với tư cách con rể tương lai. Đậu Kiêu cầu hôn tiểu thư nhà trùm sòng bạc hồi tháng 9/2022. Tới tháng 4/2023, cặp đôi tổ chức hôn lễ rình rang tại Bali (Indonesia), khiến báo chí châu Á tốn nhiều giấy mực.

Chỉ vài tháng sau đám cưới, Hà Siêu Liên được phát hiện trở về sống tại nhà mẹ đẻ ở Hong Kong (Trung Quốc), trong khi Đậu Kiêu lại ở lại Đại lục. Từ đó, cặp đôi không còn đăng ảnh tình cảm, Hà Siêu Liên không sang Đại lục thăm chồng, còn Đậu Kiêu thì vắng mặt ở mọi sự kiện quan trọng của gia tộc trùm sòng bạc Hà Hồng Sân từ tiệc sinh nhật mẹ vợ, lễ viếng mộ cha vợ đến các sự kiện thương mại. Việc cả hai hoàn toàn biến mất khỏi mạng xã hội của nhau từ năm 2025 càng làm dấy lên nghi vấn họ đã âm thầm "đường ai nấy đi".

Đến tháng 10/2025, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đồng loạt lên tiếng phủ nhận tin đồn ly hôn, khẳng định tình cảm vẫn mặn nồng và chỉ tạm xa nhau vì công việc, hàng ngày vẫn giữ lửa qua điện thoại. Tuy nhiên, lời thanh minh theo lối mòn này không đủ sức thuyết phục dư luận. Netizen liên tục đặt dấu hỏi lớn khi cả hai không hề giải thích lý do vì sao Đậu Kiêu lại biệt tăm khỏi mọi dịp lễ Tết, kỷ niệm ngày cưới lẫn các sự kiện trọng đại của nhà vợ suốt thời gian dài như vậy.

Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên phủ nhận rạn nứt hôn nhân, nhưng dân tình chẳng ai tin. Ảnh: Sina.

Nguồn: On, HK01