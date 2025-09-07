VN sắp lập kỷ lục mới với hàng trăm tỷ USD chảy về, Thủ tướng nhắc 1 mục tiêu “khó mấy cũng phải làm”

Thủ tướng nhấn mạnh một mục tiêu "khó mấy cũng phải làm" tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025. Ảnh: VGP

Sáng qua (6/9), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025, với nhiều nội dung quan trọng.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên báo cáo, kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 8/2025 ước đạt 63 tỷ USD, tăng 0,9% so với tháng trước. Theo Bộ trưởng, xuất khẩu dù chịu ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước, nhưng trong tháng 8 vẫn tăng nhẹ 0,6% so với tháng 7 và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 8, riêng xuất khẩu sang thị trường Mỹ giảm 5% so với tháng 7, nhưng tính chung 8 tháng vẫn tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ trưởng Bộ Công Thương báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VGP

Tính lũy kế tổng kim ngạch xuất nhập khẩu từ đầu năm đến nay ước đạt gần 600 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, Bộ Công Thương dự kiến kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay có thể là đạt 800 tỷ USD. Đây là mức kỷ lục lần đầu tiên Việt Nam đạt được. Hơn nữa, cán cân thương mại năm nay dự kiến xuất siêu gần 14 tỷ USD.

"Kết quả này đạt được một phần do các doanh nghiệp đẩy nhanh các đơn hàng đã ký kết. Đây là sự nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị trong việc chỉ đạo, điều hành trong thời gian qua", Bộ trưởng Bộ Công Thương đánh giá.

Bên cạnh đó, với tình hình sản xuất, xuất khẩu cuối năm nhiều thuận lợi hơn, Bộ Công Thương cũng đưa ra các giải pháp như thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng khai thác hiệu quả các thị trường, tìm kiếm các thị trường mới, đặc biệt thị trường tiềm năng mới nổi.

Việt Nam nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng, "khó mấy cũng phải làm"

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025. Ảnh: VGP

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng nêu rõ nước ta phải phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5% trong năm nay là mục tiêu khó nhưng khó mấy cũng phải làm, không thể không làm và có điều kiện để làm.

Thủ tướng chỉ đạo không để tình trạng thao túng, găm hàng, đội giá trên thị trường vàng. Nếu cần, Thủ tướng yêu cầu cả thanh tra của Ngân hàng Nhà nước lẫn Chính phủ vào cuộc.

Ngoài ra, kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời thúc đẩy động lực mới để phát triển đồng bộ, toàn diện. Đặc biệt, các bộ ngành phấn đấu giảm 30% thời gian, số lượng và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, đồng thời coi đây là giải pháp quan trọng để khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn. Bên cạnh đó, nhà điều hành sẽ thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, kiểm soát tỷ giá, lãi suất, giá vàng, định hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng chỉ đạo không để tình trạng thao túng, găm hàng, đội giá trên thị trường vàng. Ảnh: VGP

Về tài khóa, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tăng huy động nguồn lực xã hội, nghiên cứu phát hành trái phiếu công trình; phấn đấu thu ngân sách tăng 25% và giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch năm. Đặc biệt, các cơ quan liên quan phải đẩy mạnh xuất khẩu, đàm phán FTA mới, kích cầu tiêu dùng nội địa, chuẩn bị khởi công và khánh thành các dự án lớn dịp 19/12. Trong đó cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Thủ tướng giao nhiệm vụ sớm phê duyệt dự án điện hạt nhân, triển khai đường sắt tốc độ cao Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế và 100 trường học vùng biên.